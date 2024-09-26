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Яна Кошкина станет «Мэром поневоле»

26 сентября
2024 год

Новости кино >>
26 сентября 2024
Стартовали съемки нового комедийного фильма ТНТ «Мэр поневоле» о бывшей текиле-гёрл, которая неожиданно возглавляет администрацию провинциального городка. Главную роль исполняет Яна Кошкина, а режиссером выступает Радда Новикова, сообщает пресс-служба телеканала.

Яна Кошкина станет «Мэром поневоле»
фото: пресс-служба ТНТ

По сюжету мэр города Николай Николаевич (Ян Цапник) представляет своего нового зама. Крупного специалиста, которого он переманил из столицы. В администрации никто и не догадывается, что еще неделю назад Катерина Петровна (Яна Кошкина) была текила-герл. После серьезного разговора с местным авторитетом, мэр выпивает лишнего и впадает в кому. Теперь, Катрин – исполняющая обязанности мэра, так решил тот самый авторитет. Катрин планирует просто наслаждаться жизнью в новом статусе, но все меняет знакомство с Сергеем (Кирилл Нагиев) – молодым врачом, который любит свое дело и свой Лисьегорск. Возникшие чувства к Сергею мотивируют Катрин вплотную заняться провинциальным городом и сделать его хоть немного похожим на столицу.

В фильме также играют Александра Емельянова, Екатерина Кабак, Татьяна Догилева, Константин Карасик, Сергей Фролов, Артур Ваха другие. Авторами сценария выступили Павел Маркин, Андрей Орлов, Евгений Чукаров и Роман Филин.
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