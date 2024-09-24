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Жора Крыжовников приступил к съемкам сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»

24 сентября
2024 год

Новости кино >>
24 сентября 2024
Начались съемки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит». Шоураннером 8-серийного проекта выступает Жора Крыжовников, который также значится режиссером вместе с Ольгой Долматовской. Актерский состав пока держится в тайне. Сериал снимается для онлайн-кинотеатра Wink.ru и СТС, уточняет пресс-служба телеканала.

Жора Крыжовников приступил к съемкам сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»
фото: пресс-служба СТС

По сюжету в начале нулевых Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя двадцать лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

В новом сериале мир героинь создают художник-постановщик Эльдар КархалевЗвоните ДиКаприо!»), художник по костюмам Дарья ФоминаСлова пацана. Кровь на асфальте») и художник по гриму Екатерина ОдинцоваКомбинация»). Оператором значится Юрий Коробейников. Над проектом работают «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке АНО «ИРИ».
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Жора Крыжовников приступил к съемкам сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит» фотографии
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