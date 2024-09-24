Заклинание от выгорания: анонсировали фильм «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» (есть трейлер)

Франшизу «Дракон-горничная госпожи Кобаяси
» пополнит полнометражное аниме от бессменной студии Kyoto Animation
(«Форма голоса
», «Вайолет Эвергарден
»). Смотрим тизер «Одинокого дракона
» и ждем премьеру в 2025 году.
Типичная офисная служащая Кобаяси
, измученная напряженным рабочим графиком, напивается в стельку и случайно спасает раненую дракониху. На следующее утро изумленная кяриавумен
обнаруживает её на пороге: огромная рептилия превращается в горничную Тору
и предлагает помощь по хозяйству. Кобаяси без ума от классической викторианской униформы и потихоньку приспосабливается к новой жизни с хвостатой служанкой, однако присутствие сказочного чудовища
из параллельного мира привлекает в дом других мифических существ.
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«Красавица и дракон» — сказка о песнях, соцсетях и абьюзе
Первая часть душевной комедии о межвидовом общении вышла в январе 2017-го, а продолжение — спустя почти четыре года. За постановку полного метра взялся режиссер второго сезона «Дракорничной» Тацуя Исихара
(«Кэйон!
», «Инуяся
»), который намекнул на развитие сюжета: «Как некоторые из вас уже догадались по ролику, это история Канны Камуи. Малышка-дракониха, Кобаяси-сан, Тору и другие будут бесчинствовать на большом экране! Мы готовим для вас что-то очень интересное и эмоциональное! Надеюсь, вы в предвкушении
».
Все знакомые сэйю
вновь вернутся на рабочие места:
Кобаяси — Муцуми Тамура
(Вельзевул
из «Страны песков
», Стигма
из «Стесняшки
»).
Тору — Юки Кувахара
(Куки Гриффон из сериала «Гандам: Железнокровные сироты
», Нахо Такада из «Истребителя демонов
»).
Канна — Мария Наганава
(Сидзука Ёсиммото
из ромкома «100 девушек, которые очень сильно любят тебя
», Мидорико Сэноо из «Еще раз “иппон”
»).
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