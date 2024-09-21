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Артем Ткаченко выйдет на след нацистского преступника Алексея Макарова в сериале «Грачи»

21 сентября
2024 год

Новости кино >>
21 сентября 2024
Артем Ткаченко, Алексей Макаров, Алексей Серебряков, Михаил Евланов и Евгения Дмитриева снимаются в восьмисерийном историческом детективном боевике Ильи Максимова «Грачи». Телевизионная премьера состоится на РЕН ТВ, уточняет пресс-служба канала.

Артем Ткаченко выйдет на след нацистского преступника Алексея Макарова в сериале «Грачи»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

События сериала разворачиваются в 1947 году. Капитан милиции Александр Ратников (Ткаченко) расследует серию убийств в Ленинграде. След приводит к технологу местного рыбхоза Павлу Ведерникову (Макаров). Выясняется, что на самом деле подозреваемый – это бывший заместитель начальника нацистского концлагеря для детей «Грачи» по имени Гюнтер Зейлер. Умело выдавая себя за советского гражданина, Зейлер охотится за принадлежавшей его семье коллекцией предметов искусства, пропавшей в годы войны. Преступник готов идти по трупам, лишь бы получить желаемое и уйти за кордон. Ратников намерен поймать Зейлер любой ценой: этот нацист – единственная зацепка в истории дочери капитана, пропавшей в годы войны

Компанию вышеназванным актерам в «Грачах» составят Дарья Балабанова, Елена Хабарова, Роман Грибков, Елена Плаксина и Александра Богданова. Съемки, которые начала кинокомпания «Пиманов и партнеры» при участии «Ода Фильм Продакшн» по заказу РЕН ТВ и Wink.ru, пройдут в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, где локациями послужат Новая Ладога, Выборг и акватория Ладожского озера.
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обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   21.09.2024 - 10:05
Ткаченко и Макаров довольно сильные актёры, так что думаю сериал зайдёт зрителям. Сама вот хочу посмотреть на досуге. читать далее>>
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Артем Ткаченко выйдет на след нацистского преступника Алексея Макарова в сериале «Грачи» фотографии
Артем Ткаченко выйдет на след нацистского преступника Алексея Макарова в сериале «Грачи» фотографии
Артем Ткаченко выйдет на след нацистского преступника Алексея Макарова в сериале «Грачи» фотографии
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