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Михаил Галустян, Ольга Красько и Илья Носков снимаются в сиквеле фильма «Артек. Большое путешествие»

25 сентября
2024 год

Новости кино >>
25 сентября 2024
Режиссеры Армен Ананикян и Карен Захаров приступили к съемкам семейного приключения «Артек. Большое путешествие: 1812» – сиквела «Артека. Большого путешествия». Фильм приурочен к празднованию 100-летия знаменитого детского лагеря, уточняет пресс-служба картины.

Михаил Галустян, Ольга Красько и Илья Носков снимаются в сиквеле фильма «Артек. Большое путешествие»
фото: пресс-служба фильма

К зрителям вернется Митя Неверовский (Тимофей Попович) – потомок легендарного генерал-лейтенанта. Но для своих родителей мальчик – сплошная головная боль, он совершенно неуважительно относится к истории своей семьи, не ценит тот факт, что его предки – выдающиеся личности. Родители отправляют Митю в «Артек», где ему явно скучно, но желание выступить на «Артек-Арене» в рамках праздничного концерта – мечта для юного музыканта – он хочет стать известным рэпером. Правда, прежде чем его мечта осуществится, герою предстоит пройти немало испытаний. Первое приключение начинается в 1925 году, куда Митя попадает вместе с Птичкиным (Роман Постовалов), где они, совершив немало ошибок, проваливают миссию — за это петля времени забрасывает героев в 1812 год. Ход истории может быть нарушен настолько, что ни лагеря «Артек», ни самого Мити в настоящем может не оказаться.

Компанию юным актерам составят Аля Майер, Михаил Галустян, Виталий Гогунский, Ольга Красько, Дмитрий Миллер, Илья Носков, Сергей Степанченко, Сергей Баталов, Леон Тафара, Евгений Михеев, Сергей Степин, Янис Политов, Себастьян Сисак и Юлия Такшина. Производством картины занимается кинокомпания «Фреш-Фильм», выход в прокат намечен на июнь 2025 года.
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Армен АнаникянСергей БаталовМихаил ГалустянВиталий ГогунскийКарен ЗахаровОльга КраськоДмитрий МиллерЕвгений МихеевИлья НосковЯнис ПолитовТимофей ПоповичРоман ПостоваловСебастьян СисакСергей СтепанченкоСергей СтёпинЮлия ТакшинаЛеон Тафара
фильмы
Артек. Большое путешествиеАртек. Большое путешествие. 1812

фотографии >>
Михаил Галустян, Ольга Красько и Илья Носков снимаются в сиквеле фильма «Артек. Большое путешествие» фотографии
Михаил Галустян, Ольга Красько и Илья Носков снимаются в сиквеле фильма «Артек. Большое путешествие» фотографии
Михаил Галустян, Ольга Красько и Илья Носков снимаются в сиквеле фильма «Артек. Большое путешествие» фотографии
Михаил Галустян, Ольга Красько и Илья Носков снимаются в сиквеле фильма «Артек. Большое путешествие» фотографии
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