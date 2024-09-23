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Кирилл Зайцев, Даниил Воробьев и Степан Девонин познакомятся с легендарной Белкой

23 сентября
2024 год

Новости кино >>
23 сентября 2024

Начались съемки семейного приключения Михаила Морскова «Моя собака — космонавт». Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», отвечающей за производство картины совместно с кинокомпаниями Zoom Production и «Инстанция» при поддержке Фонда Кино.

Сюжет развернется в 1960 году в городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами. Именно здесь живет десятилетний Миша, мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.

Кирилл Зайцев, Даниил Воробьев и Степан Девонин познакомятся с легендарной Белкой
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

В главных ролях заняты Дмитрий Калихов, Антонина Бойко, Кирилл Зайцев, Ольга Лерман, Павел Ворожцов, Даниил Воробьев, Соня Присс и Степан Девонин, а также четвероногие артисты по кличкам Нэк и Муся, которые предстанут в качестве Белки. По словам продюсера картины Владимира Маслова, «одна из самых больших удач на этом проекте – кастинг. Собралась невероятная творческая команда актеров, которая сразу цепляет в кадре своим обаянием».

Съемки проходят при поддержке госкорпорации «Роскосмос». На подготовительном этапе эксперты отрасли провели консультации творческой группе фильма по работе ЦУПа, по процессу организации и технологии полета Белки и Стрелки. Картину будут снимать в Оренбурге, Новотроицке, Москве и в Казахстане. «Централ Партнершип» планирует выпустить картину в прокат в 2025 году.
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фильмы
Моя собака — космонавт

фотографии >>
Кирилл Зайцев, Даниил Воробьев и Степан Девонин познакомятся с легендарной Белкой фотографии
Кирилл Зайцев, Даниил Воробьев и Степан Девонин познакомятся с легендарной Белкой фотографии
Кирилл Зайцев, Даниил Воробьев и Степан Девонин познакомятся с легендарной Белкой фотографии
Кирилл Зайцев, Даниил Воробьев и Степан Девонин познакомятся с легендарной Белкой фотографии
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