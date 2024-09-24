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Новое африканское кино покажут на фестивале в Москве

24 сентября
2024 год

Новости кино >>
24 сентября 2024
Второй фестиваль африканской культуры «Африка. Вместе в будущее» пройдет с 16 по 20 октября в Москве. В рамках фестиваля зрители смогут познакомиться с современной культурой и кинематографом стран Африки. Площадкой смотра в этом году станет Кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи. На все мероприятия фестиваля можно попасть бесплатно, по регистрации на сайте, которая откроется за неделю до смотра.

Новое африканское кино покажут на фестивале в Москве
фото: пресс-служба смотра

Основной фокус в этом году будет направлен на современный африканский кинематограф. Зрителей ждет обширная кинопрограмма, состоящая из самых ярких фильмов африканского континента: от участников международных фестивалей и номинантов на «Оскар» до независимых картин, поднимающих глубокие социальные темы и рассматривающих их под неожиданными углами. В рамках фестиваля зрители смогут принять участие в Q&A с режиссерами после показов.

«Сегодня африканские фильмы все чаще участвуют в основных программах значимых международных кинофестивалей и завоевывают престижные награды. Мы видим, как в этих работах рождаются новые идеи и уникальные художественные решения, отражающие богатство культурного наследия и актуальные вызовы континента. Качество африканского кино растет стремительно, и это становится все более заметно как для профессионалов индустрии, так и для широкой аудитории. Эти фильмы помогают расширить наше восприятие мира, открывая новые горизонты, и мы считаем своей миссией дать зрителям возможность увидеть и понять Африку через призму ее искусства», - отмечает директор фестиваля Анна Штиль.

Помимо кинопоказов, на фестивале в этом году пройдет обширная деловая программа, которая будет включать серию круглых столов и паблик-токов, мастер-классов и панельных дискуссий с участием кинематографистов, продюсеров, инвесторов и культурных деятелей России и Африки. Они смогут обменяться опытом, установить деловые контакты и обсудить новые форматы взаимодействия, способствующие развитию киноиндустрии на африканском континенте и за его пределами.

Новое африканское кино покажут на фестивале в Москве
фото: пресс-служба смотра

Культурно-просветительский фестиваль «Африка. Вместе в будущее» впервые проходил в июле 2023 года в Санкт-Петербурге и в Москве. Мероприятие стало частью программы Фестиваля культуры «Петербургские сезоны» в рамках Второго Саммита Россия — Африка. На фестивале была представлена обширная кинопрограмма, куда вошли как хиты Каннского кинофестиваля, так и культовые фильмы независимых студий с бюджетом 200 долларов. Также на киностудии «Ленфильм» проходила групповая фотовыставка «Африканская мечта», объединившая фотографов разных поколений и жанров. Была организована и образовательная программа. Всего мероприятия фестиваля в прошлом году посетили более 6 тыс. человек.
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