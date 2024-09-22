Найден режиссер для адаптации настольной игры Cluedo

Режиссер хоррора «Варвар
» Зэк Креггер
может возглавить экранизацию популярной настольной игры Cluedo. Детище Hasbro Entertainment планируют адаптировать как в полном метре, так и в виде сериала, уточняет
журналист Джефф Снейдер.
По словам инсайдера, сценарий для фильма напишет Шэй Хаттен. За производством будут присматривать Sony TriStar Pictures и Hasbro Entertainment.
На счету игры уже есть две экранизации. Первая — «Убийство смертью
» — вышла в далеком 1976-м и запомнилась звездным составом (Питер Селлерс
, Питер Фальк
, Алек Гиннесс
, Эльза Ланчестер
, Дэвид Нивен
, Мэгги Смит
, Джеймс Кромвелл
, Айлин Бреннан
, Трумэн Капоте
). Спустя девять лет на свет появился комедийный детектив Джонатана Линна
«Улика
» с Тимом Карри
, Мэделайн Кан
, Кристофером Ллойдом
, Лесли Энн Уоррен
, Коллин Кэмп
и все той же Айлин Бреннан.
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В последующие годы в Голливуде неоднократно пытались снять новые киноверсии настолки. В частности, за ремейки брались Гор Вербински
, Джейсон Бейтман
и Райан Рейнольдс
, но их идеи так и не были реализованы.
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