Найден режиссер для адаптации настольной игры Cluedo

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«Подбросы» Ивана И. Твердовского: Только бог простит

Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты

Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем

Проект выйдет в онлайн-кинотеатрах Кино1ТВ, Иви и Кинопоиск

Премьера «Противостояния» с Владимиром Вдовиченковым и Алексеем Гуськовым состоится 26 сентября

Артем Ткаченко выйдет на след нацистского преступника Алексея Макарова в сериале «Грачи»

В конце прошлого года у актёра родился второй ребёнок

«Я меньше работаю, сижу дома»: Константин Крюков рассказал об отцовстве

Обзор сериалов

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

Иви покажет в новые сезоны «Зимородка», «Клюквенного щербета» и «Дикого» в прямом эфире