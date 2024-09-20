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Егор Пазенко вернулся к роли настоятеля в продолжении детектива «Настоящий»

20 сентября
2024 год

Новости кино >>
20 сентября 2024
Стартовали съемки третьего сезона сериала «Настоящий» с Егором Пазенко в главной роли. Продолжение проекта выйдет в следующем году на Пятом, сообщает пресс-служба телеканала.

Егор Пазенко вернулся к роли настоятеля в продолжении детектива «Настоящий»
фото: пресс-служба Пятого канала

Главный герой сериала – настоятель провинциального храма отец Александр. В прошлом – служба в горячих точках, потеря товарищей-спецназовцев, смерть жены. В настоящем – служение церкви, помощь прихожанам и другу детства – майору Вязину – в расследованиях преступлений. В третьем сезоне отец Александр получает назначение в новый приход в родном провинциальном городке. К этому времени молва о священнике, который откликается на чужую боль и беду, распространяется далеко за пределы Старовольска. Из разных городов настоятелю храма начинают поступать письма с просьбами о помощи.

«Мы надеемся, что наш сериал не только радует зрителей, развлекает и доставляет эстетическое удовольствие. Мне кажется, что главное предназначение "Настоящего" — лечить души людей. Искренне верю, что благодаря правильным поступкам моего героя и других положительных персонажей, произнесенным словам и фразам зрители смогут почерпнуть то, что они не смогли услышать в простой жизни. Кто-то станет добрее, начнет больше любви проявлять к близким. Я за то, чтобы наш сериал приносил духовную пользу людям», — говорит Егор Пазенко.

У главного героя детектива отца Александра для каждого найдутся слова поддержки в самые сложные моменты: будь то утрата близких, непонимание, предательство или поиск душевного спокойствия. В третий сезон войдут 32 серии. Режиссером проекта выступает Анатолий Семенов.
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