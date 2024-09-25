Михаил Галустян, Ольга Красько и Илья Носков снимаются в сиквеле фильма «Артек. Большое путешествие»

К зрителям вернется Митя Неверовский (Тимофей Попович) – потомок легендарного генерал-лейтенанта. Но для своих родителей мальчик – сплошная головная боль, он совершенно неуважительно относится к истории своей семьи, не ценит тот факт, что его предки – выдающиеся личности. Родители отправляют Митю в «Артек», где ему явно скучно, но желание выступить на «Артек-Арене» в рамках праздничного концерта – мечта для юного музыканта – он хочет стать известным рэпером. Правда, прежде чем его мечта осуществится, герою предстоит пройти немало испытаний. Первое приключение начинается в 1925 году, куда Митя попадает вместе с Птичкиным (Роман Постовалов), где они, совершив немало ошибок, проваливают миссию — за это петля времени забрасывает героев в 1812 год. Ход истории может быть нарушен настолько, что ни лагеря «Артек», ни самого Мити в настоящем может не оказаться.
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