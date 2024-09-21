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Русское кокетство, сладости и другие оттенки влюбленности: главные новости аниме за неделю

21 сентября
2024 год

Новости кино >>
21 сентября 2024
Новый проект в Найт-Сити, еще одна «Полиция будущего» и больше школьной романтики: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о медицинском триллере «Карта детектива Такао Амэку» или главных анонсах Aniplex Online Fest), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Русское кокетство, сладости и другие оттенки влюбленности: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Вдогонку к третьему сезону «Этого замечательного мира» студия DriveСпираль», «Любовь Влада») анонсировала выход OVA.

🔘 Зашевелилась «Полиция будущего» с подзаголовком EZY. Объявлено, что режиссер аниме — дизайнер меха Ютака Идзубути, написавший мангу «Металлическая руж» и поставивший «Космического линкора Ямато 2199». Ему помогают автор франшизы «Полиция будущего» Масами Юки (чардиз), легендарный композитор Кэндзи КаваиБаракамон», «Призрак в доспехах») и сценарист Кадзунори Ито, работавший над «Полицией...», «Призраком...» и «Навсикаей из долины ветров». Производство — J.C.StaffТорадора!», «Повар-боец Сома»).

🔘 Аля продолжает кокетничать по-русски: школьный ромком от студии Doga KoboЗвездное дитя», «Мой сэмпай раздражает!») получит второй сезон. Пока без дат, но с видео-анонсом:


🔘 Netflix на официальном YouTube-канале тизерит новую «историю из Найт-Сити». Будет ли расширение вселенной видеоигрового хита студии CDPR игровым или анимационным, пока не уточняется.

🔘 Криминальное драмеди «Басня», существующая в ипостасях манги и аниме, обзаведется видеоигровой версией для ПК и Nintendo Switch. Инди-проект явит себя миру в 2025 году, а пока развлекает трейлером.

🔘 В экипаже игровой версии «Ван-Писа» пополнение: Джо МанганьеллоМакс Фист», «Искусство по понятиям») сыграет Мистера 0, а Лера АбоваАнна») — Мисс Олл Сандей. Еще на секунду показали Чоппера.

🔘 Как и обещал, арт-директор «Печальной Беладонны» Куни Фукаи запустил краудфандинг на артбук по культовому аниме Эйити Ямамото. Сбор продлится до Хэллоуина, цель ~$21 000, и уже собрано около $16 000.

🔘 В возрасте 32 лет от сердечной недостаточности умер сэйю Тосиюки Манабэ, озвучивавший эпизодических персонажей в «Сведенных кукушкой», «Моей девушке — убежденной извращенке-девственнице», «Рандеву с жизнью» и «Удзаки хочет тусоваться».

Читать «Ниндзя Камуи» — оригинальный проект режиссера «Магической битвы»

Покеосень


Компания Pokemon предлагает поуютничать с чашечкого горячего какао за просмотром нового короткометражного фильма «Покемоны и осенняя луна» (Pokemon-tachi to Aki no Tsuki). Очаровательное аниме, посвященное Празднику середины осени, соткано на китайской студии Shanghai Art Film Productions.


Пикачу и его многочисленные друзья, включая Груки, Дирлинга, багрянорогого Соусбака и загадочного Амбреона, торжественно шествуют на утес, где в свете полной луны водят хоровод Клефэйри. Мистическое действо завершается появлением легендарного Луналы. Для поклонников франшизы есть еще одна отличная новость: 11 октября выходит четвертая арка новых «Покемонов» (Pokemon Horizons: The Series). Сериал студии OLMЛетнее время», «Необычное такси») стартовал в апреле прошлого года под руководством Саори ДэнКоролева воров любит цирк», «Мастера меча онлайн»).

Читать «Консьерж покемонов» — кукольная история о курорте для карманных монстров

Барышня и хулиган


Ромком-мангу Саки Миками «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» в 2025-м ждет экранизация. За проект взялась студия CloverWorksРок-тихоня!», «Эта фарфоровая кукла влюбилась») и уже выпустила трейлер.


Угрюмый блондин Ринтаро Цумуги получает образование в специализированной школе для трудных подростков «Тидори». Несмотря на доброе сердце, окружающие воспринимают его как хулигана, а он не стремится доказать обратное. Однажды, помогая родителям в кондитерской, он встречает сладкоежку Каоруко Вагури. Девушка относится к нему без предрассудков, и они сразу находят общий язык. Безмятежное счастье рушится, когда Ринтаро узнает, что новая подруга студентка «Кикё» — престижной школы для девочек, с которой враждуют ученики «Тидори».

Читать «Ветролом» — сериал про воспитанных хулиганов современной Японии

Вы готовы, мои неограненные алмазы?


Успешно расправившись с названием второго сезона, «Блю Лок» отправляет в сетку свежий трейлер. Новые серии футбольного побоища по манге Мунэюки Канэсиро и Юсукэ Номуры выйдут на поле 10 октября.


Юные неограненные алмазы прошли жесточайший физический и психологический отбор в импровизированной высокотехнологичной тюрьме — всё ради того, чтобы воплотить в жизнь амбициозный план Дзимпати Эго: подарить Японии идеального форварда. Часть спортсменов отсеялась без каких-либо надежд на спортивную карьеру, но те, что остались, полны решимости стать идеальной «девяткой». Однако даже у спонсоров футбольного училища возникли сомнения в методах Эго. Юношей ждет беспощадный матч против молодежной сборной Японии до 20 лет: проигрыш означает закрытие проекта и крах всех надежд, принесенных в жертву «Блю Локу».

Русское кокетство, сладости и другие оттенки влюбленности: главные новости аниме за неделю

Главного тренера творческой группы Тэцуаки ВатанабэВолейбол!!», «Кабанэри железной крепости») во втором сезоне заменит мастер по спецэффектам Юдзи ХайбараО моем перерождении в слизь»). Остальные игроки, включая сэйю, остались на местах и ждут свистка в подтрибунном помещении. Открывающий гимн спокона — трек Bоjaku no Charisma от поп-рок-формирования Unison Square Garden, а эндинг украсит спокойная мелодия One в исполнении айдол-группы Snow Man.

Читать «Клуб белых воротничков» — спортивные будни корпоративных сарариманов

Игры богов


Сериал «Избрание божества» возвращается со вторым сезоном 3 октября. Безумное фэнтези поставлено по задумке гениального геймдизайнера Ёко Таро, автора видеоигры Nier: Automata и сценариста её аниме-адаптации. В новом трейлере молодой студии Unend звучит опенинг Fuka от группы Nanashi no Taro и эндинг Kofuku no Susume в исполнении квартета LEEVELLESВремя пыток, принцесса!»).


Старшеклассник Горо Оно получает загадочное сообщение с предложением исполнить любое из его желаний. Он соглашается и тут же получает в помощники óни Лалл. От нее школьник узнает, что теперь является участником смертельной игры, определяющей следующего Бога мира. Первый сезон закончился исчезновением Горо. К основному составу сэйю присоединится Мисаки Куно (Ицуми из «Мабороси») — она озвучит Эко Сасаки, которая самостоятельно расследует произошедший 12 лет назад инцидент с массовыми галлюцинациями.

Читать «Избрание божества»: обзор первого сезона

Пусть говорят


Компания Aniplex и китайский видеохостинг bilibili представили первый трейлер совместного аниме-проекта «Быть героем Икс». За производство отвечают сразу три студии — Pb Animation Co. Ltd. («Повседневная жизнь бессмертного короля»), LANАгент времени») и Paper Plane AnimationЯ в тебе не сомневаюсь»). Руководит проектом Ли Хао Линь — постановщик приквелов «Быть героем» и «Быть героиней». Главную музыкальную тему Jeopardy сочинил Хироюки СаваноАтака титанов», «Поднятие уровня в одиночку»). Релиз — в 2025 году.


Действие сериала происходит в мире, где суперсилы дарует степень доверия: если люди считают, что человек может летать, он обретает такую способность. И наоборот. Раз в два года рейтинги героев обновляются, а абсолютного победителя именуют «X». В роли протагониста — Мамору Мияно (Арсен Люпен из «Фарса убитой нежити», Эпсилон из «Плутона»).

Читать «Медуза не умеет плавать в ночи» — музыкальная история о вере в себя
Бонус: Наоки Урасава нарисовал постер 30-го слета Manga Barcelona, где изобразил на фоне Саграды Фамилии разных персонажей своих произведений (например, «Монстра» и «Мальчишек двадцать первого века». Среди других гостей каталонской столицы — мангаки Юки ТабатаЧерный клевер»), Синъити ИсидзукаСиний гигант»), Камомэ СирахамаАтелье волшебных колпаков») и Ака АкасакаГоспожа Кагуя»), художница Мэнго ЁкояриЗвездное дитя») и режиссеры Хироси НагахамаСпираль») с Паком Сон ХуНиндзя Камуи», первый сезон «Магической битвы»).

Русское кокетство, сладости и другие оттенки влюбленности: главные новости аниме за неделю

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