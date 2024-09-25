Аскар Ильясов, Светлана Иванова и Виктория Исакова стали «Циниками»

Стартовали съемки десятисерийного драмеди Иры Бас «Циники» производства Okko и кинокомпании «Общественное мнение». Новый сериал создает команда, работавшая ранее над лирической комедией «Нежность», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Быть циником это тренд современного общества. Герои нашей истории полностью соответствуют названию. Они яркие, непредсказуемые, даже опасные. Они играют чувствами и друг другом. И, кажется, что к ним нельзя поворачиваться спиной. При этом они дико обаятельные, ранимые и жаждут настоящей любви. В "Циниках" будет страсть, боль, любовь и много юмора», — рассказала режиссер Ира Бас.
По сюжету красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал (Аскар Ильясов) сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова), Джама становится настоящей проблемой. Он буквально перечёркивает все её профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на её личную жизнь. Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошенного коллеги и доказать Шаминой, что новичок ― проходимец и мошенник. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, и всё переворачивается с ног на голову, когда наши герои ― циники до мозга костей ― вдруг начинают испытывать настоящие чувства.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Я сразу загорелся сериалом и почувствовал, что у меня есть что сказать и есть что сыграть. Я понял, что готов вложиться в эту историю, и как говорит мой агент, этот проект станет моей несгораемой суммой. Мой герой Джамал — это молодой, амбициозный и зажигательный мужчина со множеством полутонов и оттенков, у которого блеск сочетается с тусклостью, а ослепительная яркость с тьмой. Он стремительно мчится сквозь атмосферу, стараясь не сгореть. Да, безусловно он больше светлый человек, но не нужно сбрасывать со счетов его теневую сторону, — поведал о своем персонаже Аскар Ильясов. — У нас потрясающий каст и просто великолепная команда, внутри которой мне всегда комфортно, приятно и тепло. Я скажу вам, что это уникальный случай, когда у съемочной группы такой легкий и одновременно рабочий вайб. Сейчас мы находимся на экваторе, примерно в середине процесса, но я уже с нетерпеньем жду вторую половину съемок. Думаю, что у нашего сериала есть все, чтобы стать по-настоящему топовым: захватывающая история, яркие персонажи и актуальность».
Светлана Иванова «в восторге от команды, от истории и от своей героини. Моя Лена Островская яркая, умная, неоднозначная, мы придумывали ее и разбирали вместе с режиссером Ирой Бас и нашим консультантом — психологом Артуром Гарагановым, Мне очень нравится процесс рождения этой роли и, конечно, я хочу, чтобы зритель полюбил ее так же, как я».
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