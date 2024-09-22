Юлия Галкина, Андрей Иванов и Алексей Шутов сыграли в мелодраме «Подари мне надежду»

«Я уже давно работаю с телеканалом и часто говорю, что мое амплуа — "женщина с судьбой". Мне есть, что рассказать, я знаю, как раскрыть женский образ, показать переживания. В моих проектах есть не только профессиональный опыт, но и жизненный. А жизнь всегда богаче любых фантазий и сюжетов. Мое абсолютное жизненное кредо – счастье неизбежно, поэтому после любых трудностей всегда наступает рассвет – в этом мы с каналом сходимся. Работать с материалом "Dомашнего" и его аудиторией мне интересно, приятно и понятно. Здесь я рассказываю нужные истории, — говорит режиссер Дарья Фекленко. — Проект "Подари мне надежду" – о любви и поиске правды. Но получился не совсем традиционный поворот: не женщина спасает мужчину, а наоборот. Он, бросив главную героиню, потерял все, а она, пережив их разлуку, добилась того, чего желала. Ее рана, полученная однажды, уже затянулась, а у него все еще кровоточит, и спасти его под силу только Алле».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету успешный кардиохирург Алла Агапова переживает кризис семейной жизни. Ее брак с мужем держался в основном на ответственности за дочь, но Таня (Татьяна Федорова) выросла и уже готовится к собственной свадьбе, а Алла начала подозревать мужа в измене и задумываться о разводе. Но ее жизнь резко меняется после трагической гибели мужа Сергея. Пытаясь справиться с утратой и разобраться в обстоятельствах его смерти, главная героиня вынуждена столкнуться с многочисленными трудностями и раскрыть неприятные семейные тайны. На фоне этих событий она встречает свою первую любовь – Виктора. Он помогает ей в расследовании и поддерживает в самые трудные моменты. Однако их отношения осложняются тем, что сын Виктора оказывается причастным к смерти Сергея.
«Моя героиня из тех женщин, которые "сделали себя сами". Она успешный кардиохирург, заведующая отделением. Для того, чтобы быть добиться таких успехов, она прошла большой и сложный путь. Алла – это доказательство того, что вопреки общественному мнению, женщины – не слабый пол. Работая над ролью, я всегда отдаю героине немного себя, и в этом случае я вложила в Аллу чуть больше настойчивости, чем в ней было по сценарию. Потому что путь ей предстоит непростой и даже опасный», — рассказала о своем персонаже Юлия Галкина.
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