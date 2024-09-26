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Стартовал прием заявок на участие в литературном конкурсе «Экранизация»

26 сентября
2024 год

Новости кино >>
26 сентября 2024

Стартовал прием заявок на участие в литературном конкурсе «Экранизация». Независимые авторы смогут презентовать свои произведения сценаристам и продюсерам известных кинокомпаний и продюсерских центров. Главным призом станет договор с холдингом «СТС Медиа» на экранизацию произведения для одного-трех финалистов, сообщают организаторы конкурса — издательский сервис Rideró и агентство талантов StarDust.

Стартовал прием заявок на участие в литературном конкурсе «Экранизация»
фото: организаторы конкурса

В числе призов также закрытые питчинги с продюсерами «СТС Медиа», продюсеры которого готовы работать как с крупными бестселлерами, так и с экспериментальными форматами. Заявки на участие в конкурсе принимаются через специальную страницу конкурса на платформе Rideró, где можно ознакомиться с инструкциями и условиями. Прием заявок завершится 25 ноября 2024 года, зачем в онлайн-формате состоится серия мастер-классов со специалистами из индустрии, и позднее начнется формирование лонг-листа и шорт-листа претендентов. Победителей планируют объявить в начале апреля 2025 года.

В состав жюри конкурса вошли руководитель программы «НМГ Дебют» и Экспериментального творческого объединения НМГ, директор по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа», сценарист Ким Белов, продюсер, заместитель директора Института Кино НИУ ВШЭ Вадим Горяинов, литературный агент Amapola book agency Татьяна Васильева, сценарист Дмитрий Новоселов и телеграм-канал «Новости кинопроизводства». Председателем жюри выступает кинообозреватель, продюсер, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина.

За первое место в конкурсе обещают 100 000 рублей. Также анонсированы специальные призы от партнеров. Холдинг «СТС Медиа» предложит заключение договора на экранизацию произведения с выбранными им финалистами (от одного до трех). Договор предусматривает вознаграждение, размер которого будет зависеть от формата и масштаба планируемого проекта. Проекты будут реализованы в периметре Экспериментального творческого объединения (ЭТО) Национальной Медиа Группы. Кроме того, 10-15 финалистов конкурса с самыми сильными заявками по мнению жюри получат возможность лично презентовать проекты продюсерам «СТС Медиа» в рамках специального питчинга. Телеграм-канал «Новости кинопроизводства» предоставит возможность своему фавориту из числа финалистов выйти на аудиторию канала с питчингом истории для потенциальных продюсеров и обоснованием, почему она достойна экранизации. Специальный приз от Института Кино НИУ ВШЭ – это сертификат на дополнительное образование на курсе ДПО для сценаристов в Институте Кино НИУ ВШЭ. Агентский абонемент от литературного агента Татьяны Васильевой будет подарен одному из финалистов и повысит шансы автора заключить выгодную издательскую сделку.
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