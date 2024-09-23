Марк Эдельштейн привел домой бездомную Дарью Екамасову

Режиссер-дебютант Юрий Зайцев снимает драму с элементами комедии «Ганди молчал по субботам» по одноименной пьесе Анастасии Букреевой. Об этом сообщает пресс-служба киностудии «Ленфильм», отвечающей за производство фильма при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм».
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»
По сюжету в жизни 16-летнего Мота (Марк Эдельштейн) наступает апокалипсис, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную Лизу (Дарья Екамасова) и заявляет, что будет жить с ней.
«Сценарий, с которым мы работаем, — редкое попадание в арт-мейнстрим. В современной индустрии совсем пропал жанр, существовавший в советском и перестроечном кино: "Курьер", "Мимино", "Я шагаю по Москве", а его, на мой взгляд, очень не хватает зрителю, — считает режиссер Юрий Зайцев. — Кино доброе, с важными смыслами, трогающее за душу, и в то же время с авторским подходом. Это очень высокая планка, но мы с командой стараемся сделать все возможное, чтобы к ней приблизиться. Сейчас подходит к завершению первый блок съемок, и кажется, у нас получается честная история. Вся команда горит этим проектом, очень вовлечены в процесс. Собрался замечательный кастинг удивительных профессионалов, каждый из них привносит в проект частичку себя: Марк Эдельштейн звонит мне среди ночи с сумасшедше крутыми новыми идеями. Настя Красовская, которая играет беспризорницу, ездила со мной волонтерить в ночлежку, готовясь к роли. Даша Екамасова очень педантично и глубоко разбирает со мной роль, свои мотивации. Вика Толстоганова досконально продумывает образ, вживается в роль».
«Ганди молчал по субботам». Фильм о фильме
Кастинг на главную роль продолжался долго. Режиссер выбирал из более чем 200 кандидатов, но в итоге остановился на Эдельштейне. В фильме также снимаются Евгений Коряковский, Александр Пашутин, Ольга Балацкая, Олег Гаркуша и другие актеры. Съемки проходят на Васильевском и Петроградском островах, на центральных улицах и в дворах Санкт-Петербурга. Но зрителей ожидает путешествие не только по парадному Петербургу, но и по его темной стороне – заброшкам, окраинам и подземным переходам.
«Почти два года назад я сидела в кафе в Лос-Анжелесе, и вдруг зашла бездомная женщина с чемоданами, очень грязная. Подошла, взяла себе еду, села за соседний стол. Я так хорошо запомнила этот момент и подумала: "Вот это да, а что эта женщина, довольно-таки молодая, делает на улице? Почему она здесь?" Потом мне рассказали историю о том, как одна девушка ушла из дома и сейчас хиппует с бомжами. О том, что ее муж очень сильно переживает, потому что у нее двое детей. Возможно, у нее что-то произошло в жизни, какая-то трагедия. Я подумала: какие судьбы! А на следующий день мне прислали сценарий "Ганди молчал по субботам". В тот момент у меня возникла мысль, что это какой-то знак, — вспоминает Дарья Екамасова. — В принципе, я стараюсь не отказывать дебютантам и поддерживать их во всех начинаниях, независимо от роли. Когда мне предложили эту роль, меня заинтересовало, смогу ли я? В прошлом году мы встретились с Юрой Зайцевым на кинофестивале в Выборге, где я была в жюри. Помню, тогда еще так заволновалась, потому что была в тот момент в платье, блондинка, такая вся расфуфыренная. Испугалась, что сейчас он увидит меня и не захочет брать в кино. Слава богу, у Юры режиссерская чуйка очень точная, и он понял, что с помощью грима мы добьемся важных точек соприкосновения с персонажем».
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