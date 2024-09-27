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Анастасия Сорокина, Андрей Аладьин и Михаил Карпенко сыграли в мелодраме «Назови меня любимой»

27 сентября
2024 год

Новости кино >>
27 сентября 2024
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Дениса Елеонского «Назови меня любимой». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Анастасия Сорокина, Андрей Аладьин и Михаил Карпенко.

«Каждый человек хочет любить и чувствовать себя любимым, но, по правде говоря, не каждый этого заслуживает. Моя героиня оказалась в ситуации, когда тот, кто был ближе всех, предал ее. Она этого не заслужила, но мужчина просто не оценил чувства Марии по достоинству. Главное – научиться принимать, прощать и отпускать людей, причинивших боль. Нужно оставаться искренним, потому что в итоге это всегда воздается», — считает Анастасия Сорокина.

Анастасия Сорокина, Андрей Аладьин и Михаил Карпенко сыграли в мелодраме «Назови меня любимой»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Телезрительниц ожидает история Маши, котрая уже шесть лет счастлива в браке с Максимом. Она преподает русский язык в частной школе и увлекается садоводством, а он вместе с братом занимается продажей подержанных автомобилей. Детей у них нет, зато у Маши есть ученица Катя, которой она практически заменяет мать. В питомнике растений героиня знакомится с Викой (Евгения Яр) – они быстро становятся подругами. Вика лишилась жилья, поэтому Маша предлагает приютить ее у себя. Увидев новую приятельницу жены, Максим узнает в ней свою бывшую любовницу и требует, чтобы та уехала, но она не намерена отпускать его, даже если для этого придется разрушить жизнь Маши.

По словам Михаила Карпенко, «не каждому дано выдержать испытание женской коварностью, приправленной красотой и страстью. И мой персонаж – не исключение. Вопреки любви к своей жене, он выбирает не бороться за свою семью. Но об этом ему придется пожалеть».
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фотографии >>
Анастасия Сорокина, Андрей Аладьин и Михаил Карпенко сыграли в мелодраме «Назови меня любимой» фотографии
Анастасия Сорокина, Андрей Аладьин и Михаил Карпенко сыграли в мелодраме «Назови меня любимой» фотографии
Анастасия Сорокина, Андрей Аладьин и Михаил Карпенко сыграли в мелодраме «Назови меня любимой» фотографии
Анастасия Сорокина, Андрей Аладьин и Михаил Карпенко сыграли в мелодраме «Назови меня любимой» фотографии
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