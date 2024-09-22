Павел Деревянко пришел из ада за Иваном Злобиным

По словам режиссера Дмитрия Фикса, «кастинг был очень долгим. Кроме роли Беса — ее мы сразу предложили Павлу Деревянко — был очень длинный путь поиска героев. Нам было важно найти таких молодых артистов, чтобы фантастическая история с ее чудесами воспринималась как можно убедительнее. Иван Злобин приходил несколько раз на пробы, а Паша Деревянко выделил время в своем сложном графике для парных проб и репетиций, за что я ему очень благодарен. Мне это очень помогло с выбором. Значительную часть фильма мы сняли в переулках между Покровкой и Солянкой, куда поселили героев нашей картины. Они гуляли по бульвару, заходили в местные бары, кафе и скверы. А банк, в котором работает главный герой и где проходит другая часть действия фильма, мы снимали в стеклянном офисном здании на Белой площади возле метро Белорусская. Сочетание старой и современной Москвы помогло нам создать определенную поэтику, которая была очень важна для нашей фантастической комедии. И также мне всегда важно, чтобы город становился героем фильма».
На оживленных московских улицах любопытные прохожие не раз могли встретить Павла Деревянко в идеально сидящем черном костюме и уложенными в форме рогов волосами. «Роль привлекла меня прежде всего именем персонажа. Всегда хотелось и хочется раздвигать свои профессиональные рамки, а эту роль как нельзя лучше можно для этого использовать, для того чтобы их и вглубь, и вширь немножко расшатать. И при том, что у нас комедия, персонаж достаточно некомедийный. Вжиться в образ мне помогли, конечно, способности и талант, каких-то специальных приемов не было. Мы сделали хороший костюм, прическу, когти, какие-то примочки – все из мелочей. Бес в мелочах, как говорится», — рассказал актер.
фото: пресс-служба фильма
По сюжету, банковский работник Иван (Злобин) берет взятки, спит с женой босса и беспечно рассекает по улицам на самокате. Пока не попадает в аварию и оказывается в руках хитрого Беса (Деревянко), который предлагает ему выбор: прямая дорога в ад за кучу грехов или убийство одного совершенно незнакомого ему человека.
За производство картины отвечают «Мотор Фильм Студия» и «Покровка Фильм», за визуальную составляющую — оператор Андрей Макаров и художник-постановщик Лали Модебадзе. Продюсерами вместе с самим режиссером выступили Сергей Фикс и Татьяна Остерн. На данный момент фильм находится на стадии пост-продакшена.
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