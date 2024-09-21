Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ариана ДеБос и Бобби Каннавале присоединились к звездному составу «Скарпетты»

21 сентября
2024 год

Новости кино >>
21 сентября 2024
Бобби и Джейк Каннавале, Ариана ДеБос, Саймон Бейкер и Рози Макюэн присоединились к Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в многосерийной адаптации книг Патрисии Корнуэлл о Кей Скарпетте, уверяет Deadline.

Ариана ДеБос и Бобби Каннавале присоединились к звездному составу «Скарпетты»
фото: deadline.com

В сериале под рабочим названием «Скарпетта» Кидман сыграет судмедэксперта, которая блестяще справляется с раскрытием преступлений. Прототипом героини стала реальная судмедэксперт Вирджиния Марселла Фаринелли Фиерро. Кертис воплотит образ Дороти — взбалмошной сестры Кей. Бобби Каннавале досталась роль бывшего детектива Пита Марино, ДеБос предстанет в качестве дочери Дороти по имени Люси Фаринелли-Уотсон, Бейкер станет профайлером ФБР Бентоном Уэсли, а Макюэн и Каннавале-младший сыграют юные версии Кей и Пита.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video заказал производство двух сезонов детективного триллера. Исполнительницы главных ролей числятся в качестве продюсеров сериала. Сценаристом и шоураннером выступает Лиз Сарнофф. Дэвид Гордон Грин планирует снять первые два эпизода.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Николь Кидман и Джейми Ли Кёртис проведут судмедэкспертизу в сериале Amazon
Поиск по меткам
Amazon Prime
персоны
Саймон БейкерДэвид Гордон ГринАриана ДеБосБобби КаннавалеДжейк КаннавалеНиколь КидманДжейми Ли КёртисРози МакЮэн

анонс

День рождения >>

Виктор Вержбицкий
Александр Воеводин
Александр Волков (II)
Зиновий Гердт
Ольга Остроумова
Ольга Погодина
Мириам Сехон
Фёдор Чеханков
Иван Шведов
Эктор Альтерио
Магдалена Гурская
Франсуа Клюзе
Диего Мартин
Билл Мюррей
Роберт Хоффман (II)
Пабло Эчарри
все родившиеся 21 сентября >>

Афиша кино >>

Моя девочка
Россия, 2023
Париж, Техас
драма, мелодрама
ФРГ, Франция, Великобритания, 1984
Ужасающий
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Граф Монте-Кристо
боевик, драма, приключения, экранизация
Франция, 2024
В тумане
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Субстанция
драма, фильм ужасов
Великобритания, США, Франция, 2024
Чума
драма
Россия, 2023
Астрал. Шёпот мёртвых 2
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Зачётная принцесса
комедия, приключения, фэнтези
Германия, 2024
Маме снова 17
комедия
Россия, 2024
Супергонки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Хеллбой: Проклятие Горбуна
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен