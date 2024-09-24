Сказки это всё: Роман Евдокимов спасает царевну в трейлере фильма «Огниво»

В сети появился трейлер семейного приключения «Огниво
» режиссёра Александра Войтинского
(«По щучьему велению
»). Фильм снят по мотивам одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена.
«Огниво»
В центре сюжета — приключения весёлого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Иван привык никогда не теряться: обвести любого вокруг пальца — запросто! Притвориться солдатом — еще проще! Но однажды в поисках удачи он находит… огниво. Старинную зажигалку по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь.
Ведущие роли в картине исполнили Роман Евдокимов
, Антонина Бойко
, Виталий Хаев
, Ирина Старшенбаум
, Михаил Трухин
, Ян Цапник
, Юрий Кузнецов
, Ирина Горбачёва
и другие. Среди продюсеров — Сергей Сельянов
, Антон Златопольский
, Александр Горохов
(«Конёк-горбунок
»).
«Сказки имели огромное значение в моем детстве, мама много сказок мне читала, в том числе «Огниво»
, — рассказал Роман Евдокимов. — Но у нас отдельная история. В ней нет ни одного пересечения с Андерсеном, кроме солдата, который находит огниво. Всё остальное — другое, пронизанное русскими сказками в том числе, это компиляция архетипических сюжетов, которые собираются в новую сказку
».
Съёмки ленты проходили в Новгородской области, в республике Карелия и в Санкт-Петербурге. Во всех кинотеатрах страны «Огниво
» выйдет 24 октября.
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