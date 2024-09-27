В Железноводске стартовал Первый кинофестиваль Ferrum-24

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«Москва слезам не верит»: Иван Янковский присоединился к сериалу по мотивам знаменитой мелодрамы

Смотр пройдет в столице с 4 по 13 октября

27 сентября

«Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона

На презентации было представлено более 80 проектов