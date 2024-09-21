Ариана ДеБос и Бобби Каннавале присоединились к звездному составу «Скарпетты»

Бобби
и Джейк Каннавале
, Ариана ДеБос
, Саймон Бейкер
и Рози Макюэн
присоединились к Николь Кидман
и Джейми Ли Кертис
в многосерийной адаптации книг Патрисии Корнуэлл о Кей Скарпетте, уверяет Deadline
.
В сериале под рабочим названием «Скарпетта» Кидман сыграет судмедэксперта, которая блестяще справляется с раскрытием преступлений. Прототипом героини стала реальная судмедэксперт Вирджиния Марселла Фаринелли Фиерро. Кертис воплотит образ Дороти — взбалмошной сестры Кей. Бобби Каннавале досталась роль бывшего детектива Пита Марино, ДеБос предстанет в качестве дочери Дороти по имени Люси Фаринелли-Уотсон, Бейкер станет профайлером ФБР Бентоном Уэсли, а Макюэн и Каннавале-младший сыграют юные версии Кей и Пита.
Стриминговый сервис Amazon Prime Video заказал производство двух сезонов детективного триллера. Исполнительницы главных ролей числятся в качестве продюсеров сериала. Сценаристом и шоураннером выступает Лиз Сарнофф. Дэвид Гордон Грин
планирует снять первые два эпизода.
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