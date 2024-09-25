Любовь Аксенова вернулась к роли Наташи Кустовой в третьем сезоне «Почки»

Любовь Аксенова «приятно удивилась третьему сезону "Почки". Моя любовь к персонажу Наташе Кустовой и участникам проекта безгранична. И в то же время, меня смущала цифра три. Три почки — это же невозможно... Но оказалось, что есть люди, у которых "супернумерная почка" — это редкая врожденная аномалия, при которой у человека развивается дополнительная почка. Наташа Кустова тоже своего рода аномалия — так все встало на свои места».
После событий второго сезона прошел один год. Наташа работает на месте своей бывшей начальницы и взяточницы Чарской, а та сидит в тюрьме. Но вдруг оказывается, что там же может оказаться и Кустова: адвокат ее брата, которого Наташа уговорила взять на себя вину за подпольную клинику трансплантации, умудрился раскопать, что это дело ее рук. Единственный способ остаться на свободе – это маленький ребенок, уход за которым обеспечит ей отсрочку, а то и условный срок. Теперь перед несгибаемой героиней стоит новая сверхзадача — «родить» в считанные дни.
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Режиссерское кресло продолжения вновь заняла Мария Шульгина, она же написала сценарий вместе с Елизаветой Тихоновой. «С Лизой Тихоновой, моим соавтором сценария, мы часто говорили, а что же могло быть дальше с Наташей Кустовой? И казалось, что про Наташу все понятно, и больше добавить нечего. Однако, спонтанно нам пришла идея, которая очень нас рассмешила. В этот момент я решила для себя, что третий сезон "Почки" возможен, и более того, он должен стать конечно точкой перерождения Наташи в человека», — рассказала режиссер.
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