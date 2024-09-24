Новое африканское кино покажут на фестивале в Москве

Второй фестиваль африканской культуры «Африка. Вместе в будущее» пройдет с 16 по 20 октября в Москве. В рамках фестиваля зрители смогут познакомиться с современной культурой и кинематографом стран Африки. Площадкой смотра в этом году станет Кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи. На все мероприятия фестиваля можно попасть бесплатно, по регистрации на сайте, которая откроется за неделю до смотра.
фото: пресс-служба смотра
Основной фокус в этом году будет направлен на современный африканский кинематограф. Зрителей ждет обширная кинопрограмма, состоящая из самых ярких фильмов африканского континента: от участников международных фестивалей и номинантов на «Оскар» до независимых картин, поднимающих глубокие социальные темы и рассматривающих их под неожиданными углами. В рамках фестиваля зрители смогут принять участие в Q&A с режиссерами после показов.
«Сегодня африканские фильмы все чаще участвуют в основных программах значимых международных кинофестивалей и завоевывают престижные награды. Мы видим, как в этих работах рождаются новые идеи и уникальные художественные решения, отражающие богатство культурного наследия и актуальные вызовы континента. Качество африканского кино растет стремительно, и это становится все более заметно как для профессионалов индустрии, так и для широкой аудитории. Эти фильмы помогают расширить наше восприятие мира, открывая новые горизонты, и мы считаем своей миссией дать зрителям возможность увидеть и понять Африку через призму ее искусства», - отмечает директор фестиваля Анна Штиль.
Помимо кинопоказов, на фестивале в этом году пройдет обширная деловая программа, которая будет включать серию круглых столов и паблик-токов, мастер-классов и панельных дискуссий с участием кинематографистов, продюсеров, инвесторов и культурных деятелей России и Африки. Они смогут обменяться опытом, установить деловые контакты и обсудить новые форматы взаимодействия, способствующие развитию киноиндустрии на африканском континенте и за его пределами.
фото: пресс-служба смотра
Культурно-просветительский фестиваль «Африка. Вместе в будущее» впервые проходил в июле 2023 года в Санкт-Петербурге и в Москве. Мероприятие стало частью программы Фестиваля культуры «Петербургские сезоны» в рамках Второго Саммита Россия — Африка. На фестивале была представлена обширная кинопрограмма, куда вошли как хиты Каннского кинофестиваля, так и культовые фильмы независимых студий с бюджетом 200 долларов. Также на киностудии «Ленфильм» проходила групповая фотовыставка «Африканская мечта», объединившая фотографов разных поколений и жанров. Была организована и образовательная программа. Всего мероприятия фестиваля в прошлом году посетили более 6 тыс. человек.
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