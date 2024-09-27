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«Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона

27 сентября
2024 год

Новости кино >>
27 сентября 2024

В Кибердоме состоялась презентация нового сезона Института развития интернета. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина представили более 80 проектов, которые выйдут в 2024 и 2025 годах, уточняет пресс-служба Института.

Алексей Гореславский, Елена Лапина
фото: пресс-служба Института развития интернета

«Поддержка и развитие внутреннего рынка – одна из главных задач ИРИ последние полтора года. В 2023-2024 при нашей поддержке вышло более 600 проектов, почти половина из которых – это контент в блогосфере, то есть то, что смотрит молодая и подростковая аудитория. Главный показатель для нас – интерес зрителей к этим проектам: они собрали 5,4 миллиардов просмотров. Мы продолжим вкладываться в развитие индустрии, ориентируясь не на количество, а на качество контента, который говорит с людьми о том, что им важно, и удерживает зрительское внимание от первой до последней серии. Среди ключевых тем на ближайший год – герои прошлого и настоящего, мало освещаемые исторические события и эпохи, конструирование будущего в фантастических и фэнтезийных проектах, классные проекты для детско-подростковой аудитории и просто интерес к себе самим — своей культуре, истории, стране, интерес друг к другу», – отметил Алексей Гореславский.

Презентацию посетили генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн, генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова, гендиректор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, со-основатель и генпродюсер онлайн-кинотеатра Start Эдуард Илоян, директор по контентной политике видеосервиса Wink.ru Александр Косарим, креативный директор Kion Илья Бурец, директор по контенту подразделения «Яндекса» «Плюс и Фантех» Ольга Филипук, главный редактор издания «Правила жизни» Трифон Бебутов, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева, заместитель гендиректора по контенту Иви Иван Гринин и директор по развитию медиа «Rambler&Co» Владимир Тодоров. Гостями также стали телеведущая Юлия Барановская, Константин Эрнст, Дмитрий Певцов, Саша Стоун, Игорь Прокопенко, Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, Карина Чувикова, Сергей Мирошниченко, Юрий Коробейников, Александр Новин, Алексей Гуськов, Даниил Воробьев, Александр Устюгов, Александр Голубев, Давид Сократян, Павел Ворожцов, Сергей Городничий, Саша Новиков, Станислав Бондаренко, Алена Михайлова, Ника Здорик, Аглая Шиловская и другие.

«Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона
фото: пресс-служба Института развития интернета

Среди представленных сериалов особое место занимают исторические: драмы «Атом» и «Челюскин. Первые», военный детектив «Враг у ворот» с Филиппом Янковским, приключенческая драма «Константинополь» о судьбах русских офицеров в эмиграции после Гражданской войны в России и киноэпопея «Порода», которая покажет историю Донбасса через судьбу одной семьи. Сильным личностям в истории посвящены «Столыпин», «Александр I», «Князь Андрей», «Павел. Первый и последний», «Петр I» об основных событиях из жизни российского императора и людях, сформировавших его мировоззрение, и «Новороссия. Потемкин» о роли князя Григория Потемкина в истории России. В линейке ретро-детективов – «Плевако» с Сергеем Безруковым, «Разящий луч», «Злые люди» и «Царь ночи». Среди будущих драм, посвященных 80-летию Победы, – «Таганрог», «Значит, нам туда дорога», основанная на одноименной повести Бориса Полевого «Доктор Вера», «На сопках Маньчжурии» об отряде советских разведчиков, действующих в Харбине летом 45-го, «По следу зверя» о работе советских разведчиков по поимке хорошо подготовленной диверсионной группы и документальная «Победа» о ключевых сражениях ВОВ глазами свидетелей тех лет.

Зрителей ожидают второй сезон «Крутой перемены», драмеди «Между нами химия», военная драма по произведению Захара Прилепина «Ополченский романс», комедия «Избранный», музыкальное драмеди «Ландыши», шпионский детектив по книге Марии Бутиной «Тюремный дневник», медицинская драма «Фуллхаус», детективная комедия «Чудо», шпионский детектив «Центурия» про работу сотрудников спецслужб в наши дни и «Учитель года» о наставнике, который помогает непростым ученикам найти правильный путь. Также ИРИ рассказал про международные сериалы: снимавшуюся в Азии приключенческую экшен-драму «Амура» и детективную драму «Эль Русо», чьи съемки прошли в Аргентине.

«Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона
фото: пресс-служба Института развития интернета

ИРИ готовит проекты, ориентированные на детско-подростковую аудиторию. Это продолжение детского детектива «Любопытная Варвара», приключенческая комедия «Три друга, клад и матрос Кошка», анимационные «Герои Арктики» о приключениях ученых на острове Врангеля, и веб-сериал «Каникулы Светофоровых» про поездку многодетной семьи на море. Молодежь заинтересуют фантастический детектив «Подростки в космосе», мелодрама «Многогранники» по мотивам молодежной книги-бестселлера, драмеди «Залетела в тренды» о молодой официантке, которая едет покорять шоу талантов, и драма «Музыка времени» об уникальной музыкальной группе, участники которой живут в разных странах и мечтают выступить на фестивале.

Не забыл Институт и про документалистику. Среди неигровых работ — «Киборг» с Романом Костомаровым, «Хит», «Северный морской путь», «Со всеми бывает» о молодых людях, которые вместе с экспертами разбираются со своими ментальными проблемами, «Считать ради людей» о буднях Счетной палаты изнутри, «Близость. Поколение "Я"» о понятии сексуальности через призму поколений, цикл фильмов о современных молодых ученых «Три дня одного года», «Вирус попсы» о том, как советские музыкальные хиты получили вторую жизнь и почему молодое поколение вновь обращается к старым песням, «Парк Горького. Вечный сад» об истории знаменитого московского парка и людях, которые с ним связаны, «Народные художественные промыслы» о предметах быта, украшениях, игрушках, ставших неотъемлемой частью национального сознания, «Эдем на Земле» об историческом процессе восстановления монастырского сада и «Дальние. Жизнь петербуржцев на дальневосточном гектаре» о тех, кто решился на глобальные перемены в жизни и уехал из Северной столицы.

«Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона
фото: пресс-служба Института развития интернета

Почти половина поддержанных проектов приходится на блогосферу. ИРИ представил ряд новых проектов: тревел-шоу «Хайканутые», в котором два блогера впервые отправятся покорять труднодоступные горные тропы Кавказского хребта, шоу «Битва роботов», где молодые ученые рассказывают и показывают, как создать робота, который победит соперников на арене, дейтинг-шоу «Краш на все руки», в котором парни рабочих профессий и девушки с высшим образованием ищут любовь, реалити-шоу «Классный мюзикл», посвященное созданию подростками настоящего мюзикла, новое путешествие музыкантов в проекте «Экспедиция Восход. Шелковый путь» и знакомство китайской аудитории с музыкальной традицией России, цикл публикаций и подкастов на актуальные темы «Не выходя из комнаты» и шоу с Александром Пушным «Наука в шоке», каждый выпуск которого – зрелищные эксперименты и удивительные открытия. В предстоящем сезоне также ждут продолжения научно-популярного шоу «Наука для всех» с новым ведущим Романом Каграмановым, в котором звездным гостям предстоит разобраться со сложными научными теориями, а помогать им в этом будут звезды российской науки, реалити-шоу «Уездный доктор», в котором пятеро молодых врачей отправятся на практику по отдаленным деревням и селам России, и реалити-шоу «Страсти по грантам» о борьбе пяти команд ученых за гранты от РНФ.

Много нового связано с мультиформатным контентом. Речь про образовательно-просветительскую платформу «Новое слово» с ведущим Константином Образцовым, которая поможет начинающим писателям создать свое первое литературное произведение, серию публикаций-исследований об институте семьи в современном мире «Семейная дилемма», проект к 1000-летию великого города Суздаля «Суждаль 1024», «Репортаж-2035» о расследованиях прошлого из будущего, «Посттравматический фронт» о том, как бороться с проблемами тем, кто вернулся из зоны боевых действий, проект «Русская игра: 10 инди-игр из России, в которые должен сыграть каждый» о главных русских инди-играх, второй сезон научно-познавательного проекта о ключевых научных достижениях с участием писателей и ученых «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!», проект «Свежий русский» о самобытных и уникальных вещах молодых и креативных россиян, образовательную платформу «Культпросвет» для школьников, где в игровой форме разбираются вопросы науки, искусства и культуры.

«Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона
фото: пресс-служба Института развития интернета

Среди игр заявлены «Сатурн» о столкновении человечества с инопланетным ИИ, способным подчинять земные технологии, симулятор северной экспедиции XIX века под руководством исторической личности Петра Анжу «Северный путь», игра по известной мультвселенной «Петя и Волк: Дело об Артефакте приключений», в которой главным героям предстоит найти и спасти родителей Пети, исчезнувших после пропажи таинственного артефакта, и серия интерактивных образовательных проектов «Смутное время» на основе игры «Смута».

На презентации также рассказали про познавательно-развлекательный канал «Мы», запущенный в марте 2024-го ИРИ и дистрибьюторской компанией «Медиa-Телеком». Телеканал транслируется в пакетах более 40 крупных операторов и доступен на всех крупных ОТТ платформах: Wink.ru, KION, Okko и Кинопоиск. По данным Mediascope, технический охват канала к сентябрю этого года достиг более 30+ млн абонентов, а количество уникальных зрителей в месяц составило более 1,5 млн человек. Телеканал представил зрителям более 168 наименований оригинального контента, что составляет 595 премьерных часов или 1411 серий контента.
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