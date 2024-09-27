«Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона

В Кибердоме состоялась презентация нового сезона Института развития интернета. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина представили более 80 проектов, которые выйдут в 2024 и 2025 годах, уточняет пресс-служба Института.
фото: пресс-служба Института развития интернета
«Поддержка и развитие внутреннего рынка – одна из главных задач ИРИ последние полтора года. В 2023-2024 при нашей поддержке вышло более 600 проектов, почти половина из которых – это контент в блогосфере, то есть то, что смотрит молодая и подростковая аудитория. Главный показатель для нас – интерес зрителей к этим проектам: они собрали 5,4 миллиардов просмотров. Мы продолжим вкладываться в развитие индустрии, ориентируясь не на количество, а на качество контента, который говорит с людьми о том, что им важно, и удерживает зрительское внимание от первой до последней серии. Среди ключевых тем на ближайший год – герои прошлого и настоящего, мало освещаемые исторические события и эпохи, конструирование будущего в фантастических и фэнтезийных проектах, классные проекты для детско-подростковой аудитории и просто интерес к себе самим — своей культуре, истории, стране, интерес друг к другу», – отметил Алексей Гореславский.
Среди представленных сериалов особое место занимают исторические: драмы «Атом» и «Челюскин. Первые», военный детектив «Враг у ворот» с Филиппом Янковским, приключенческая драма «Константинополь» о судьбах русских офицеров в эмиграции после Гражданской войны в России и киноэпопея «Порода», которая покажет историю Донбасса через судьбу одной семьи. Сильным личностям в истории посвящены «Столыпин», «Александр I», «Князь Андрей», «Павел. Первый и последний», «Петр I» об основных событиях из жизни российского императора и людях, сформировавших его мировоззрение, и «Новороссия. Потемкин» о роли князя Григория Потемкина в истории России. В линейке ретро-детективов – «Плевако» с Сергеем Безруковым, «Разящий луч», «Злые люди» и «Царь ночи». Среди будущих драм, посвященных 80-летию Победы, – «Таганрог», «Значит, нам туда дорога», основанная на одноименной повести Бориса Полевого «Доктор Вера», «На сопках Маньчжурии» об отряде советских разведчиков, действующих в Харбине летом 45-го, «По следу зверя» о работе советских разведчиков по поимке хорошо подготовленной диверсионной группы и документальная «Победа» о ключевых сражениях ВОВ глазами свидетелей тех лет.
ИРИ готовит проекты, ориентированные на детско-подростковую аудиторию. Это продолжение детского детектива «Любопытная Варвара», приключенческая комедия «Три друга, клад и матрос Кошка», анимационные «Герои Арктики» о приключениях ученых на острове Врангеля, и веб-сериал «Каникулы Светофоровых» про поездку многодетной семьи на море. Молодежь заинтересуют фантастический детектив «Подростки в космосе», мелодрама «Многогранники» по мотивам молодежной книги-бестселлера, драмеди «Залетела в тренды» о молодой официантке, которая едет покорять шоу талантов, и драма «Музыка времени» об уникальной музыкальной группе, участники которой живут в разных странах и мечтают выступить на фестивале.
Не забыл Институт и про документалистику. Среди неигровых работ — «Киборг» с Романом Костомаровым, «Хит», «Северный морской путь», «Со всеми бывает» о молодых людях, которые вместе с экспертами разбираются со своими ментальными проблемами, «Считать ради людей» о буднях Счетной палаты изнутри, «Близость. Поколение "Я"» о понятии сексуальности через призму поколений, цикл фильмов о современных молодых ученых «Три дня одного года», «Вирус попсы» о том, как советские музыкальные хиты получили вторую жизнь и почему молодое поколение вновь обращается к старым песням, «Парк Горького. Вечный сад» об истории знаменитого московского парка и людях, которые с ним связаны, «Народные художественные промыслы» о предметах быта, украшениях, игрушках, ставших неотъемлемой частью национального сознания, «Эдем на Земле» об историческом процессе восстановления монастырского сада и «Дальние. Жизнь петербуржцев на дальневосточном гектаре» о тех, кто решился на глобальные перемены в жизни и уехал из Северной столицы.
фото: пресс-служба Института развития интернета
Почти половина поддержанных проектов приходится на блогосферу. ИРИ представил ряд новых проектов: тревел-шоу «Хайканутые», в котором два блогера впервые отправятся покорять труднодоступные горные тропы Кавказского хребта, шоу «Битва роботов», где молодые ученые рассказывают и показывают, как создать робота, который победит соперников на арене, дейтинг-шоу «Краш на все руки», в котором парни рабочих профессий и девушки с высшим образованием ищут любовь, реалити-шоу «Классный мюзикл», посвященное созданию подростками настоящего мюзикла, новое путешествие музыкантов в проекте «Экспедиция Восход. Шелковый путь» и знакомство китайской аудитории с музыкальной традицией России, цикл публикаций и подкастов на актуальные темы «Не выходя из комнаты» и шоу с Александром Пушным «Наука в шоке», каждый выпуск которого – зрелищные эксперименты и удивительные открытия. В предстоящем сезоне также ждут продолжения научно-популярного шоу «Наука для всех» с новым ведущим Романом Каграмановым, в котором звездным гостям предстоит разобраться со сложными научными теориями, а помогать им в этом будут звезды российской науки, реалити-шоу «Уездный доктор», в котором пятеро молодых врачей отправятся на практику по отдаленным деревням и селам России, и реалити-шоу «Страсти по грантам» о борьбе пяти команд ученых за гранты от РНФ.
Много нового связано с мультиформатным контентом. Речь про образовательно-просветительскую платформу «Новое слово» с ведущим Константином Образцовым, которая поможет начинающим писателям создать свое первое литературное произведение, серию публикаций-исследований об институте семьи в современном мире «Семейная дилемма», проект к 1000-летию великого города Суздаля «Суждаль 1024», «Репортаж-2035» о расследованиях прошлого из будущего, «Посттравматический фронт» о том, как бороться с проблемами тем, кто вернулся из зоны боевых действий, проект «Русская игра: 10 инди-игр из России, в которые должен сыграть каждый» о главных русских инди-играх, второй сезон научно-познавательного проекта о ключевых научных достижениях с участием писателей и ученых «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!», проект «Свежий русский» о самобытных и уникальных вещах молодых и креативных россиян, образовательную платформу «Культпросвет» для школьников, где в игровой форме разбираются вопросы науки, искусства и культуры.
фото: пресс-служба Института развития интернета
Среди игр заявлены «Сатурн» о столкновении человечества с инопланетным ИИ, способным подчинять земные технологии, симулятор северной экспедиции XIX века под руководством исторической личности Петра Анжу «Северный путь», игра по известной мультвселенной «Петя и Волк: Дело об Артефакте приключений», в которой главным героям предстоит найти и спасти родителей Пети, исчезнувших после пропажи таинственного артефакта, и серия интерактивных образовательных проектов «Смутное время» на основе игры «Смута».
На презентации также рассказали про познавательно-развлекательный канал «Мы», запущенный в марте 2024-го ИРИ и дистрибьюторской компанией «Медиa-Телеком». Телеканал транслируется в пакетах более 40 крупных операторов и доступен на всех крупных ОТТ платформах: Wink.ru, KION, Okko и Кинопоиск. По данным Mediascope, технический охват канала к сентябрю этого года достиг более 30+ млн абонентов, а количество уникальных зрителей в месяц составило более 1,5 млн человек. Телеканал представил зрителям более 168 наименований оригинального контента, что составляет 595 премьерных часов или 1411 серий контента.
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