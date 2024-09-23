В Бурятии завершился форум регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток»

В Республике Бурятия завершился форум регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток». Согласно пресс-службе продюсерского центра «Мувистарт», в ходе трехдневной программы прошло восемь дискуссионных, презентационных и культурно-развлекательных мероприятий, а также бесплатные кинопоказы 11 игровых и документальных фильмов, снятых на Дальнем Востоке за последние годы.
фото: пресс-служба форума
«Хотя Дальний Восток – и самый удаленный регион нашей страны, форум, однако, показал, что кино здесь можно и нужно снимать. Уверен, что форум даст импульс для создания новых качественных проектов, а принятые стратегические решения заложат основу для развития инфраструктуры для их реализации», — отметил генеральный продюсер форума «Новый вектор» Дмитрий Якунин.
В работе форума приняло участие более 60 экспертов – представителей органов государственной власти, отраслевых ведомств, общественных организаций, продюсерских центров, онлайн-платформ и т.д. Среди них – представители Фонда кино, Ассоциации продюсеров кино и ТВ, Национального комитета по кинематографии Монголии, платформы Wink, киностудий «Марс медиа», «Монументал вижн», «Руки вверх продакшн», «Формат-ТВ», «Сахафильм», Центра поддержки и развития кино Приморского края и других. В рамках Форума состоялась презентация практик по развитию кино в Монголии, Красноярском, Краснодарском, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Хакасии и Якутии. Мероприятия посетило более тысячи человек, а зрителями онлайн-трансляций стали более четырех тысяч.
фото: пресс-служба форума
Ключевой темой форума стал вопрос стратегии развития кинематографа на Дальнем Востоке и в Бурятии в частности. Эксперты обсудили взаимодействие региональных студий с федеральными компаниями, развитие кинообразования в регионах ДФО, расширение материально-технической базы, развитие кинопроката, работу с потенциальными инвесторами и взаимодействие с азиатскими партнерами. По словам главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, «развитие кино дает комплексный эффект для любой территории. Причем отношение к региону меняется не только у приезжих, но и местных жителей. Кино – это не только развлечение, не только бизнес в виде самого кино, это большое подспорье для развития региона. Мы будем двигаться дальше – привлекать сюда большие съёмочные группы, которые снимали бы кассовые фильмы, способные популяризовать нашу республику. Кино у нас будет поддержано».
Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Григорий Смоляк заявил о необходимости системной дистрибуции фильмов, которые снимаются на Дальнем Востоке. «Для нас очень важно, чтобы фильмы, которые мы поддерживаем, были представлены на платформах, в кинотеатрах и на других площадках. Наша задача - популяризировать Дальний Восток посредством снимаемых здесь фильмов и донести эти картины до широкой зрительской аудитории», – подчеркнул представитель ведомства.
фото: пресс-служба форума
На пленарном заседании на тему «Новые рубежи на карте российского кино. Перспективы и ограничения» министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева презентовала проект дорожной карты по развитию кинематографа в регионе. В частности, планируется увеличить производство коммерчески успешных национальных кинокартин, содействовать участию фильмов из Бурятии в российских и международных кинофестивалях, а также поддерживать кинопроекты внешних студий со стороны республиканской Кинокомиссии. Кроме того, по ее словам, до конца 2025 года будет построен кинопавильон с собственной материально-технической базой, студией звукозаписи и анимации, призванный стать частью создаваемого в Бурятии креативного кластера.
Исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию Гасан Гасанбалаев анонсировал старт конкурса на 2025 год с бюджетом в 200 млн рублей на создание фильмов, снятых на Дальнем Востоке. Программа реализуется совместно с Фондом кино. Кроме того, заявлено, что Минвостокразвития закупит кинооборудование для поддержки киноиндустрии Дальнего Востока также на сумму 200 миллионов рублей. В рамках стратегической сессии по развитию кино на Дальнем Востоке был представлен сайт кинокомиссии www.filmvostok.ru, а также намечен план работы организации. Среди инициатив, которые планируются к реализации – создание совместных кинопроектов, международное продвижение кинопроектов ДФО, аналитическая и исследовательская работа, информационная и юридическая поддержка киностудий ДФО, дальнейшее проведение лаборатории «Формула пути. Дальний Восток».
фото: пресс-служба форума
Одним из самых знаковых мероприятий стала презентация киностудий Дальнего Востока, в которой приняли участие представители 12 компаний из шести субъектов ДФО. Эксперты первыми увидели трейлеры новых проектов, планирующих выйти в федеральный кинопрокат: мультфильм «Невельской» (студия «Мечталет», Хабаровский край) и игровые фильмы «Триумф» («Сахафильм», Якутия) и «Мой друг нерпа» («ВАБ-Синема», Бурятия). На Питчинге сценарной лаборатории «Формула пути. Дальний Восток» авторы из шести регионов России представили экспертам истории, связанные с ДФО. Первую тройку заняли «Цифровой призрак» и «Струны сердца» из Улан-Удэ, а также воронежская «Порода». Авторы кинопроектов приглашены для участия в федеральной лаборатории «Формула пути», организованной продюсерским центром ФПРК. Завершился форум «Новый вектор. Дальний Восток» насыщенной экскурсионной программой в рамках локейшн-тура по Бурятии на берегу озера Байкал.
«Форум показал эффективность тем, что дает возможность человеческого общения. На этой площадке проходит знакомство, общение, договоренности. И все это приведет к созданию новых качественных проектов», — прокомментировал член Совета ФПРК и директор Института киноиндустрии Сибирского федерального округа Василий Нелюбин.
фото: пресс-служба форума
«Новый вектор. Дальний Восток» завершил цикл региональных мероприятий, организованных Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России и продюсерским центром ФПРК. В этом году «Новый вектор» состоялся в четырех регионах страны: помимо Бурятии лидеры индустрии встретились в Алтайском крае, Ставропольском крае и Калининградской области. В форумной кампании приняло участие более 500 федеральных и международных экспертов, представителей региональных органов власти, киностудий и кинокомиссий, СМИ. Более десяти проектов региональных студий, представленных на форуме, вышли или в ближайшее время выйдут в федеральный прокат. По итогам форума будет выпущено методическое пособие с базой киностудий и кинокомиссий, а также лучшими практиками по развитию регионального кинематографа.
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