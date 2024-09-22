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Павел Деревянко пришел из ада за Иваном Злобиным

22 сентября
2024 год

Новости кино >>
22 сентября 2024
В Москве подошли к концу съемки комедии Дмитрия Фикса «Бес попутал». Главные роли исполнили Павел Деревянко, Иван Злобин и Соня Присс, уточняет пресс-служба фильма.

Павел Деревянко пришел из ада за Иваном Злобиным
фото: пресс-служба фильма

По словам режиссера Дмитрия Фикса, «кастинг был очень долгим. Кроме роли Беса — ее мы сразу предложили Павлу Деревянко — был очень длинный путь поиска героев. Нам было важно найти таких молодых артистов, чтобы фантастическая история с ее чудесами воспринималась как можно убедительнее. Иван Злобин приходил несколько раз на пробы, а Паша Деревянко выделил время в своем сложном графике для парных проб и репетиций, за что я ему очень благодарен. Мне это очень помогло с выбором. Значительную часть фильма мы сняли в переулках между Покровкой и Солянкой, куда поселили героев нашей картины. Они гуляли по бульвару, заходили в местные бары, кафе и скверы. А банк, в котором работает главный герой и где проходит другая часть действия фильма, мы снимали в стеклянном офисном здании на Белой площади возле метро Белорусская. Сочетание старой и современной Москвы помогло нам создать определенную поэтику, которая была очень важна для нашей фантастической комедии. И также мне всегда важно, чтобы город становился героем фильма».

На оживленных московских улицах любопытные прохожие не раз могли встретить Павла Деревянко в идеально сидящем черном костюме и уложенными в форме рогов волосами. «Роль привлекла меня прежде всего именем персонажа. Всегда хотелось и хочется раздвигать свои профессиональные рамки, а эту роль как нельзя лучше можно для этого использовать, для того чтобы их и вглубь, и вширь немножко расшатать. И при том, что у нас комедия, персонаж достаточно некомедийный. Вжиться в образ мне помогли, конечно, способности и талант, каких-то специальных приемов не было. Мы сделали хороший костюм, прическу, когти, какие-то примочки – все из мелочей. Бес в мелочах, как говорится», — рассказал актер.

Павел Деревянко пришел из ада за Иваном Злобиным
фото: пресс-служба фильма

По сюжету, банковский работник Иван (Злобин) берет взятки, спит с женой босса и беспечно рассекает по улицам на самокате. Пока не попадает в аварию и оказывается в руках хитрого Беса (Деревянко), который предлагает ему выбор: прямая дорога в ад за кучу грехов или убийство одного совершенно незнакомого ему человека.

За производство картины отвечают «Мотор Фильм Студия» и «Покровка Фильм», за визуальную составляющую — оператор Андрей Макаров и художник-постановщик Лали Модебадзе. Продюсерами вместе с самим режиссером выступили Сергей Фикс и Татьяна Остерн. На данный момент фильм находится на стадии пост-продакшена.
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Бес попутал

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Павел Деревянко пришел из ада за Иваном Злобиным фотографии
Павел Деревянко пришел из ада за Иваном Злобиным фотографии
Павел Деревянко пришел из ада за Иваном Злобиным фотографии
Павел Деревянко пришел из ада за Иваном Злобиным фотографии
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