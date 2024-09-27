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В Железноводске стартовал Первый кинофестиваль Ferrum-24

27 сентября
2024 год

Новости кино >>
27 сентября 2024
В Железноводске открылся Первый кинофестиваль Ferrum-24. Церемонию открытия посетили Ольга Кабо, Екатерина Климова, Лянка Грыу, Ирина Купченко, Светлана Немоляева, Наталья Варлей, Елена Панова, Светлана Камынина, Виктор Логинов, Алексей Герман-младший и другие звезды отечественного кино, уточняет пресс-служба смотра.

Георгий Перадзе
фото: пресс-служба фестиваля

После красной дорожки и традиционной фотосессии основное действие фестиваля перенеслось в зал Дворца культуры имени Сергея Пускепалиса. В сумрачном полумраке на сцене появился Георгий Перадзе в образе Мистера Джонни Феста — главного героя фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Под характерные звуки работы раритетного киноаппарата и почти уже забытого шелеста старой кинопленки он погрузил зал в атмосферу подлинной магии кино, которая когда-то превратила кинематограф в одно из главных чудес XX века. Перенесясь в далекое прошлое, на экране, сменяя друг друга, промелькнули кадры хроники, снятой в регионе Кавказских Минеральных Вод и Ставропольском крае, перемежаясь с отрывками из фильмов, в разные годы созданных в этом крае.

«Курортный Железноводск — не просто гостеприимный хозяин для всех, кто приезжает отдохнуть и зарядиться энергией. Это истинный оплот нашей великой культуры, который по праву стал лучшим место для проведения фестиваля, объединяющего людей вокруг важных и всем понятных вещей: уважение к собственной культуре и традициям, осмысление наших общих корней, любовь к своей земле, любовь к своей семье», — приветствовал собравшихся в зале ведущий церемонии Сергей Жигунов, пригласив на сцену продюсера фестиваля Наталью Мокрицкую. Обращаясь к зрителям и участникам киносмотра, она отметила: «Всегда трудно начинать что-то новое. Но я уверена, что наш фестиваль ждет счастливая судьба, он откроет новую страницу не только в культурной жизни Железноводска, но и всего региона. Любовь к кино в нашей стране всегда была всенародной. Для нас, как организаторов фестиваля, важно объединить старшее и молодое поколение, напомнить, какой великой созидательной силой обладает наше кино. Какое исключительное значение может играть оно в жизни человека, как много может дать, как сильно повлиять на нравственное и духовное становление личности».

В Железноводске стартовал Первый кинофестиваль Ferrum-24
фото: пресс-служба фестиваля

Особенно ярким, эмоциональным и пронзительным в церемонии открытия стал номер, посвященный памяти Сергея Пускепалиса в исполнении Петра Налича, Константина Захарато и детского хора «Злато» из города Михайловска Ставропольского края. Мероприятие продолжил концерт «Лучше гор могут быть только горы», посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Лариса Лужина рассказала о своей работе с бардом в фильме «Вертикаль», который снял почетный гражданин Железноводска Станислав Говорухин. Именно во время съемок этой картины актриса много общалась с Владимиром Семеновичем, именно ей он посвятил свою знаменитую песню «Она была в Париже». Полина Лазарева исполнила песню «В холода в холода» из фильма «Я родом из детства», в исполнении Екатерины Волковой прозвучала песня «Так дымно», Василий Мищенко спел «Прощание с горами», а Евгений Дятлов представил сразу две композиции — «Песню о друге» и «Балладу о борьбе». Алексей Гоман подарил зрителям «Скалолазку», Сергей Степанченко — песню «Корабли постоят», Мария Лапшина — композицию «И вот исчезла дрожь в руках», а Петр Налич — романс «Эх, раз, еще раз!». Также в концерте приняли участие Вера Кинчева, Анна Банщикова, Олег Тактаров и Александр Половцев. Проводником в удивительный мир киномузыки Высоцкого стал музыкальный коллектив Налича под управлением дирижера Федора Сухарникова.

Первый фестивальный день завершился просмотром комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в Курортном парке Железноводска. Показ прошел в рамках программы, приуроченной к 100-летнему юбилею «Мосфильма» с пленки 35 мм при поддержке проекта «Кинопередвижка».
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№ 1
Rimma (Гибралтар)   27.09.2024 - 20:41
Приятно было прочитать, что коллеги по цеху чтят память не только давно ушедших мэтров, но и Сергея Пускепалиса - прекрасного человека, гражданина, актёра. Удачи и успехов новому начинанию! читать далее>>
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Анна БанщиковаНаталья ВарлейЕкатерина ВолковаВладимир ВысоцкийЛеонид ГайдайАлексей Герман (младший)Станислав ГоворухинАлексей ГоманЛянка ГрыуЕвгений ДятловСергей ЖигуновОльга КабоСветлана КамынинаВера КинчеваЕкатерина КлимоваИрина КупченкоПолина ЛазареваМария ЛапшинаВиктор ЛогиновЛариса ЛужинаВасилий МищенкоНаталья МокрицкаяПётр НаличСветлана НемоляеваЕлена ПановаГеоргий ПерадзеАлександр ПоловцевСергей ПускепалисСергей СтепанченкоОлег Тактаров
фильмы
ВертикальИван Васильевич меняет профессиюЧеловек с бульвара КапуциновЯ родом из детства

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В Железноводске стартовал Первый кинофестиваль Ferrum-24 фотографии
В Железноводске стартовал Первый кинофестиваль Ferrum-24 фотографии
В Железноводске стартовал Первый кинофестиваль Ferrum-24 фотографии
В Железноводске стартовал Первый кинофестиваль Ferrum-24 фотографии
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