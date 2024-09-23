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Лучшим игровым фильмом Четвертого Московского Курдского Кинофестиваля признана «Лошадь» Маде Омеда

23 сентября
2024 год

Новости кино >>
23 сентября 2024
В столичном кинотеатре Синема Парк Мосфильм состоялась церемония закрытия Четвертого Московского Курдского Кинофестиваля. Ведущим выступил актер Андрей Бирин, уточняет пресс-служба смотра.

Лучшим игровым фильмом Четвертого Московского Курдского Кинофестиваля признана «Лошадь» Маде Омеда
фото: пресс-служба фестиваля

В номинации «Лучший художественный фильм» победила «Лошадь» Маде Омеда, показом которой и завершился фестиваль. Диплом за концептуальное решение присудили фильму Адалета Р. Гармиани «Мой дом Мосул», а за лучшую женскую роль — Парвин Раджаби, сыгравшей в «Преходящем счастье» Сины Мухаммеда.

Среди документальных работ победу одержали «Дочери Солнца» Ребера Доски. Специальным дипломом неигрового конкурса отмечена «Скорбная река». В документальной короткометражной секции отметили «Плотника» Халила Сехрагарда. В категории игрового короткометражного кино лучшей признана лента Абдуррахима Карабулута и Махну Селайира «Тривет». «Яблоко» и «Сура» удостоены специальных дипломов жюри. Актрисе Марьям Бубани, исполнившей главную роль в «Сыне», также достался диплом. Приз компании Мультимедиа agency вручили Бахтияру Панджеи «за проникновенную актерскую игру» в картине «Тапо», а почетную награду за вклад в курдский кинематограф — режиссеру Хинеру Салему.
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