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Стартовали съемки военной драмы «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Михаилом Тройником

20 сентября
2024 год

Новости кино >>
20 сентября 2024
KION и «Кинокомпания братьев Андреасян» приступили к съемкам сериала «Солдатская мать» — истории о материнской силе духа и несокрушимой надежде. В центре сюжета — Ефросинья Семенова, которая не дождалась с фронта своих девятерых сыновей. В сериале снимаются Анна Каменкова, Михаил Тройник, Павел Комаров, Михаил Тарабукин, Дмитрий Власкин и другие, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Стартовали съемки военной драмы «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Михаилом Тройником
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

У главной героини есть реальный прототип — это Епистиния Степанова, жительница хутора Первого мая (ныне — хутор Ольховский) Тимашевского района Краснодарского края. Сериал «Солдатская мать» посвящен обычной женщине, матери, без чьей судьбы невозможно до конца понять весь ужас и трагедию войны.

«В сериале "Солдатская мать" мне предстоит сложная работа, но я принимаю этот вызов и считаю, что ради таких ролей и таких сценариев и становишься актрисой. Мне понравился текст, который прислали авторы — это действительно интересный драматический материал», — говорит Анна Каменкова.

По сюжету московский журналист приезжает в хутор Первомайский, чтобы по заданию редакции взять интервью у Ефросиньи Семеновой — матери-героини, потерявшей на войне девять сыновей. За долгими разговорами ему открывается мужество и героизм каждого сына, а также несокрушимая сила духа Ефросиньи.

Стартовали съемки военной драмы «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Михаилом Тройником
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Мой герой — военный, офицер, он очень идейный, прямолинейный и на самом-то деле жесткий человек. Но при этом он меняется в течение сюжета. И мне интересно, как играть такого человека, подверженного идее. В сериале трудные предлагаемые обстоятельства, и я хочу попытаться понять, что чувствовали эти люди, попробовать это сделать», — рассказывает Михаил Тройник.

Режиссером проекта выступает Давид Дадунашвили, а автором сценария значится Алексей Гравицкий.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   20.09.2024 - 17:27
«Кинокомпания братьев Андреасян» - лидер проиозводства))) Стахановцы! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Стартовали съемки военной драмы «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Михаилом Тройником фотографии
Стартовали съемки военной драмы «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Михаилом Тройником фотографии
Стартовали съемки военной драмы «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Михаилом Тройником фотографии
Стартовали съемки военной драмы «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Михаилом Тройником фотографии
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