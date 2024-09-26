Индийский фильм «Непреклонная девушка» получил гран-при фестиваля «Амурская осень»

Лучшим короткометражным фильмом стала российская картина «Не снимайте в человека» режиссера Ирины Беленевой. За режиссуру отметили фильм «Стихотворение о конце лета» Лам Кан-Жао (Китай, Малайзия, Швейцария), а за лучший сценарий наградили российский фильм «Цвиток» Максима Кулькова. Специальный приз «За оригинальное визуальное решение» вручили фильму «Мама» Артемия Галкина (Россия), а специальный диплом «За глубину и лаконичность взгляда» получил фильм «Алма» Себастьяна Салазара Кларо (Чили).
фото: кадр из фильма «Не снимайте в человека»
Лучшим спектаклем в театральном конкурсе, в котором участвовало шесть постановок, стал спектакль «Не в свои сани не садись». Победителей впервые выбирало зрительское жюри.
Кроме того, на церемониях открытия и закрытия были вручены общественные специальные призы. Спецприз за вклад в культуру достался директору Музея русского искусства в Харбин Лю Минсю (Китай). За многолетний вклад в профессию и преданность профессии наградили народного артиста России Юрия Чернова. За преданность амурскому зрителю отметили заслуженную артистку России Марину Яковлеву. Приз министерства культуры и национальной политики Амурской области «За выдающийся вклад в профессию» вручили народной артистке РСФСР Ларисе Лужиной. Приз администрации города Свободный «За вклад в комедию» достался заслуженной артистке России Елене Валюшкиной. Спецприз «За вклад в международное сотрудничество России и Китая» забрал продюсер Ван Янь Бинь, а спецприз за «Лучший совместный проект в рамках празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем» — продюсер Ли Жоу Цян. Кроме того, продюсеру Татьяне Семеновой вручили спецприз «За вклад в международное сотрудничество России и Испании».
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