Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Петр Романов получит сверхъестественные способности в детективном сериале «За день до...»

24 сентября
2024 год

Новости кино >>
24 сентября 2024
Премьера детективного сериала «За день до...» состоится 28 сентября на ТВЦ. Петр Романов в проекте играет любимца женщин и знатока дамской психологии, уточняет пресс-служба телеканала.

Петр Романов получит сверхъестественные способности в детективном сериале «За день до...»
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ

По словам актера, главный герой – популярный писатель любовных романов Александр Костров, правда, пишущий под женским псевдонимом Арина Спарк. Костров получает удар электрическим током, когда лезет на крышу дома приправить антенну, после чего у него открываются сверхъестественные способности: он начинает предвидеть еще не случившиеся убийства.

«Признаюсь, мне было по-актерски интересно примерить на себя роль человека, который начинает не совсем себя контролировать и пребывает в некоем астральном состоянии. А поскольку мне это не знакомо, то приходилось много импровизировать. И мы с режиссером Денисом Елеонским искали наиболее правдивые пути отображения этого состояния», — добавляет Петр Романов.

В сериале также играют Анастасия Мишина, Виталий Абдулов, Екатерина Семенова, Александр Матросов, Александр Стефанцов, Валерий Толков, Ксения Золотухина, Ксения Симонова-Заславская и другие.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   24.09.2024 - 20:03
Романова знаю только по роли мужа-любовника с т/с Улица. Здесь же тоже у него подобная роль, думаю, особо своими актёрскими навыками козырять не будет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Мария Ульянова, Петр Романов и Михаил Грищенко сыграли в мелодраме «Как спасти влюбленную женщину»
персоны
Виталий АбдуловДенис ЕлеонскийКсения ЗолотухинаАлександр МатросовАнастасия МишинаПётр РомановЕкатерина СемёноваКсения Симонова-ЗаславскаяАлександр СтефанцовВалерий Толков
фильмы
За день до...

фотографии >>
Петр Романов получит сверхъестественные способности в детективном сериале «За день до...» фотографии
Петр Романов получит сверхъестественные способности в детективном сериале «За день до...» фотографии
Петр Романов получит сверхъестественные способности в детективном сериале «За день до...» фотографии
Петр Романов получит сверхъестественные способности в детективном сериале «За день до...» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Наталия Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Эгле Габренайте
Александр Данильченко
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Антон Юрьев
Игорь Ясулович
Джастин Брунинг
Ниа Вардалос
Пьер Коссо
Кевин Сорбо
Жан Сорель
Свен-Оле Торсен
Меган Уорд
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Джанго
спагетти-вестерн
Италия, Испания, 1966
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Вайлет в стране чудес
детский фильм, драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Италия, США, 2023
Полтергейст: Другое измерение
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Мой Марчелло
драма, комедия
Италия, Франция, 2024
Последний день Земли
драма, фильм-катастрофа
Бельгия, Франция, 2024
Кан Даниэль: Мой парад
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Команда монстров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2024
Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!
биография
Италия, 2022
Холли
подростковая драма, мистика
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2023
9 секунд
биография, драма
Россия, 2024
Астрал. Стереоскоп демона
мистика, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram