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Заклинание от выгорания: анонсировали фильм «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» (есть трейлер)

24 сентября
2024 год

Новости кино >>
24 сентября 2024
Франшизу «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» пополнит полнометражное аниме от бессменной студии Kyoto AnimationФорма голоса», «Вайолет Эвергарден»). Смотрим тизер «Одинокого дракона» и ждем премьеру в 2025 году.


Типичная офисная служащая Кобаяси, измученная напряженным рабочим графиком, напивается в стельку и случайно спасает раненую дракониху. На следующее утро изумленная кяриавумен обнаруживает её на пороге: огромная рептилия превращается в горничную Тору и предлагает помощь по хозяйству. Кобаяси без ума от классической викторианской униформы и потихоньку приспосабливается к новой жизни с хвостатой служанкой, однако присутствие сказочного чудовища из параллельного мира привлекает в дом других мифических существ.

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Первая часть душевной комедии о межвидовом общении вышла в январе 2017-го, а продолжение — спустя почти четыре года. За постановку полного метра взялся режиссер второго сезона «Дракорничной» Тацуя ИсихараКэйон!», «Инуяся»), который намекнул на развитие сюжета: «Как некоторые из вас уже догадались по ролику, это история Канны Камуи. Малышка-дракониха, Кобаяси-сан, Тору и другие будут бесчинствовать на большом экране! Мы готовим для вас что-то очень интересное и эмоциональное! Надеюсь, вы в предвкушении».

Заклинание от выгорания: анонсировали фильм «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» (есть трейлер)

Все знакомые сэйю вновь вернутся на рабочие места:

Кобаяси — Муцуми Тамура (Вельзевул из «Страны песков», Стигма из «Стесняшки»).
Тору — Юки Кувахара (Куки Гриффон из сериала «Гандам: Железнокровные сироты», Нахо Такада из «Истребителя демонов»).
Канна — Мария Наганава (Сидзука Ёсиммото из ромкома «100 девушек, которые очень сильно любят тебя», Мидорико Сэноо из «Еще раз “иппон”»).

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Заклинание от выгорания: анонсировали фильм «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» (есть трейлер) фотографии
Заклинание от выгорания: анонсировали фильм «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» (есть трейлер) фотографии
Заклинание от выгорания: анонсировали фильм «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» (есть трейлер) фотографии
Заклинание от выгорания: анонсировали фильм «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» (есть трейлер) фотографии
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