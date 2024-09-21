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Закончились съемки киноадаптации игры Watch Dogs с Томом Блайтом и Софи Уайлд

21 сентября
2024 год

Новости кино >>
21 сентября 2024
Режиссер Матье Тюри завершил съемки киноадаптации игровой серии Watch Dogs с Томом Блайтом и Софи Уайлд в главных ролях, сообщается в социальных сетях издательства Ubisoft.

Закончились съемки киноадаптации игры Watch Dogs с Томом Блайтом и Софи Уайлд
фото: reddit.com

Впервые об экранизации заговорили в 2013 году. В 2014-м к работе над сценарием приступили Ретт Риз и Пол Верник, затем их сменила Кристи ЛеБлан, а ее версию переписала Виктория Бата. За производство экранизации отвечают кинокомпания New Regency Pictures и Ubisoft Film & Television.

Сюжет картины пока неизвестен. Сами игры, чье действие разворачивается в вымышленных версиях реальных городов, рассказывают о разных хакерах, которые, преследуя свои цели, оказываются вовлеченными в преступный мир. Антагонистами обычно являются коррумпированные компании, криминальные авторитеты и конкурирующие хакеры, которые используют вымышленную сеть ctOS, объединяющую все электронные устройства в городе в единую систему и хранящую личную информацию о большинстве горожан.

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Оригинал вышел в 2014 году, спустя два года игроки погрузились в мир Watch Dogs 2, а в 2020-м свет увидела третья часть серии Watch Dogs: Legion. На данный момент аудитория серии превышает 50 миллионов человек.
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№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   21.09.2024 - 11:50
Этомысмотрим! читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   21.09.2024 - 10:52
не знаю, что хорошего может получиться с фильма, о съёмках которого заговорили ещё 10 лет назад и начали перекидывать с одних режиссёрских рук в другие. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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