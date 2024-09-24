Заклинание от выгорания: анонсировали фильм «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» (есть трейлер)

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23 сентября

В программу Фестиваля авторского кино КАРО.Арт вошли «Анора» Шона Бэйкера и «Большое путешествие» Мигела Гомеша

Смотр пройдет с 15 по 20 октября в Москве и с 22 по 27 октября в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске