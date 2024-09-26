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Анастасия Жданова и Владимир Бутенко заведут «Токсичный роман»

26 сентября
2024 год

Новости кино >>
26 сентября 2024
На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «Токсичный роман», главные роли в которой исполнили Анастасия Жданова, Владимир Бутенко и Ефим Архипов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Анастасия Жданова и Владимир Бутенко заведут «Токсичный роман»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету иллюстратор детских книг Елена живет в свое удовольствие – любимая работа, квартира, близкая подруга, заботливая мама, не хватает лишь мужа и детей. Таролог сообщает Лене, что она встретит свою судьбу в путешествии. И предсказание действительно сбывается – в свой день рождения Елена встретила мужчину на экскурсии. Георгий кажется заботливым и любящим. Предлагает Елене идею для совместного проекта, заваливает подарками и комплиментами. Она не замечает, как Георгий манипулирует ею – то уходит, то возвращается, устраивает скандалы на пустом месте, заставляя сомневаться в себе. Однажды Елена застает возлюбленного в постели с другой. Подруга, которая спешила к Лене, чтобы поддержать ее, разбилась, оставив двух дочерей. Теперь ей предстоит не только борьба за опеку над девочками, но и за собственную свободу.

«Я искренне считаю, что мы поднимаем очень важную и актуальную тему. Я старалась создать свою Лену живым человеком, сильной, но доверчивой, честной, но, к сожалению, обманывающей саму себя. Моя цель – рассказать эту историю так, чтобы девушка по другую сторону экрана увидела во мне себя. И если вдруг она или ее близкие оказались в подобных абьюзивных отношениях, то наш фильм стал бы катализатором, чтобы обратиться к себе и что-то изменить. Возможно, мы не даем прямых ответов, но задаем вопросы. Пусть станет больше счастливых, здоровых пар!», — говорит Анастасия Жданова.

Режиссером проекта выступает Сергей Терещук, а за визуальную составляющую отвечает оператор Евгений Петров. Роли также исполняют Аксинья Олейник, Илья Баранов, Екатерина Гонтаренко, Александра Бикеева и другие.
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Анастасия Жданова и Владимир Бутенко заведут «Токсичный роман» фотографии
Анастасия Жданова и Владимир Бутенко заведут «Токсичный роман» фотографии
Анастасия Жданова и Владимир Бутенко заведут «Токсичный роман» фотографии
Анастасия Жданова и Владимир Бутенко заведут «Токсичный роман» фотографии
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