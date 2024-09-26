Лишь бы не работать: тизер абсурдистской комедии «Город» от автора «Мелочей жизни»

Студия Kyoto Animation
(«Дракон-горничная госпожи Кобаяси
», «Звучи, эуфониум!
») анонсировала сериал «Город
» (City the Animation) по одноименной манге Кэйити Арави
. После смертоносного поджога
в июле 2019-го это первое аниме, которое не является сиквелом предыдущих проектов компании. Абсурдистскую комедию о жизни необычных людей в заурядном, казалось бы, мегаполисе покажут в следующем году, а пока смотрим тизер и знакомимся с персонажами.
Второкурсница Мидори Нагумо обожает скачки и маджонг, боится страшных историй и отчаянно нуждается в деньгах. Долг растет, домовладелица требует расплатиться за просроченную аренду, а лучшая подруга Никура больше не дает взаймы. Однако даже устроившись на полставки в ресторан западной кухни, безрассудная девушка ежедневно опаздывает как минимум на час — ведь чем больше работаешь, тем меньше времени остается для приключений в большом городе. Сериал перекликается с другим юмористическим произведением Арави — «Мелочами жизни
».
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Режиссером выступает Таити Исидатэ
(«Форма голоса
», «Кланнад
», помреж «Мелочей жизни»). Мидори Нагумо озвучит Микако Комацу
(Вамирио
из «Хелька
»), сэйю Никуры — Аки Тоёсаки
(Аой Инуяма
из фильма «Лагерь на свежем воздухе
»), а в роли третьей подруги Вако Идзуми — Юи Исиква
(Боми Чхве
из «Борьбы в прямом эфире
»).
Издательство Kodansha
публиковало оригинальную мангу с февраля 2016-го по февраль 2021-го на страницах журнала Morning
. В общей сложности вышло 13 танкобонов.
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