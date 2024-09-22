Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Найден режиссер для адаптации настольной игры Cluedo

22 сентября
2024 год

Новости кино >>
22 сентября 2024
Режиссер хоррора «Варвар» Зэк Креггер может возглавить экранизацию популярной настольной игры Cluedo. Детище Hasbro Entertainment планируют адаптировать как в полном метре, так и в виде сериала, уточняет журналист Джефф Снейдер.


По словам инсайдера, сценарий для фильма напишет Шэй Хаттен. За производством будут присматривать Sony TriStar Pictures и Hasbro Entertainment.

На счету игры уже есть две экранизации. Первая — «Убийство смертью» — вышла в далеком 1976-м и запомнилась звездным составом (Питер Селлерс, Питер Фальк, Алек Гиннесс, Эльза Ланчестер, Дэвид Нивен, Мэгги Смит, Джеймс Кромвелл, Айлин Бреннан, Трумэн Капоте). Спустя девять лет на свет появился комедийный детектив Джонатана Линна «Улика» с Тимом Карри, Мэделайн Кан, Кристофером Ллойдом, Лесли Энн Уоррен, Коллин Кэмп и все той же Айлин Бреннан.

Читать Спасибо, посмотрю: июль. Ударная доза 70-х, Джейн Биркин, Тайка Вайтити и космос

В последующие годы в Голливуде неоднократно пытались снять новые киноверсии настолки. В частности, за ремейки брались Гор Вербински, Джейсон Бейтман и Райан Рейнольдс, но их идеи так и не были реализованы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Педро Паскаль поработает с режиссером хоррора «Варвар»
Джейсону Бейтману предложили постановку «Улики» с Райаном Рейнольдсом
Поиск по меткам
игры
персоны
Джейсон БейтманАйлин БреннанГор ВербинскиАлек ГиннессМэделайн КанТрумэн КапотеТим КарриЗэк КреггерДжеймс КромвеллКоллин КэмпЭльза ЛанчестерДжонатан ЛиннКристофер ЛлойдДэвид НивенРайан РейнольдсПитер СеллерсМэгги СмитЛесли Энн УорренПитер Фальк
фильмы
ВарварУбийство смертьюУлика

анонс

Скорбим

Антонина Аксёнова
21 сентября ушла из жизни актриса Антонина Аксёнова.
Владислав Верестников
20 сентября ушёл из жизни оперный певец Владислав Верестников.
Михаил Коломенский
19 сентября ушёл из жизни сценарист Михаил Коломенский.
Владимир Моргунов
16 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Моргунов.

День рождения >>

Борис Барский
Павел Винник
Николай Глинский
Мария Голубкина
Андрей Кузичев
Леван Мсхиладзе
Юлия Пожидаева
Александр Резалин
Валентин Шестопалов
МайЭнн Бёринг
Лора Вандерворт
Чад Коллинз
Руперт Пенри-Джоунс
Бенуа Пульворд
Дин Рид
Том Фелтон
все родившиеся 22 сентября >>

Афиша кино >>

Джанго
спагетти-вестерн
Италия, Испания, 1966
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Вайлет в стране чудес
детский фильм, драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Италия, США, 2023
Полтергейст: Другое измерение
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Мой Марчелло
драма, комедия
Италия, Франция, 2024
Последний день Земли
драма, фильм-катастрофа
Бельгия, Франция, 2024
Кан Даниэль: Мой парад
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Команда монстров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2024
Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!
биография
Италия, 2022
Холли
подростковая драма, мистика
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2023
9 секунд
биография, драма
Россия, 2024
Астрал. Стереоскоп демона
мистика, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен