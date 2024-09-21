Закончились съемки киноадаптации игры Watch Dogs с Томом Блайтом и Софи Уайлд

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Анна Хилькевич стала мамой в третий раз

Проект выйдет в онлайн-кинотеатрах Кино1ТВ, Иви и Кинопоиск

Премьера «Противостояния» с Владимиром Вдовиченковым и Алексеем Гуськовым состоится 26 сентября

Отцы и дети: Светлана Ходченкова, Константин Крюков и Кузьма Сапрыкин

Режиссер сериала «Хор» о работе над проектом и личном опыте коллективного пения

Алена Райнер: «Когда все вместе встают одним хором в тяжелые или трудные времена, наверное, что-то меняется»

«Подбросы» Ивана И. Твердовского: Только бог простит

Премьера сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» и в эфире канала «Россия»

Закончились съемки третьего сезона «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой

Обзор сериалов

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

Иви покажет в новые сезоны «Зимородка», «Клюквенного щербета» и «Дикого» в прямом эфире