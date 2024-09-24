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Сказки это всё: Роман Евдокимов спасает царевну в трейлере фильма «Огниво»

24 сентября
2024 год

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24 сентября 2024

В сети появился трейлер семейного приключения «Огниво» режиссёра Александра ВойтинскогоПо щучьему велению»). Фильм снят по мотивам одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена.

«Огниво»

В центре сюжета — приключения весёлого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Иван привык никогда не теряться: обвести любого вокруг пальца — запросто! Притвориться солдатом — еще проще! Но однажды в поисках удачи он находит… огниво. Старинную зажигалку по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь.

Ведущие роли в картине исполнили Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачёва и другие. Среди продюсеров — Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр ГороховКонёк-горбунок»).

Сказки это всё: Роман Евдокимов спасает царевну в трейлере фильма «Огниво»

«Сказки имели огромное значение в моем детстве, мама много сказок мне читала, в том числе «Огниво», — рассказал Роман Евдокимов. — Но у нас отдельная история. В ней нет ни одного пересечения с Андерсеном, кроме солдата, который находит огниво. Всё остальное — другое, пронизанное русскими сказками в том числе, это компиляция архетипических сюжетов, которые собираются в новую сказку».

Съёмки ленты проходили в Новгородской области, в республике Карелия и в Санкт-Петербурге. Во всех кинотеатрах страны «Огниво» выйдет 24 октября.
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Сказки это всё: Роман Евдокимов спасает царевну в трейлере фильма «Огниво» фотографии
Сказки это всё: Роман Евдокимов спасает царевну в трейлере фильма «Огниво» фотографии
Сказки это всё: Роман Евдокимов спасает царевну в трейлере фильма «Огниво» фотографии
Сказки это всё: Роман Евдокимов спасает царевну в трейлере фильма «Огниво» фотографии
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