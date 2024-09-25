Начались съемки фантастической комедии Сангаджиева «Космическая собака Лида» с Евгением Ткачуком

Режиссер Сангаджиев приступил к съемкам фантастической комедии «Космическая собака Лида». Об этом сообщает пресс-служба СТВ, отвечающей за производство вместе с кинокомпанией «Резервная копия» при поддержке Фонда кино.
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
«Это про то, как пролететь сквозь вселенные, времена, испытания и остаться собой. Это очень личная история про сепарацию и взросление, ребенка и родителя, отца и сына. Мне хочется коммуницировать со зрителем в форме большого развлекательного кино и говорить на важные темы», — говорит Сангаджиев.
События фильма разворачиваются в 2000 году. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька его же Взрослого, который сообщает, что через три дня его отец-космонавт взорвется в ракете на старте. Трио отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька.
По словам продюсера Сергея Сельянова, «"Космическая собака Лида" – фантастическая комедия и дебют Сангаджиева в полнометражном кино. Он яркий, набирающий опыт, талантливый режиссер, который уже заставил говорить о себе ту часть зрителей, что активно интересуется современным российским кинематографом. "Космическая собака Лида" – дерзкий вызов и путешествие в мир несбывшегося. Альтернативные варианты своей судьбы, которые проживает главный герой, заставляют задуматься: что такое твоя личная история – результат случайности или закономерности? Какое ключевое событие повлияло на то, что ты занимаешь это место в жизни, а не другое? Может показаться, что достаточно фундаментальные темы, которые затрагивает сценарий, больше подходят для серьезной литературы, чем для кино, но на мой взгляд, фокус как раз в том, что это комедия – легкая, с жанровой окраской, с авторской иронией».
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