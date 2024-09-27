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Скончалась британская актриса Мэгги Смит

27 сентября
2024 год

Новости кино >>
27 сентября 2024

На 90-м году жизни не стало выдающейся британской актрисы Мэгги Смит, которую зрители помнят по роли Минервы Макгонаголл в фэнтези-серии про приключения Гарри Поттера. Печальную новость сообщила BBC.

Скончалась британская актриса Мэгги Смит
фото: en.wikipedia

«Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу 27 сентября. Будучи очень скрытным человеком, она провела последний день жизни с друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — говорится в обращении семьи актрисы.

Маргарет Натали Смит Кросс родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде, Эссекс. Училась в Оксфордской средней школе, окончила факультет драмы Оксфордского университета. С 1953-го на профессиональной сцене, играла в знаменитых лондонских театрах (Олд Вик, Королевский Шекспировский), в 1956-м участвовала в музыкальном ревю на Бродвее, в конце 70-х несколько лет играла в канадских театрах. В ее репертуаре были зарубежная и английская классика, пьесы современных авторов.

Смотреть онлайн фильмы с Мэгги Смит
В кино впервые снялась в крошечном эпизоде в забытом ныне фильме «Ребенок в доме», вышедшем в 1956-м. В 1969-м получила свой первый «Оскар» за главную роль в картине «Расцвет мисс Джин Броуди». Помимо всех частей «поттерианы», завоевала любовь зрителей образами, созданными в экранизациях романов Агаты Кристи «Смерть на Ниле» и «Зло под солнцем», сказке «Таинственный сад», драме «Площадь Вашингтона», мелодраме «Комната с видом» и сериале «Аббатство Даунтон». Всего на счету звезды 86 ролей в кино и на телевидении.

Лауреатка 50 престижных наград, включая два «Оскара» и «Золотых глобуса», «Тони» и четыре премии BAFTA и «Энни».
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