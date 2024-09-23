Кирилл Зайцев, Даниил Воробьев и Степан Девонин познакомятся с легендарной Белкой

Начались съемки семейного приключения Михаила Морскова «Моя собака — космонавт». Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», отвечающей за производство картины совместно с кинокомпаниями Zoom Production и «Инстанция» при поддержке Фонда Кино.
Сюжет развернется в 1960 году в городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами. Именно здесь живет десятилетний Миша, мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.
Съемки проходят при поддержке госкорпорации «Роскосмос». На подготовительном этапе эксперты отрасли провели консультации творческой группе фильма по работе ЦУПа, по процессу организации и технологии полета Белки и Стрелки. Картину будут снимать в Оренбурге, Новотроицке, Москве и в Казахстане. «Централ Партнершип» планирует выпустить картину в прокат в 2025 году.
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