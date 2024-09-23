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Седьмой сезон «Ивановых-Ивановых» стартует 7 октября

23 сентября
2024 год

Новости кино >>
23 сентября 2024
На СТС 7 октября в 19:00 стартует 24-серийный новый сезон «Ивановых-Ивановых», приуроченный к семилетию комедии. Согласно пресс-службе телеканала, в продолжении истории к Михаилу Трухину, Анне Уколовой, Станиславу Дужникову, Алексею Лукину и другим актерам сериала присоединились Анна Невская и Никита Тарасов.

Седьмой сезон «Ивановых-Ивановых» стартует 7 октября
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету Боря (Дужников) разрывается между беременной Ниной (Светлана Колпакова) и фермой, Ваня (Лукин) готовится к свадьбе с Васей (Юлия Сорокина) и устраивается в компанию по продаже автодомов, а Леша (Трухин) с Дедом (Юрий Ицков) снова в поиске быстрого заработка. Семейную идиллию нарушает звонок старшей сестры Лиды (Уколова) — Марии (Невская). Родственница хвастается успехами мужа Кости (Тарасов), а Леша врет, что дом и бизнес Бори — их с Лидой. Мария приезжает в гости, и теперь Леше и Лиде придется изображать хозяев фермы, а Боре и Нине — неудачливых друзей, которых приютили.

«Мне ТЭФИ дали за эту роль, надо отрабатывать, — шутила Анна Уколова на съемках. — Мы с ребятами уже как семья, созваниваемся и видимся в свободное время, встречаемся на днях рождения или даче. Возвращаться к этой истории для меня важно еще и потому, что люди ждут новый сезон, а я не могу отказать нашему зрителю».

«Ивановы-Ивановы». 7 сезон. ТВ-ролик

Героиня Уколовой в новых сериях занята воспитанием младшего сына, а Боря только ждет первенца. «По своему опыту скажу, что когда появляется первый ребенок, то жизнь меняется кардинально. С чем это сравнить? Наверное, с чудом. В новом сезоне Боря также продолжает быть ответственным хозяином, который заботится не только о жене, но и старается организовать комфорт для всех. Например, запускает систему "умный дом" и модернизирует ферму», — рассказал Станислав Дужников.

Перед съемками группа изучала инновационный опыт российских компаний и посещала роботизированные фермы. Михаил Трухин, чей герой находит общий язык и с «роботами», признался, что новые технологии его не пугают. «Мне этот тренд кажется безумно интересным. Например, с большим удовольствием использую "умный дом". А если проецировать на нашу индустрию, технологические прорывы просто поражают. Можно снять кино, в котором артист Трухин разговаривает на эфиопском языке в эфиопских пейзажах, при этом не находясь в Эфиопии», — поделился актер.
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Седьмой сезон «Ивановых-Ивановых» стартует 7 октября фотографии
Седьмой сезон «Ивановых-Ивановых» стартует 7 октября фотографии
Седьмой сезон «Ивановых-Ивановых» стартует 7 октября фотографии
Седьмой сезон «Ивановых-Ивановых» стартует 7 октября фотографии
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