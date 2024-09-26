Стартовал прием заявок на участие в литературном конкурсе «Экранизация»

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Актерский состав пока держится в тайне

Жора Крыжовников приступил к съемкам сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»

«Последний богатырь: Посланник тьмы»: Вот и сказочке конец

Любовь Аксенова вернулась к роли Наташи Кустовой в третьем сезоне «Почки»

В ночь с 24 на 25 сентября, 00:55, Дом Кино

«Невидимки»: Не вижу ничего странного

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