Медсестра Серафима Огарева влюбилась в потерявшего память Михаила Химичева

«Героиня для меня – сказочный персонаж. Она слишком позитивная, добрая, старается не причинять никому зла. Я показала изменение ее образа к финалу картины: она смогла научиться отстаивать свои границы и перестала подстраиваться под всех, чтобы быть удобной», — поведала о своем персонаже Серафима Огарева.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Телезрительниц ожидает история разведенки Ларисы. Она работает медсестрой в больнице, каждый ее день похож на день сурка: дом-работа, работа-дом, а на личной жизни она давно поставила крест. Однажды недалеко от шоссе героиня находит раненого мужчину без документов и везет его в больницу. Неизвестный какое-то время находится без сознания, и она не отходит от него ни на шаг. Когда мужчина приходит в себя, оказывается, что ни имени своего, ни адреса он не помнит. Пока идут поиски родных «потеряшки», Лариса и неизвестный решают, что звать его будут Павел и после выписки он поживет у нее, пока не вернется память. Между ними завязываются романтические отношения. Влюбленные счастливы и живут, как в раю. Пока в городе не появляется жена Павла, красивая и молодая Инга (Екатерина Кобба).
«Наша история о настоящих чувствах: доброте, любви, жертвенности. Лариса, девушка с большой душой, спасает от смерти и выхаживает незнакомого человека с потерей памяти. Как оказалось, мой герой Павел — личность неоднозначная. Распутывая клубок утраченных воспоминаний, он понимает, что получил редкий подарок судьбы — шанс изменить себя и заслужить любовь», — рассказал Михаил Химичев.
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