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Юрий Стоянов и Ирина Розанова протестируют неожиданные профессии в комедии «Фантазер»

24 сентября
2024 год

Новости кино >>
24 сентября 2024
Премьера комедийного сериала «Фантазер» с Юрием Стояновым и Ириной Розановой состоится 6 октября на «России». В проекте также играют Ян Цапник, Александр Стефанцов, Олег Фарафонов, Анна Антонова, Вера Гасаранова и другие, сообщает пресс-служба телеканала.

Юрий Стоянов и Ирина Розанова протестируют неожиданные профессии в комедии «Фантазер»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Сериал рассказывает об обычной семье, члены которой не боятся менять свою жизнь и впускать в нее новые приключения. По сюжету в один прекрасный день успешный и заслуженный инженер детских игровых автоматов Олег (Юрий Стоянов) остается без работы: его сокращают. Рушится весь привычный уклад жизни семейства Лужиных. Олегу кажется, что в его возрасте найти приличную работу уже невозможно. Однако любящая жена Света (Ирина Розанова) убеждает Олега, что все еще впереди. Супруги решают вместе бороться за будущее и берутся за любое дело. Они тестируют на себе самые неожиданные профессии и запускают разнообразные бизнесы: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату внаем, выгуливают чужих собак и много чего еще.

«В этом сериале я сыграл много разных персонажей. Все они будут возникать в голове человека, который в один прекрасный день в уже невеселом возрасте потерял работу, и которого на такую же работу уже вряд ли возьмут. Так его скромная семья встает перед вопросом: как прожить, как подзаработать, как достойно просуществовать, да при этом еще и интересно? Вот инженер Лужин и начинает фантазировать. Эти придуманные им истории населены близкими ему людьми – женой, дочкой, зятем, внуком, замечательными соседями, которых он представляет в других обстоятельствах. А сам он становится то нищим, то олигархом, то женщиной, то военным, а то и полицейским, врачом, фокусником... Проще сказать, в кого мне не пришлось перевоплощаться по сюжету! Мне всегда интересно играть какие-то типичные ситуации, чтобы люди узнавали в персонажах себя или близких себе людей. Также важно было, чтобы семья получилась. И, мне кажется, нам с Ириной Розановой удалось показать мужа и жену, которые прожили вместе тридцать лет. Надеюсь, люди поверят в наших героев и в те ситуации, в которые они попадают в каждой серии. Потому что тогда эта история станет зрителю понятной, близкой, а в идеальном случае – родной», — говорит Юрий Стоянов.

Производством комедии занимается «М-Продакшн Медиа». Режиссером-постановщиком выступает Кирилл Васильев, а сценаристами значатся Шабан Муслимов и Андрей Галанов.
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обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   24.09.2024 - 12:59
вот хорошее кино. какая редкость в наше время. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Юрий Стоянов и Ирина Розанова протестируют неожиданные профессии в комедии «Фантазер» фотографии
Юрий Стоянов и Ирина Розанова протестируют неожиданные профессии в комедии «Фантазер» фотографии
Юрий Стоянов и Ирина Розанова протестируют неожиданные профессии в комедии «Фантазер» фотографии
Юрий Стоянов и Ирина Розанова протестируют неожиданные профессии в комедии «Фантазер» фотографии
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