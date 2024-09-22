Юлия Галкина, Андрей Иванов и Алексей Шутов сыграли в мелодраме «Подари мне надежду»

что почитать?

Проект выйдет в онлайн-кинотеатрах Кино1ТВ, Иви и Кинопоиск

Премьера «Противостояния» с Владимиром Вдовиченковым и Алексеем Гуськовым состоится 26 сентября

В конце прошлого года у актёра родился второй ребёнок

«Я меньше работаю, сижу дома»: Константин Крюков рассказал об отцовстве

Как проходит работа над фильмом Алексея Чадова

Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты

Артем Ткаченко выйдет на след нацистского преступника Алексея Макарова в сериале «Грачи»

Интервью

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

Известный актер — о роли в сериале «Дино», ностальгии по 90-м и вере в дебютантов