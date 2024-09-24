Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» объявил победителей

В Иркутске завершился 23-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина. Гран-при — 500 тысяч рублей — в этом году завоевал документальный фильм Татьяны Соболевой «Против ветра» о ногайских степях на севере Дагестана. Полный список победителей доступен на сайте смотра.
фото: кадр из фильма «Против ветра»
Приз имени Михаила Ромма за лучший документальный фильм получила румынская лента «Последние кочевники» режиссера Драгоша Лумпана. В номинации «Лучший научно-популярный фильм» приз имени Ивана Черского присужден кинодокументалистам из Португалии Мигелю Кортесу Коста и Каролине Кастро Алмейда за фильм «Одичавшие». Лучшей игровой лентой стала работа режиссера Ивана Соснина «Пришелец», получившая приз имени Леонида Гайдая. Лучшим анимационным фильмом признали португальскую картину «Трансформация Аны» Жоао Родригеса. Приз имени Дон-Отелло за лучший полнокупольный фильм вручили режиссеру Андрею Лобанову за работу «Галактика и ее население». Также в жанре полнокуполного кино жюри отметило дипломом картину режиссера из Республики Беларусь Юлии Горбач «Вселенная Казимира Малевича». За остроту поставленной экологической проблемы приз «Байкал» вручили фильму «Дворовые медведи Трансильвании» режиссера из Германии Боаса Шварца.
Молодежное жюри и жюри прессы отметили призами документальный фильм Натальи Саврас «Каникулы». Приз зрительских симпатий получила документальная лента Дмитрия Шпиленок «Огненный лис». Дипломом жюри за многообещающий дебют отметили режиссера Алису Соколову, снявшую документальную ленту «975». Призом Союза кинематографистов за яркий вклад в развитие регионального кинематографа наградили игровой фильм режиссера Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи».
фото: кадр из фильма «Невечная мерзлота»
Научно-популярной ленте «Невечная мерзлота» Яны Рубановской вручили специальные награды Иркутское областное отделение Русского географического общества и Института географии имени Сочавы СО РАН, а также партнер кинофестиваля ОАО «РЖД». Кроме того, впервые в этом году партнером смотра стал Фонд защитников природы. Приз за лучшее природоохранное кино от Фонда вручили фильму «Хозяин алтайских гор» режиссеров Вадима Витовцева и Ильи Цыганова. Эта картина также удостоилась награды от Иркутского областного отделения «Всероссийского фонда охраны природы».
В рамках кинофестиваля в Доме Кино проходил 10-й Байкальский питчинг кинопроектов, где молодые режиссеры и сценаристы презентовали идеи будущих кинокартин. Из 12 конкурсных работ в номинации «Игровое кино» победу одержал проект «Пирожочки возврату не подлежат» Арсения Кустова, а в номинации «Документальное кино» лучшими признали две работы: «Тимченов в кубе» Алины Коваленко, Алисы Клецовой, Алексея Громинского и «Внутренний остров» Марии Филичевой.
обсуждение >>