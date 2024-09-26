«Евгений Телегин» Виктора Тихомирова откроет VIII кинофестиваль «Евразийский мост»

Международный кинофестиваль «Евразийский мост» пройдет в Ялте с 7 по 11 октября в восьмой раз. В рамках смотра будут представлены игровая и документальная программы, куда вошли картины из 14 стран, а также специальные показы и ретроспективы. Вход на показы свободный, уточняет пресс-служба фестиваля.
фото: пресс-служба смотра
Откроется киносмотр российским фильмом из конкурса игрового кино «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова. Фильмом закрытия станет греческая лента «Чайка» Георгия Кимулиса по одноименной пьесе А. П. Чехова. Конкурс игрового кино в этом году состоит из восьми картин, среди них – основанная на реальной истории индийская лента «Во чреве тигра» режиссера Джатла Сиддартха (Индия, США, Китай, Тайвань); детективная драма «Между трещинами» Го Далу (Китай) о неожиданно всплывшем старом деле об убийстве, раскрывающем тайны нескольких брошенных детей; испанский фильм-приключение «История пастухов» режиссера Хайме Пуэртас Кастильо о встрече в 2027 году студента и двух пастухов, начинающих изучать историю усадьбы, которая то появляется, то исчезает. Кроме того, в конкурсе картина «Лесной царь» Горана Радовановича (Сербия, Болгария), продюсером и исполнителем одной из ролей в фильме является актер Милош Бикович; молодежная драма «Четыре четверти» Евгении Тирдатовой (Россия), посвященная подростковой любви, преградой к которой становится непонимание родителей и близких друзей; фильм-рефлексия «Газели» режиссера Хушанг Голмакани (Иран) о попытке главной героини справиться с исчезновением ее жениха с помощью отъезда в отдаленный уголок страны, а также турецкая лента «Стеклянный занавес» режиссера Фикрет Рейхан о молодой женщине, которая рассталась с деспотичным мужем и в одиночку воспитывает сына, пытаясь наладить свою жизнь.
В документальной секции представлены восемь картин как российских, так и зарубежных режиссеров. Среди них биографические ленты «Евгений Халдей. Лично Свидетельствую» Игоря Калядина о знаменитом советском военном фотокорреспонденте; «Ладья» Сэма Калантари о современном иранском художнике Али Акбаре Садеги; картина «Улыбнись!» о том, как и почему в результате встречи с советским кинорежиссером Фридрихом ЭрмлеромЧарльз Спенсер Чаплин изменил первоначальный вариант финала своего знаменитого фильма «Новые времена», а также «Шухрат Аббасов. Крупным планом», посвященная памяти Народного артиста СССР, кинорежиссера Шухрата Аббасова. Также в программе испанский док «Территория» Алекса Галана о суровых условиях киргизской пустыни; лента «Город мертвых» Балака Гош, посвященная Варанаси – индийской столице смерти, куда каждый день стекаются тысячи больных, старых и немощных людей, чтобы умереть на берегу Ганга; социальная драма «Бангаранг» Джулио Мастромауро о жизни детей в промышленном итальянском городе Таранто, где расположены крупнейшие сталелитейные заводы Европы, что стало местом одной из самых серьезных медицинских и экологических катастроф в истории Италии и Европы, а также российская лента «Остров Ноехон» Елены Демидовой.
фото: кадр из фильма «Ладья»
Оценивать фильмы конкурсных программ будет профессиональное жюри, в которое вошли кинематографисты из разных стран. В составе жюри игрового конкурса известный греческий режиссер, актер и переводчик Георгий Кимулис, турецкий продюсер Эврен Йылдырым, председателем жюри выступит российский сценарист и продюсер Юрий Обухов. Конкурс документального кино будут оценивать режиссер и оператор Андрей Чертов (Болгария), который выступит председателем жюри, а также режиссер, продюсер и писатель Навзад Шехани (Германия) и российский режиссер-документалист Татьяна Соболева.
Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля пройдут спецпоказы фильмов «9 секунд» Олега Штрома, «В баню!» Данилы Иванова, «Меж псом и волком» Мурат Дюзгюноглу, «Однажды в Париже» Андрея Чертова и «Возвращение Вертова» Николая Изволова. Кроме того, в рамках смотра пройдут ретроспективы: «ВГИК-105: Рождение талантов», куда вошли фильмы знаменитых учеников главного киновуза страны, и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» - посвящение 225-летию великого русского поэта и писателя Александра Пушкина и экранизациям его произведений.
обсуждение >>