Премьера «Противостояния» с Владимиром Вдовиченковым и Алексеем Гуськовым состоится 26 сентября

«Противостояние» — один из самых известных остросюжетных советских детективов. В основу сюжета повести Юлиана Семенова, написанной им в 1979 году, положены реальные события. По книге в 80-х был снят культовый одноименный телесериал с Олегом Басилашвили и Андреем Болтневым в главных ролях, сравнимый по популярности, возможно, лишь с «Семнадцатью мгновениями весны» и «Местом встречи изменить нельзя». Режиссером нового «Противостояния» стал Тимур Алпатов. По сюжету полковник Костенко (Владимир Вдовиченков) и его новый помощник, молодой лейтенант Тадава командируются в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк преступника выводит их на аналогичный случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны. Чтобы вычислить опасного рецидивиста следователям не остаётся ничего другого, кроме как попытаться нащупать связь событий и отыскать следы его преступлений одновременно в прошлом и настоящем.
«"Противостояние" — это своего рода классика, и с годами книга не потерял актуальность. Тема абсолютного зла и борьбы с ним стала, может быть, даже актуальнее. Раньше, когда вышла первая экранизация романа, мне казалось, что просто время такое, оно пройдет, люди станут чище, добрее, уйдёт ненависть, уйдет злость, уйдет желание причинять друг другу боль. Но нет. Мне кажется, новому поколению зрителей «Противостояние» даже необходимо, причем именно в современной версии. Я сам очень люблю фильм с Басилашвили и Болтневым, но он относится к эпохе, с которой минуло уже почти 40 лет. Изменилось восприятие кино, сам киноязык, поэтому интересную историю, пусть и из прошлого, хочется показать с сегодняшней динамикой», — говорит Владимир Вдовиченков.
По словам режиссера, для нового «Противостояния» вместе с оператором Юрием Кокошкиным было выбрано широкое изображение, снимали в формате 2,39:1, то есть делали «Противостояние» не как сериал, которой просто пойдет в вечернее время, а как кинофильм.
фото: пресс-служба Первого канала
«Мне было очень интересно принять участие в "Противостоянии", даже несмотря на существование классического фильма. Идут годы, сменяютс поколения и одной-единственной экранизации становится мало, книга превращается в медленно уходящий в забвение памятник. С годами меняется язы кино. Скажем, сейчас куда более быстрое восприятие информации. И потом, когда я читал сценарий, то увидел множество сцен из романа Семенова, которые не вошли в старую кинокартину. Поэтому мы делаем новое, свое кино на основе известного и увлекательного детектива», — добавляет Алексей Гуськов.
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