Русское кокетство, сладости и другие оттенки влюбленности: главные новости аниме за неделю

Новый проект в Найт-Сити
, еще одна «Полиция будущего
» и больше школьной романтики: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о медицинском триллере
«Карта детектива Такао Амэку
» или главных анонсах Aniplex Online Fest
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Вдогонку к третьему сезону «Этого замечательного мира
» студия Drive
(«Спираль
», «Любовь Влада
») анонсировала выход OVA.
🔘 Зашевелилась «Полиция будущего
» с подзаголовком EZY
. Объявлено, что режиссер аниме — дизайнер меха Ютака Идзубути
, написавший мангу «Металлическая руж
» и поставивший «Космического линкора Ямато 2199
». Ему помогают автор франшизы «Полиция будущего
» Масами Юки
(чардиз), легендарный композитор Кэндзи Каваи
(«Баракамон
», «Призрак в доспехах
») и сценарист Кадзунори Ито
, работавший над «Полицией...», «Призраком...» и «Навсикаей из долины ветров
». Производство — J.C.Staff
(«Торадора!
», «Повар-боец Сома
»).
🔘 Аля
продолжает кокетничать по-русски: школьный ромком от студии Doga Kobo
(«Звездное дитя
», «Мой сэмпай раздражает!
») получит второй сезон. Пока без дат, но с видео-анонсом:
🔘 Netflix
на официальном YouTube-канале тизерит
новую «историю из Найт-Сити
». Будет ли расширение вселенной видеоигрового хита студии CDPR
игровым или анимационным, пока не уточняется.
🔘 Криминальное драмеди «Басня
», существующая в ипостасях манги и аниме, обзаведется видеоигровой версией для ПК и Nintendo Switch
. Инди-проект явит себя миру в 2025 году, а пока развлекает трейлером
.
🔘 В экипаже игровой версии «Ван-Писа
» пополнение: Джо Манганьелло
(«Макс Фист
», «Искусство по понятиям
») сыграет Мистера 0, а Лера Абова
(«Анна
») — Мисс Олл Сандей. Еще на секунду показали
Чоппера.
🔘 Как и обещал
, арт-директор «Печальной Беладонны
» Куни Фукаи
запустил краудфандинг на артбук по культовому аниме Эйити Ямамото
. Сбор продлится до Хэллоуина, цель ~$21 000, и уже собрано около $16 000.
🔘 В возрасте 32 лет от сердечной недостаточности умер сэйю Тосиюки Манабэ
, озвучивавший эпизодических персонажей в «Сведенных кукушкой
», «Моей девушке — убежденной извращенке-девственнице
», «Рандеву с жизнью
» и «Удзаки хочет тусоваться
».
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«Ниндзя Камуи» — оригинальный проект режиссера «Магической битвы»
Покеосень
Компания Pokemon
предлагает поуютничать с чашечкого горячего какао за просмотром нового короткометражного фильма «Покемоны и осенняя луна
» (Pokemon-tachi to Aki no Tsuki). Очаровательное аниме, посвященное Празднику середины осени
, соткано на китайской студии Shanghai Art Film Productions
.
Пикачу и его многочисленные друзья, включая Груки, Дирлинга, багрянорогого Соусбака и загадочного Амбреона, торжественно шествуют на утес, где в свете полной луны водят хоровод Клефэйри. Мистическое действо завершается появлением легендарного Луналы. Для поклонников франшизы
есть еще одна отличная новость: 11 октября выходит четвертая арка новых «Покемонов
» (Pokemon Horizons: The Series). Сериал студии OLM
(«Летнее время
», «Необычное такси
») стартовал в апреле прошлого года под руководством Саори Дэн
(«Королева воров любит цирк
», «Мастера меча онлайн
»).
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«Консьерж покемонов» — кукольная история о курорте для карманных монстров
Барышня и хулиган
Ромком-мангу Саки Миками
«Благоухающий цветок расцветает с достоинством
» в 2025-м ждет экранизация. За проект взялась студия CloverWorks
(«Рок-тихоня!
», «Эта фарфоровая кукла влюбилась
») и уже выпустила трейлер.
Угрюмый блондин Ринтаро Цумуги получает образование в специализированной школе для трудных подростков «Тидори». Несмотря на доброе сердце, окружающие воспринимают его как хулигана, а он не стремится доказать обратное. Однажды, помогая родителям в кондитерской, он встречает сладкоежку Каоруко Вагури. Девушка относится к нему без предрассудков, и они сразу находят общий язык. Безмятежное счастье рушится, когда Ринтаро узнает, что новая подруга студентка «Кикё» — престижной школы для девочек, с которой враждуют ученики «Тидори».
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«Ветролом» — сериал про воспитанных хулиганов современной Японии
Вы готовы, мои неограненные алмазы?
Успешно расправившись с названием
второго сезона, «Блю Лок
» отправляет в сетку свежий трейлер. Новые серии футбольного побоища по манге Мунэюки Канэсиро
и Юсукэ Номуры
выйдут на поле 10 октября.
Юные неограненные алмазы прошли жесточайший физический и психологический отбор в импровизированной высокотехнологичной тюрьме — всё ради того, чтобы воплотить в жизнь амбициозный план Дзимпати Эго
: подарить Японии идеального форварда. Часть спортсменов отсеялась без каких-либо надежд на спортивную карьеру, но те, что остались, полны решимости стать идеальной «девяткой». Однако даже у спонсоров футбольного училища возникли сомнения в методах Эго. Юношей ждет беспощадный матч против молодежной сборной Японии до 20 лет: проигрыш означает закрытие проекта и крах всех надежд, принесенных в жертву «Блю Локу».
Главного тренера творческой группы Тэцуаки Ватанабэ
(«Волейбол!!
», «Кабанэри железной крепости
») во втором сезоне заменит мастер по спецэффектам Юдзи Хайбара
(«О моем перерождении в слизь
»). Остальные игроки, включая сэйю
, остались на местах и ждут свистка в подтрибунном помещении. Открывающий гимн спокона
— трек Bоjaku no Charisma
от поп-рок-формирования Unison Square Garden
, а эндинг украсит спокойная мелодия One
в исполнении айдол-группы Snow Man
.
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«Клуб белых воротничков» — спортивные будни корпоративных сарариманов
Игры богов
Сериал «Избрание божества
» возвращается
со вторым сезоном 3 октября. Безумное фэнтези поставлено по задумке гениального геймдизайнера Ёко Таро
, автора видеоигры Nier: Automata
и сценариста её аниме-адаптации. В новом трейлере молодой студии Unend
звучит опенинг Fuka
от группы Nanashi no Taro
и эндинг Kofuku no Susume
в исполнении квартета LEEVELLES
(«Время пыток, принцесса!
»).
Старшеклассник Горо Оно
получает загадочное сообщение с предложением исполнить любое из его желаний. Он соглашается и тут же получает в помощники óни Лалл
. От нее школьник узнает, что теперь является участником смертельной игры, определяющей следующего Бога мира. Первый сезон закончился исчезновением Горо. К основному составу
сэйю присоединится Мисаки Куно
(Ицуми
из «Мабороси
») — она озвучит Эко Сасаки, которая самостоятельно расследует произошедший 12 лет назад инцидент с массовыми галлюцинациями.
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«Избрание божества»: обзор первого сезона
Пусть говорят
Компания Aniplex
и китайский видеохостинг bilibili
представили первый трейлер совместного аниме-проекта «Быть героем Икс
». За производство отвечают сразу три студии — Pb Animation Co. Ltd.
(«Повседневная жизнь бессмертного короля
»), LAN
(«Агент времени
») и Paper Plane Animation
(«Я в тебе не сомневаюсь
»). Руководит проектом Ли Хао Линь
— постановщик приквелов «Быть героем
» и «Быть героиней
». Главную музыкальную тему Jeopardy
сочинил Хироюки Савано
(«Атака титанов
», «Поднятие уровня в одиночку
»). Релиз — в 2025 году.
Действие сериала происходит в мире, где суперсилы дарует степень доверия: если люди считают, что человек может летать, он обретает такую способность. И наоборот. Раз в два года рейтинги героев обновляются, а абсолютного победителя именуют «X». В роли протагониста — Мамору Мияно
(Арсен Люпен
из «Фарса убитой нежити
», Эпсилон
из «Плутона
»).
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«Медуза не умеет плавать в ночи» — музыкальная история о вере в себя
Бонус
: Наоки Урасава
нарисовал постер 30-го слета Manga Barcelona, где изобразил на фоне Саграды Фамилии разных персонажей своих произведений (например, «Монстра
» и «Мальчишек двадцать первого века
». Среди других гостей каталонской столицы — мангаки Юки Табата
(«Черный клевер
»), Синъити Исидзука
(«Синий гигант
»), Камомэ Сирахама
(«Ателье волшебных колпаков
») и Ака Акасака
(«Госпожа Кагуя
»), художница Мэнго Ёкояри
(«Звездное дитя
») и режиссеры Хироси Нагахама
(«Спираль
») с Паком Сон Ху
(«Ниндзя Камуи
», первый сезон «Магической битвы
»).
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