Скончалась британская актриса Мэгги Смит

На 90-м году жизни не стало выдающейся британской актрисы Мэгги Смит
, которую зрители помнят по роли Минервы Макгонаголл в фэнтези-серии про приключения Гарри Поттера. Печальную новость сообщила
BBC.
«Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу 27 сентября. Будучи очень скрытным человеком, она провела последний день жизни с друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», —
говорится в обращении семьи актрисы.
Маргарет Натали Смит Кросс
родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде, Эссекс. Училась в Оксфордской средней школе, окончила факультет драмы Оксфордского университета. С 1953-го на профессиональной сцене, играла в знаменитых лондонских театрах (Олд Вик, Королевский Шекспировский), в 1956-м участвовала в музыкальном ревю на Бродвее, в конце 70-х несколько лет играла в канадских театрах. В ее репертуаре были зарубежная и английская классика, пьесы современных авторов.
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фильмы с Мэгги Смит
В кино впервые снялась в крошечном эпизоде в забытом ныне фильме «Ребенок в доме
», вышедшем в 1956-м. В 1969-м получила свой первый «Оскар» за главную роль в картине «Расцвет мисс Джин Броуди
». Помимо всех частей «поттерианы», завоевала любовь зрителей образами, созданными в экранизациях романов Агаты Кристи
«Смерть на Ниле
» и «Зло под солнцем
», сказке «Таинственный сад
», драме «Площадь Вашингтона
», мелодраме «Комната с видом
» и сериале «Аббатство Даунтон
». Всего на счету звезды 86 ролей в кино и на телевидении.
Лауреатка 50 престижных наград, включая два «Оскара» и «Золотых глобуса», «Тони» и четыре премии BAFTA и «Энни».
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