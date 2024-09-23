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Марк Эдельштейн привел домой бездомную Дарью Екамасову

23 сентября
2024 год

Новости кино >>
23 сентября 2024
Режиссер-дебютант Юрий Зайцев снимает драму с элементами комедии «Ганди молчал по субботам» по одноименной пьесе Анастасии Букреевой. Об этом сообщает пресс-служба киностудии «Ленфильм», отвечающей за производство фильма при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм».

Марк Эдельштейн привел домой бездомную Дарью Екамасову
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»

По сюжету в жизни 16-летнего Мота (Марк Эдельштейн) наступает апокалипсис, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную Лизу (Дарья Екамасова) и заявляет, что будет жить с ней.

«Сценарий, с которым мы работаем, — редкое попадание в арт-мейнстрим. В современной индустрии совсем пропал жанр, существовавший в советском и перестроечном кино: "Курьер", "Мимино", "Я шагаю по Москве", а его, на мой взгляд, очень не хватает зрителю, — считает режиссер Юрий Зайцев. — Кино доброе, с важными смыслами, трогающее за душу, и в то же время с авторским подходом. Это очень высокая планка, но мы с командой стараемся сделать все возможное, чтобы к ней приблизиться. Сейчас подходит к завершению первый блок съемок, и кажется, у нас получается честная история. Вся команда горит этим проектом, очень вовлечены в процесс. Собрался замечательный кастинг удивительных профессионалов, каждый из них привносит в проект частичку себя: Марк Эдельштейн звонит мне среди ночи с сумасшедше крутыми новыми идеями. Настя Красовская, которая играет беспризорницу, ездила со мной волонтерить в ночлежку, готовясь к роли. Даша Екамасова очень педантично и глубоко разбирает со мной роль, свои мотивации. Вика Толстоганова досконально продумывает образ, вживается в роль».

«Ганди молчал по субботам». Фильм о фильме


Кастинг на главную роль продолжался долго. Режиссер выбирал из более чем 200 кандидатов, но в итоге остановился на Эдельштейне. В фильме также снимаются Евгений Коряковский, Александр Пашутин, Ольга Балацкая, Олег Гаркуша и другие актеры. Съемки проходят на Васильевском и Петроградском островах, на центральных улицах и в дворах Санкт-Петербурга. Но зрителей ожидает путешествие не только по парадному Петербургу, но и по его темной стороне – заброшкам, окраинам и подземным переходам.

«Почти два года назад я сидела в кафе в Лос-Анжелесе, и вдруг зашла бездомная женщина с чемоданами, очень грязная. Подошла, взяла себе еду, села за соседний стол. Я так хорошо запомнила этот момент и подумала: "Вот это да, а что эта женщина, довольно-таки молодая, делает на улице? Почему она здесь?" Потом мне рассказали историю о том, как одна девушка ушла из дома и сейчас хиппует с бомжами. О том, что ее муж очень сильно переживает, потому что у нее двое детей. Возможно, у нее что-то произошло в жизни, какая-то трагедия. Я подумала: какие судьбы! А на следующий день мне прислали сценарий "Ганди молчал по субботам". В тот момент у меня возникла мысль, что это какой-то знак, — вспоминает Дарья Екамасова. — В принципе, я стараюсь не отказывать дебютантам и поддерживать их во всех начинаниях, независимо от роли. Когда мне предложили эту роль, меня заинтересовало, смогу ли я? В прошлом году мы встретились с Юрой Зайцевым на кинофестивале в Выборге, где я была в жюри. Помню, тогда еще так заволновалась, потому что была в тот момент в платье, блондинка, такая вся расфуфыренная. Испугалась, что сейчас он увидит меня и не захочет брать в кино. Слава богу, у Юры режиссерская чуйка очень точная, и он понял, что с помощью грима мы добьемся важных точек соприкосновения с персонажем».
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Ольга БалацкаяОлег ГаркушаДарья ЕкамасоваЮрий Зайцев (IV)Евгений КоряковскийАнастасия КрасовскаяАлександр ПашутинВиктория ТолстогановаМарк Эйдельштейн
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Ганди молчал по субботамКурьерМиминоЯ шагаю по Москве

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Марк Эдельштейн привел домой бездомную Дарью Екамасову фотографии
Марк Эдельштейн привел домой бездомную Дарью Екамасову фотографии
Марк Эдельштейн привел домой бездомную Дарью Екамасову фотографии
Марк Эдельштейн привел домой бездомную Дарью Екамасову фотографии
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