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Индийский фильм «Непреклонная девушка» получил гран-при фестиваля «Амурская осень»

26 сентября
2024 год

Новости кино >>
26 сентября 2024
Индийский фильм «Непреклонная девушка» режиссера Палани Винотрадж получил гран-при имени Валерия Приемыхова Международного фестиваля кино и театра «Амурская осень», который прошел в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте смотра.

Индийский фильм «Непреклонная девушка» получил гран-при фестиваля «Амурская осень»
фото: кадр из фильма «Непреклонная девушка»

Турецкий режиссер Левент Онан, снявший фильм «Последний ужин», получил приз за лучшую режиссуру. Картине также вручили приз зрительских симпатий. Фильм Ксении Лагутиной «Бинго» наградили за лучший сценарий, а за лучшую операторскую работу отметили иранский фильм «Ты не будешь плакать?» Алиреза Мотамеди. В актерских номинациях наградили Мадину Акылбекову из казахстанского фильма «Мадина» и Ху Гэ за его роль в китайской картине «Я весь внимание». Также в полнометражном конкурсе был вручен приз прессы – индийскому фильму «Второй шанс» режиссера Субхадра Махаджан.

Лучшим короткометражным фильмом стала российская картина «Не снимайте в человека» режиссера Ирины Беленевой. За режиссуру отметили фильм «Стихотворение о конце лета» Лам Кан-Жао (Китай, Малайзия, Швейцария), а за лучший сценарий наградили российский фильм «Цвиток» Максима Кулькова. Специальный приз «За оригинальное визуальное решение» вручили фильму «Мама» Артемия Галкина (Россия), а специальный диплом «За глубину и лаконичность взгляда» получил фильм «Алма» Себастьяна Салазара Кларо (Чили).

Индийский фильм «Непреклонная девушка» получил гран-при фестиваля «Амурская осень»
фото: кадр из фильма «Не снимайте в человека»

Лучшим спектаклем в театральном конкурсе, в котором участвовало шесть постановок, стал спектакль «Не в свои сани не садись». Победителей впервые выбирало зрительское жюри.

Кроме того, на церемониях открытия и закрытия были вручены общественные специальные призы. Спецприз за вклад в культуру достался директору Музея русского искусства в Харбин Лю Минсю (Китай). За многолетний вклад в профессию и преданность профессии наградили народного артиста России Юрия Чернова. За преданность амурскому зрителю отметили заслуженную артистку России Марину Яковлеву. Приз министерства культуры и национальной политики Амурской области «За выдающийся вклад в профессию» вручили народной артистке РСФСР Ларисе Лужиной. Приз администрации города Свободный «За вклад в комедию» достался заслуженной артистке России Елене Валюшкиной. Спецприз «За вклад в международное сотрудничество России и Китая» забрал продюсер Ван Янь Бинь, а спецприз за «Лучший совместный проект в рамках празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем» — продюсер Ли Жоу Цян. Кроме того, продюсеру Татьяне Семеновой вручили спецприз «За вклад в международное сотрудничество России и Испании».
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   26.09.2024 - 16:44
вот такие победители и призеры Амурской осени)))))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Мадина АкылбековаИрина БеленеваЕлена ВалюшкинаП.С. ВинотраджХу ГеМаксим КульковКсения ЛагутинаЛариса ЛужинаАлиреза МотамедиЛевент ОнанВалерий ПриёмыховЮрий ЧерновМарина Яковлева
фильмы
БингоВторой шансМадинаМамаНе снимайте в человекаНепреклонная девушкаПоследний ужинТы не будешь плакать?ЦвитокЯ весь внимание

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