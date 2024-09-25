Не стало Романа Мадянова

В возрасте 62 лет не стало заслуженного артиста РФ, популярного советского и российского актера театра и кино Романа Мадянова
. Печальную новость сообщила
в своем телеграм--канале Екатерина Стриженова
.
«Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой-же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного», —
написала актриса и телеведущая.
Роман Сергеевич
родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. Впервые появился на экране в небольшом эпизоде фильма Инессы Селезневой
«Перевод с английского
», вышедшем в 1971-м. Вторая роль была уже главной — сорванец Гек в картине Георгия Данелии
«Совсем пропащий
» по мотивам романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Ко времени окончания школы успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них («Совсем пропащий», «Весенние перевертыши
», «Все дело в брате
») сыграл главные роли. Когда вырос, поступил в Государственный институт театрального искусства им. А.В.Луначарского, где учился в мастерской Оскара Ремеза
. Будучи студентом, уже играл в Московском театре им. Вл.Маяковского
у Андрея Гончарова
в сказке «Иван-царевич». После успешного окончания ГИТИСа в 1984-м его сразу зачислили в штат театра имени Маяковского, где он проработал более 20 лет. Впоследствии играл в антрепризах.
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фильмы и сериалы с Романом Мадяновым
На счету мастера более 220 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Анискин и Фантомас
», «Частный детектив, или Операция "Кооперация"
», «Настя
», «Орел и решка
», «Бедная Саша
», «Гражданин начальник
», «Дальнобойщики
», «Нина. Расплата за любовь
», «Участок
», «Бедная Настя
», «Дети Арбата
», «Солдаты
», «Штрафбат
», «Есенин
», «Охота на изюбря
», «В круге первом
», «Заколдованный участок
», «12
», «Ирония судьбы. Продолжение
», «Дикое поле
», «Пассажирка
», «Петя по дороге в Царствие небесное
», «Исаев
», «Каникулы строгого режима
», «Выкрутасы
», «Доктор Тырса
», «Достоевский
», «Бабло
», «Елки-2
», «Жила-была одна баба
», «Папаши
», «Раскол
», «Утомлённые солнцем 2: Цитадель
», «Легенда №17
», «МосГаз
», «Поддубный
», «Праздник взаперти
», «Частное пионерское
», «Куприн
», «Инквизитор
», «Левиафан
», «Седьмая руна
», «Великая
», «Орлова и Александров
», «Саша добрый, Саша злой
», «Вурдалаки
», «Монах и бес
», «СуперБобровы
», «Жили-были
», «Торгсин
», «Хождение по мукам
», «Домашний арест
», «Теория вероятности
», «Одесский пароход
», «Зулейха открывает глаза
», «Подольские курсанты
», «Угрюм-река
», «По щучьему велению
», «Шаляпин
» и «Запасный выход
».
Лауреат множества престижных наград, включая два «Золотых орла», призы фестивалей «Созвездие» и «Листопад», премию «Белый слон» и четыре «Ники».
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