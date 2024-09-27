«Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона

что почитать?

В ночь с 24 на 25 сентября, 00:55, Дом Кино

«Невидимки»: Не вижу ничего странного

На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко

Главная тема

Магия и правда жизни: ключевые темы и события в творчестве Хаяо Миядзаки

За что мы любим самого известного режиссера аниме