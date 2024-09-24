Петр Романов получит сверхъестественные способности в детективном сериале «За день до...»

Премьера детективного сериала «За день до...» состоится 28 сентября на ТВЦ. Петр Романов в проекте играет любимца женщин и знатока дамской психологии, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ
По словам актера, главный герой – популярный писатель любовных романов Александр Костров, правда, пишущий под женским псевдонимом Арина Спарк. Костров получает удар электрическим током, когда лезет на крышу дома приправить антенну, после чего у него открываются сверхъестественные способности: он начинает предвидеть еще не случившиеся убийства.
«Признаюсь, мне было по-актерски интересно примерить на себя роль человека, который начинает не совсем себя контролировать и пребывает в некоем астральном состоянии. А поскольку мне это не знакомо, то приходилось много импровизировать. И мы с режиссером Денисом Елеонским искали наиболее правдивые пути отображения этого состояния», — добавляет Петр Романов.
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