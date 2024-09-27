«Москва слезам не верит»: Иван Янковский присоединился к сериалу по мотивам знаменитой мелодрамы

Режиссерские кресла сериала, создаваемого кинокомпанией «Водород» и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета, займут Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, который также выступит шоураннером. За визуальную составляющую отвечает оператор Юрий Коробейников. Мелодрама пополнит линейку Wink Originals. Премьера состоится эксклюзивно в Wink.ru, после чего телепремьеру следует ожидать на СТС.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
События стартуют в начале нулевых. Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.
«Мой персонаж — очень интеллигентный, добрый, светлый герой. Как его на площадке называет режиссер Оля Долматовская, "принц". Так что мы стараемся пойти в сторону "принца на белом коне", человека влюбленного, чувствующего, ни в коем случае не наглого, а именно порядочного парня. Мне после достаточно темных, тяжелых и драматических работ: "Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Преступление и наказание", которые шли одна за другой, нужен был момент некой разрядки и увода своего актерского организма в другой жанр, в более семейный, романтический, светлый. И я, конечно, по такому соскучился, давно не работал в этом направлении. Здесь меня зацепил и сценарий, очень тронула вся история, и, конечно, режиссеры Андрей Николаевич и Оля замечательные, я всегда счастлив с ними поработать. С Андреем Николаевичем после "Слова пацана" для меня абсолютный праздник быть на площадке, мы друг друга понимаем и в одном направлении размышляем. Плюс еще и оператор Юра Коробейников, с которым мы тоже работали на "Слове пацана"», — рассказал Иван Янковский, сыгравший продюсера Влада.
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