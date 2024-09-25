Сергей Марин, Ирина Пегова и Павел Чинарев напомнят про вторжение боевиков в Дагестан

В Дагестане стартовали съемки военной драмы Леонида Пляскина «99-й», сюжет которой основан на событиях, произошедших в сентябре 1999 года. Согласно пресс-службе компании Chegery Company, отвечающей за производство фильма при поддержке Министерства культуры, Фонда кино, Министерства обороны, МЧС, ФСБ и руководства республики, кинотеатральный релиз картины намечен на конец 2025-го.
фото: пресс-служба компании Chegery Company
«Съемки запланированы минимум на три месяца, команда и основные актеры насчитывают около 180 человек, плюс актеры массовки. Мы будем работать как в горах, так и на равнине, в том числе, в самом селе Новолакское. Для меня важно передать собирательный художественный образ Дагестана, снимая в тех же местах, где и происходили все события 25 лет назад. Для этой истории нет ничего лучше невыдуманной, натуральной картинки на экране», — считает режиссер Леонид Пляскин.
Зрителям расскажут о героическом подвиге небольшого отряда милиции и ОМОНа, который своими силами в маленьком селе Новолакское почти сутки сдерживал масштабные нападения международных бандформирований, вторгшихся на территорию Дагестана 25 лет назад.
По словам генерального продюсера Ибрагима Магомедова, идея снять фильм зародилась семь лет назад. Он «был свидетелем тех страшных событий. Тогда решалась судьба российского народа и очень важно, чтобы молодое поколение знало о том, что происходило в то время. Это будет большое полотно даже по меркам российского кинопроизводства».
В основном актерском составе — Сергей Марин, Ирина Пегова, Павел Чинарев, Сергей Яценюк и Вадим Цаллати. Пегову в первый же день съемок «покорили эти горы, виды, местный колорит, масштаб всего процесса, работа художников-постановщиков и всей команды. Это органически создает правильный настрой, вся команда чувствует важность того, что мы делаем и я уверена, это будет грандиозная картина».
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