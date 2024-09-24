Денис Шведов, Ирина Розанова, Лина Миримская играют в приключенческой картине «Моя Африка»

«Моя Африка» — история о жизни и приключениях одной российской семьи на далеком южном континенте. По долгу службы отца Коле Дунаеву вместе с родителями приходится переехать в Африку. Все, что его окружает: посольство, в котором работает папа, вилла за высоким забором и закрытая школа. Единственной подругой мальчика становится дочь садовника — африканка по имени Лоли. Несмотря на языковой барьер и разницу традиций им удается понять друг друга без слов. Благодаря Лоли и новым друзьям, герой взрослеет, учится принимать важные решения. Вместе они познают мир, а далекая и непонятная Африка становится для Коли по-настоящему близкой и родной.
Режиссером и продюсером картины выступила Ольга Акатьева, а продюсерскую команду дополнили Лика Бланк и Михаил Погосов. Съемочный процесс охватывает широкую географию, растянувшись от России до уникальной по своей природе Южно-Африканской Республики. Натурными объектами послужили динамичная Москва, а также аутентичный Йоханнесбург и провинция Лимпопо.
«Я рад стать частью уникального проекта, который объединяет таланты из разных уголков мира. Эти съемки дали мне возможность погрузиться в совершенно новую культуру и открыть для себя новые горизонты», — говорит Денис Шведов.
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