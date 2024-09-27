Объявлена программа Четвертого Московского международного фестиваля архивных фильмов, который пройдет в столице с 4 по 13 октября. Согласно пресс-службе смотра, кинопоказы будут организованы сразу на нескольких площадках. Главные фестивальные события пройдут в кинотеатре «Иллюзион». Фильмы, вошедшие в программу, зрители также смогут увидеть в киноцентре «Октябрь» при поддержке КАРО.Арт и кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи.
Зрителям будут представлены восемь кураторских программ: «Персона. А.С. Пушкин», «Киностолица: Москва», «Ароматное кино», «Над чем смеетесь: комедии и фарсы Российской Империи», «Архивный фестиваль — детям», «Киносодружество», «Прошу слова: советские немые фильмы в звуковую эпоху» и «На краю ночи: французские киносны». В их рамках будут показаны ленты из золотого фонда отечественного кинематографа, экранизации известных литературных произведений, редкие картины эпохи немого кино, уникальные реставрации, советская копродукция, документальные и анимационные ленты, а также пройдут публичные лекции от авторов программ. Большая часть кинопоказов пройдет с пленки 35 мм. Показы представят кураторы фестивальных программ — киноведы, киноархивисты и искусствоведы аналитического департамента Госфильмофонда России. Программным директором фестиваля в этом году выступил киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев.
Смотр, являющийся преемником фестиваля «Белые Столбы», откроется 4 октября в кинотеатре «Иллюзион» в день рождения Госфильмофонда России. На первом сеансе зрители увидят отреставрированную Госфильмофондом РФ версию шедевра «Чапаев». Показ приурочен к 90-летию выхода картины Георгия и Сергея Васильевых на экран. Именно с «Чапаева» началась история Госфильмофонда – эта кинолента стала одной из первых, предназначенных для сохранения в создающемся киноархиве в 1939 году. На Первом Московском кинофестивале, прошедшем в 1935-м, фильм оказался в числе победителей и получил главный приз — Большой серебряный кубок. На закрытии 13 октября в «Иллюзионе» состоится премьера реконструированной и отреставрированной Госфильмофондом в 2024-м версии фильма Евгения Бауэра «Набат».
фото: кадр из фильма «Чапаев»
В этом году исполнилось 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Программа «Персона. А.С. Пушкин», приуроченная к его юбилею, включает в себя не только известные отечественные экранизации его произведений, но и редкие, почти незнакомые массовому зрителю фильмы, снятые на основе его литературного наследия. Среди них — «Капитанская дочка» Марио Камерини, «Пиковая дама» Федора Оцепа, «Выстрел» Ренато Кастеллани, «Пиковая дама» Петра Чардынина, «Евгений Онегин» Василия Гончарова и «Жених» Кая Ганзена. В фокусе рубрики «Киностолица», посвященной образу мировых столиц на киноэкране, — город-герой Москва, ставшая музой для многих известных режиссеров. Ее любили и ею вдохновлялись Виктор Эйсымонт, Эльдар Рязанов, Вадим Абдрашитов, Игорь Вознесенский и другие режиссеры. Специальный цикл кинопоказов позволит по-новому взглянуть на лучший город Земли и заново открыть его для себя через объектив кинокамеры. Одной из наиболее ярких и необычных секций станет «Ароматное кино», в которую войдут игровые и документальные фильмы, посвященные парфюмерному искусству.
Программа «Над чем смеетесь: комедии и фарсы Российской Империи» рассказывает о зарождении комического жанра в раннем русском кино: от первых двухминутных сюжетов до появления полнометражных лирических комедий. Для юных зрителей Госфильмофонд России совместно с «Союзмультфильмом» подготовил программу «Архивный фестиваль — детям», куда вошли одни из самых известных и любимых советских мультфильмов. Цикл кинопоказов посвящен 110-летию советского режиссера-мультипликатора Бориса Дежкина. Зрители увидят избранные работы великого аниматора: «Старые знакомые», «Шайбу! Шайбу!», «Дом №13», «Тихая поляна», «Слон и муравей», «Лев и заяц», «Кто первый?», «Сердце храбреца», «Необыкновенный матч», «Чиполлино» и другие.
фото: кадр из мультфильма «Шайбу! Шайбу!»
Программа «Киносодружество» объединяет картины, снятые Советским Союзом в творческом тандеме с дружественными государствами. На суд зрителей будут представлены советско-монгольский «Исход», советско-сирийские «Новые сказки Шахерезады», советско-афганская «Миссия в Кабуле», советско-колумбийские «Избранные», советско-китайский «Волшебный портрет» и другие. Секция «Прошу слова: советские немые фильмы в звуковую эпоху» посвящена кинолентам, вышедшим в переходный период от немого к звуковому кино. Зритель увидит как последние немые ленты, снятые, когда звук в кино уже появился, так и озвученные в 1930-х годах варианты немых картин. Программа «На краю ночи: французские киносны» представит французские фантастические и сказочные фильмы 1930-и 1940-х, в которых прослеживается влияние авангарда 1920-х: «Красавица и чудовище», «Вечерние посетители», «Кровь поэта» и «Орфей».
обсуждение >>