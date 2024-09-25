Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Марин, Ирина Пегова и Павел Чинарев напомнят про вторжение боевиков в Дагестан

25 сентября
2024 год

Новости кино >>
25 сентября 2024
В Дагестане стартовали съемки военной драмы Леонида Пляскина «99-й», сюжет которой основан на событиях, произошедших в сентябре 1999 года. Согласно пресс-службе компании Chegery Company, отвечающей за производство фильма при поддержке Министерства культуры, Фонда кино, Министерства обороны, МЧС, ФСБ и руководства республики, кинотеатральный релиз картины намечен на конец 2025-го.

Сергей Марин, Ирина Пегова и Павел Чинарев напомнят про вторжение боевиков в Дагестан
фото: пресс-служба компании Chegery Company

«Съемки запланированы минимум на три месяца, команда и основные актеры насчитывают около 180 человек, плюс актеры массовки. Мы будем работать как в горах, так и на равнине, в том числе, в самом селе Новолакское. Для меня важно передать собирательный художественный образ Дагестана, снимая в тех же местах, где и происходили все события 25 лет назад. Для этой истории нет ничего лучше невыдуманной, натуральной картинки на экране», — считает режиссер Леонид Пляскин.

Зрителям расскажут о героическом подвиге небольшого отряда милиции и ОМОНа, который своими силами в маленьком селе Новолакское почти сутки сдерживал масштабные нападения международных бандформирований, вторгшихся на территорию Дагестана 25 лет назад.

Читать Володя, спасибо, что Живага: Питчинг иных в Фонде кино — 2023

По словам генерального продюсера Ибрагима Магомедова, идея снять фильм зародилась семь лет назад. Он «был свидетелем тех страшных событий. Тогда решалась судьба российского народа и очень важно, чтобы молодое поколение знало о том, что происходило в то время. Это будет большое полотно даже по меркам российского кинопроизводства».

В основном актерском составе — Сергей Марин, Ирина Пегова, Павел Чинарев, Сергей Яценюк и Вадим Цаллати. Пегову в первый же день съемок «покорили эти горы, виды, местный колорит, масштаб всего процесса, работа художников-постановщиков и всей команды. Это органически создает правильный настрой, вся команда чувствует важность того, что мы делаем и я уверена, это будет грандиозная картина».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Авиатор», «Злой город» и «Щекотун» получат поддержку Фонда кино
персоны
Ибрагим МагомедовСергей МаринИрина ПеговаЛеонид ПляскинВадим ЦаллатиПавел ЧинарёвСергей Яценюк
фильмы
99-й

фотографии >>
Сергей Марин, Ирина Пегова и Павел Чинарев напомнят про вторжение боевиков в Дагестан фотографии
Сергей Марин, Ирина Пегова и Павел Чинарев напомнят про вторжение боевиков в Дагестан фотографии
Сергей Марин, Ирина Пегова и Павел Чинарев напомнят про вторжение боевиков в Дагестан фотографии
Сергей Марин, Ирина Пегова и Павел Чинарев напомнят про вторжение боевиков в Дагестан фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Ольга Белявская
Сергей Бондарчук
Иван Гаврилюк
Наталья Данилова
Анатолий Котенёв
Дмитрий Миргородский
Валерий Полетаев
Фаррух Саипов
Лидия Федосеева-Шукшина
Ронни Баркер
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Кристофер Рив
Уилл Смит
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Джанго
спагетти-вестерн
Италия, Испания, 1966
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Вайлет в стране чудес
детский фильм, драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Италия, США, 2023
Полтергейст: Другое измерение
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Мой Марчелло
драма, комедия
Италия, Франция, 2024
Последний день Земли
драма, фильм-катастрофа
Бельгия, Франция, 2024
Кан Даниэль: Мой парад
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Команда монстров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2024
Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!
биография
Италия, 2022
Холли
подростковая драма, мистика
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2023
9 секунд
биография, драма
Россия, 2024
Астрал. Стереоскоп демона
мистика, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram