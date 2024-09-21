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Дмитрий Пчела встретил погибшую жену Кристину Казинскую в мелодраме «Любовь со шрамом»

21 сентября
2024 год

Новости кино >>
21 сентября 2024
Завершились съемки десятисерийной мелодрамы Романа Иванова «Любовь со шрамом». Главные роли в сериале исполнили Кристина Казинская и Дмитрий Пчела, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

«Наш проект очень страстный, все герои с характером, эмоциями, голосом. Очень интересно наблюдать за тем, как с каждым мгновением накаляется атмосфера – таких сценариев в наше время не так уж много. Мы очень благодарны, что авторы дают нам свободу в проявлении своих сил, никто не говорил останавливаться и меньше раскрываться. Как и в жизни, персонажи поступают по-разному, нет хороших и плохих. Каждый герой логичен в своих действиях, все находятся в гуще событий и переживают собственную драму, которая определенно понятна не только актерам, но и будет принята зрителями при просмотре», — рассказала Кристина Казинская.

Дмитрий Пчела встретил погибшую жену Кристину Казинскую в мелодраме «Любовь со шрамом»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету известный пластический хирург Роман Инский прилетает по делам в родной Красноярск. В ночном клубе он видит певицу, в которой узнает свою погибшую жену Лену. В его душе разгорается надежда, что теперь они снова могут быть счастливы, но она не помнит и боится супруга. Героиня пытается построить отношения со своим начальником, надеясь, что он сможет подарить любовь не только ей, но и ее дочери Ане. Роман, потеряв всякую надежду, собирается уезжать, но выясняет, что Аня – его родная дочь, а Лене угрожает смертельная опасность.

«История моего героя долгая и тяжелая, и, что самое главное, хорошо прописана. Он врач, он достаточно циничен и прямолинеен в силу своей профессии. Эти черты берут верх, когда Роман встречает Лену. Он проходит нелегкий путь: потеряв возлюбленную, он не смог ее забыть – до сих пор носит обручальное кольцо, но оказывается, что она жива, а результатом страшной аварии стала потеря памяти. Естественно, он хочет "достучаться", напомнить, как сильно они любили друг друга однажды. Он не живет надеждами, но именно в этот момент все, что у него есть – это любовь и вера, что Лена все вспомнит», — поведал о своем персонаже Дмитрий Пчела.
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Дмитрий Пчела встретил погибшую жену Кристину Казинскую в мелодраме «Любовь со шрамом» фотографии
Дмитрий Пчела встретил погибшую жену Кристину Казинскую в мелодраме «Любовь со шрамом» фотографии
Дмитрий Пчела встретил погибшую жену Кристину Казинскую в мелодраме «Любовь со шрамом» фотографии
Дмитрий Пчела встретил погибшую жену Кристину Казинскую в мелодраме «Любовь со шрамом» фотографии
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