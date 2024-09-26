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Лишь бы не работать: тизер абсурдистской комедии «Город» от автора «Мелочей жизни»

26 сентября
2024 год

Новости кино >>
26 сентября 2024
Студия Kyoto AnimationДракон-горничная госпожи Кобаяси», «Звучи, эуфониум!») анонсировала сериал «Город» (City the Animation) по одноименной манге Кэйити Арави. После смертоносного поджога в июле 2019-го это первое аниме, которое не является сиквелом предыдущих проектов компании. Абсурдистскую комедию о жизни необычных людей в заурядном, казалось бы, мегаполисе покажут в следующем году, а пока смотрим тизер и знакомимся с персонажами.


Второкурсница Мидори Нагумо обожает скачки и маджонг, боится страшных историй и отчаянно нуждается в деньгах. Долг растет, домовладелица требует расплатиться за просроченную аренду, а лучшая подруга Никура больше не дает взаймы. Однако даже устроившись на полставки в ресторан западной кухни, безрассудная девушка ежедневно опаздывает как минимум на час — ведь чем больше работаешь, тем меньше времени остается для приключений в большом городе. Сериал перекликается с другим юмористическим произведением Арави — «Мелочами жизни».

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Режиссером выступает Таити ИсидатэФорма голоса», «Кланнад», помреж «Мелочей жизни»). Мидори Нагумо озвучит Микако Комацу (Вамирио из «Хелька»), сэйю Никуры — Аки Тоёсаки (Аой Инуяма из фильма «Лагерь на свежем воздухе»), а в роли третьей подруги Вако Идзуми — Юи Исиква (Боми Чхве из «Борьбы в прямом эфире»).

Лишь бы не работать: тизер абсурдистской комедии «Город» от автора «Мелочей жизни»

Издательство Kodansha публиковало оригинальную мангу с февраля 2016-го по февраль 2021-го на страницах журнала Morning. В общей сложности вышло 13 танкобонов.

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Мелочи жизни
Лишь бы не работать: тизер абсурдистской комедии «Город» от автора «Мелочей жизни» фотографии
Лишь бы не работать: тизер абсурдистской комедии «Город» от автора «Мелочей жизни» фотографии
Мелочи жизни
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