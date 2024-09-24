Денис Шведов, Ирина Розанова, Лина Миримская играют в приключенческой картине «Моя Африка»

что почитать?

Как проходит работа над фильмом Алексея Чадова

Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект»

«Подбросы» Ивана И. Твердовского: Только бог простит

Новости кино

Русское кокетство, сладости и другие оттенки влюбленности: главные новости аниме за неделю

Уютничаем с Пикачу, верим в суперсилы и учимся чеканить