В Железноводске стартовал Первый кинофестиваль Ferrum-24

После красной дорожки и традиционной фотосессии основное действие фестиваля перенеслось в зал Дворца культуры имени Сергея Пускепалиса. В сумрачном полумраке на сцене появился Георгий Перадзе в образе Мистера Джонни Феста — главного героя фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Под характерные звуки работы раритетного киноаппарата и почти уже забытого шелеста старой кинопленки он погрузил зал в атмосферу подлинной магии кино, которая когда-то превратила кинематограф в одно из главных чудес XX века. Перенесясь в далекое прошлое, на экране, сменяя друг друга, промелькнули кадры хроники, снятой в регионе Кавказских Минеральных Вод и Ставропольском крае, перемежаясь с отрывками из фильмов, в разные годы созданных в этом крае.
«Курортный Железноводск — не просто гостеприимный хозяин для всех, кто приезжает отдохнуть и зарядиться энергией. Это истинный оплот нашей великой культуры, который по праву стал лучшим место для проведения фестиваля, объединяющего людей вокруг важных и всем понятных вещей: уважение к собственной культуре и традициям, осмысление наших общих корней, любовь к своей земле, любовь к своей семье», — приветствовал собравшихся в зале ведущий церемонии Сергей Жигунов, пригласив на сцену продюсера фестиваля Наталью Мокрицкую. Обращаясь к зрителям и участникам киносмотра, она отметила: «Всегда трудно начинать что-то новое. Но я уверена, что наш фестиваль ждет счастливая судьба, он откроет новую страницу не только в культурной жизни Железноводска, но и всего региона. Любовь к кино в нашей стране всегда была всенародной. Для нас, как организаторов фестиваля, важно объединить старшее и молодое поколение, напомнить, какой великой созидательной силой обладает наше кино. Какое исключительное значение может играть оно в жизни человека, как много может дать, как сильно повлиять на нравственное и духовное становление личности».
Первый фестивальный день завершился просмотром комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в Курортном парке Железноводска. Показ прошел в рамках программы, приуроченной к 100-летнему юбилею «Мосфильма» с пленки 35 мм при поддержке проекта «Кинопередвижка».
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