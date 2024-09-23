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В программу Фестиваля авторского кино КАРО.Арт вошли «Анора» Шона Бэйкера и «Большое путешествие» Мигела Гомеша

23 сентября
2024 год

Новости кино >>
23 сентября 2024

Объявлена первая часть программы Третьего Фестиваля авторского кино КАРО.Арт, который пройдет с 15 по 20 октября в Москве и с 22 по 27 октября в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. Согласно пресс-службе смотра, кинофестиваль в столице откроется показом анимационных работ Юрия Норштейна «Ежик в тумане» и «Сказка сказок», а завершится в главном премьерном зале киноцентра «Октябрь» специальной программой от Дельфина, которая будет состоять из избранных клипов музыканта и беседы с ним.

В программу Фестиваля авторского кино КАРО.Арт вошли «Анора» Шона Бэйкера и «Большое путешествие» Мигела Гомеша
фото: пресс-служба фестиваля

В основную программу включены зрительские премьеры участников престижных киносмотров 2024 года. 16 октября в Большом зале «Октября» москвичам покажут «Анору» Шона Бэйкера с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, получившую «Золотую пальмовую ветвь» Каннского биеннале. 17 октября состоятся показы «Большого путешествия» Мигела Гомеша, отмеченного в Каннах за режиссуру, и мелодрамы Джона Кроули «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, впервые показанной на кинофестивале в Торонто. В рамках направления «Эко» 19 октября благодаря телеканалу viju+ Planet зрители впервые увидят на большом экране документальный фильм Джошуа Земана «Самый одинокий кит», спродюсированный Леонардо ДиКаприо. О судьбе уникального млекопитающего, который поет на нетипичной для китов частоте в 52 Гц и из-за этого не может найти себе пару, после просмотра картины подробнее расскажет биолог и специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница.

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«Ежик, Дельфин, Панда, Кит, Пчелы, Птицы... В программе фестиваля этого года мы неожиданно для себя как будто продолжаем тему, заданную художником Бэнкси, посвятившим свою лондонскую серию граффити животным, и 75-й телевизионной премией "Эмми" с ее номинантами ("Шершни", "Белый лотос", "Черная птица") и победителями ("Медведь"). В авторском кино олицетворением внутреннего мира человека становятся уязвимые представители флоры и фауны. Мира – уникального, хрупкого, который необходимо беречь и ценить», — рассказала программный директор КАРО.Арт Наталья Гаврук-Гаврилина.

Для блока «Арт» Открытые студии Винзавода подготовили спецсобытия с художниками Юрием Чернышевым и Александром Гордеевым. Первый 17 октября предложит зрителям стать участниками эксперимента на сеансе «Телесмотрение: октябрь, 2024» – погрузиться в особое состояние сознания, балансируя между вниманием и его отсутствием, между осознанностью и трансом. После показа – разговор о феномене «неосознанного телесмотрения» и «залипания» с участниками паблик-тока. 19 октября Александр Гордеев приглашает испытать на себе и поговорить о феномене пассивного наблюдения за стримингом видеоигр. Во время сеанса «Киноигра: Публичное погружение в Little Nightmares II» художник будет управлять мальчиком Моно в хоррор-игре, все действия которого будут транслироваться на экран кинозала. Затем пройдет обсуждение с художником и специалистами из гейм-индустрии, как видеоигры постепенно становятся новой формой кинематографа. В этот же день состоится премьера неигровой ленты Никиты Снегова «Филонов» о художнике-авангардисте Павле Филонове, современнике Малевича, Кандинского и Татлина. Вместе с искусствоведами, коллекционерами и создателями фильма, активное участие в котором принял Санкт-Петербургский Русский музей, зрители смогут обсудить судьбу художника и уникальный стиль в живописи, который десятки лет был почти не известен.

В программу Фестиваля авторского кино КАРО.Арт вошли «Анора» Шона Бэйкера и «Большое путешествие» Мигела Гомеша
фото: пресс-служба фестиваля

Программу «Театр» 17 октября откроет спецпоказ спектакля Юрия Муравицкого «Вакханки», который будет поставлен и сыгран в пространстве кинозала. 18 октября зрителей ожидает премьера от Театра Ермоловой – документальный фильм «Сильва. Путь к премьере», который представят и обсудят со зрителями художественный руководитель театра Олег Меньшиков и постановочная группа спектакля «Сильва». Совместно с фестивалем современной российской хореографии Context. Diana Vishneva 19 октября состоится премьера видеоверсии спектакля Анны Щеклеиной «Явь». После показа ожидается разговор с хореографом Анной Щеклеиной, танцовщицей Мариной Херолянц, саунд-дизайнером Андреем Петрушенковым и критиком Татой Боевой. В тот же день худрук Электротеатра «Станиславский» Борис Юхананов представит кинодиптих «Интегральное Исчисление», который продолжает проект МИР РИМ, начавшийся на площадке Электротеатра в 2020-м. Модератором встречи с Юханановым выступит Евгений Майзель. Блок закроется 20 октября премьерой от МХТ им. Чехова и онлайн-кинотеатра Wink.ru — калейдоскопом короткометражек. Худрук театра Константин Хабенский и участники съемочных групп представят и обсудят со зрителями более десятка лучших работ Конкурса Короткометражного Кино Художественного театра. Показ откроет премьера фильма-победителя первого конкурса — «Зверек».

В спецпрограмме «Текст» 16 октября театральный режиссер Андрей Гордин представит премьеру перформанса, посвященного событиям, разворачивавшимся вокруг сценария к фильму Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь». Сразу после показа картины на большом экране актеры «Мастерской Брусникина» откроют «окно в прошлое» и расскажут, что о фильме думали и говорили в 1966-м коллеги Шпаликова по цеху и советские кинематографисты, зачитают реальную стенограмму заседания худсовета, на котором решалось, выпускать ли ленту в прокат или отправить «на полку». Совместно с Венгерским культурным центром и Итальянским институтом культуры в Москве в рамках секции покажут «Пятую печать» Золтана Фабри и ретроспективу Пьера Паоло ПазолиниЕвангелие от Матфея», «Птицы большие и малые» и «Мама Рома»). Еще один ретроспективный показ – «Амадей» Милоша Формана по сценарию Питера Шеффера на основе одноименной пьесы — включен в программу «Музыка». Картину со зрителями 19 октября посмотрит и обсудит постоянный эксперт проекта КАРО.Арт, философ Евгений Цуркан.

В программу Фестиваля авторского кино КАРО.Арт вошли «Анора» Шона Бэйкера и «Большое путешествие» Мигела Гомеша
фото: пресс-служба фестиваля

После окончания московской программы Фестиваль КАРО.Арт пройдет с 22 по 27 октября в Санкт-Петербурге («Варшавский экспресс»), Краснодаре («КАРО 8 Галерея») и в новосибирских кинотеатрах «Победа» и «КАРО 10 Галерея».
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