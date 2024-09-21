Дмитрий Пчела встретил погибшую жену Кристину Казинскую в мелодраме «Любовь со шрамом»

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Спутник телезрителя «Притворись моим парнем»: Французский стиль 19 сентября, 21:00, viju TV1000

Лайфстайл Алексей Чадов стал отцом во второй раз Дочку назвали Айя

Обзор сериалов От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти Иви покажет в новые сезоны «Зимородка», «Клюквенного щербета» и «Дикого» в прямом эфире

Новости кино Закончились съемки третьего сезона «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой Премьера сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» и в эфире канала «Россия»

Спутник телезрителя «Географ глобус пропил»: Полеты во сне и наяву В ночь с 16 на 17 января, 04:00, ОТР