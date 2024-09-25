Михаил Галустян, Ольга Красько и Илья Носков снимаются в сиквеле фильма «Артек. Большое путешествие»

анонс

25 сентября

Сергей Марин, Ирина Пегова и Павел Чинарев напомнят про вторжение боевиков в Дагестан

Военная драма «99-й» расскажет о подвиге небольшого отряда милиции и ОМОНа, который почти сутки сдерживал нападения международных бандформирований