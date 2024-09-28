Коты, юбилей «Наруто» и новый взгляд на Синкая: главные новости аниме за неделю

Новый взгляд на раннего Синкая
, юбилеи «Дораэмона
» и «Наруто», а также свежая манга создателя «Ванпанчмена
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, об абсурдистской комедии
«Город
» или полнометражной
«Дракорничной госпожи Кобаяси
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Фанатам «Звездного дитя
», выпускаемого Doga Kobo
(«Медуза не умеет плавать в ночи
», «Рыбалка для школьниц после занятий
»), придется ждать финала второго сезона до 6 октября.
🔘 Премьера фильма «Я и Робоко
», обещанная зимой, перенесена на апрель 2025-го. Как утверждает студия Gallop
(«Инициал Ди: Стадия первая
», «Бродяга Кэнсин
») — чтобы улучшить качество полнометражного аниме.
🔘 Ремейк «Человека-мускула
» от Production I.G
(«Иллюзия рая
», «Триплексоголик
») вернется со вторым сезоном уже в январе.
🔘 Новая «Волчица и пряности
» тоже готовится к продолжению. Правда, студия Passione
(«Когда плачут цикады: Карма
», «Межвидовые рецензенты
») пока ограничилась только анонсом (и постером
).
🔘 На YouTube-канале издательства Shueisha
вышел видеорекап «Наруто
» в честь 25-летия похождений юного ниндзя с золотым сердцем и чакрой девятихвостого демона.
🔘 По легендарной сёнэн
-франшизе «Блич
» выйдет новая видеоигра — Bleach: Rebirth of Souls
. Релиз — в начале 2025 года, а полюбоваться трейлером можно тут
.
🔘 Манга «Баг Эго
», которую делают ONE
(«Ванпанчмен
» и «Моб Психо 100
») и Киёто Ситары
(«Упразднитель
»), получила сериализацию: будет печататься регулярно. Первый выпуск — в номере Ultra Jump
от 19 октября.
🔘 Классика меланхоличной романтики Макото Синкая
«5 сантиметров в секунду
» ждет реинкарнация в игровой фильм. Прокат намечен на следующую осень.
🔘 2 ноября у «Истребителя демонов
» стартует выставка, посвященная девяти столпам — самым могучим воинам стороны света. Так ufotable
готовит зрителей к полнометражной трилогии
о Бесконечном замке.
🔘 20 сентября после долгой борьбы с хроническим заболеванием скончалась 28-летняя певица Sayuri
. Её треки звучали в аниме «Ликорис Рекойл
», «Нулевой Эдем
», «Спой мне Yesterday
», «Моя геройская академия
», «Золотое божество
», «Судьба/Дополнение
», «Тайные желания отвергнутых
» и «Город, в котором меня нет
».
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Как «Истребитель демонов» разминается перед финалом
Заверте!
Целая вечность прошла
с анонса хоррор-аниме «Спираль
» — и вот, наконец, этот день настал: 28 сентября мини-сериал по культовой манге Дзюндзи Ито
стартует на канале Adult Swim
, а завтра пополнит библиотеку стриминга HBO
— Max. Смотрим короткий фрагмент первого эпизода от студии Drive
(«Для тебя, Бессмертный
», «Вампирская любовь
»). Пощекотать нервы просмотром предыдущих роликов можно тут
(с русскими субтитрами) и тут
(без).
Сюити Сайто, тонко чувствующий сверхъестественные вибрации, собирается бежать из родного города с возлюбленной Кириэ Госима, чтобы спастись от жуткого спиралевидного проклятия, которое искажает реальность и меняет физическую форму людей. На станции юноша встречает подругу второй половинки Адзами Куротани: заметив у нее под челкой зловещий завиток, он предупреждает девушку о необходимости покинуть местность, пока не стало слишком поздно.
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«Город чудищ» — культовый боди-хоррор из 80-х
Купаться запрещено
Новая аниме-адаптация «Ранмы ½
», основанная на манге Румико Такахаси
, выйдет 5 октября на японском телевидении, а затем на Netflix
. В свежем ролике от студии MAPPA
(«Дорохэдоро
», «Адский рай
») звучит кусочек опенинга Iinazukekkyun
в исполнении ano
(Оран из «Мертвых-мертвых демонов
»). Во время интенсивных тренировок по боевым искусствам Ранма Саотомэ падает в заколдованный источник, после чего превращается в прелестную рыжую девушку. Вернуть прежний облик можно, если облиться горячей водой, но только до первого ледяного купания.
К основному составу
актеров озвучивания присоединились:
Татэваки Куно — Томокадзу Сугита
(Боевой Цып
из «Борьбы в прямом эфире
»).
Кодати Куно — Аянэ Сакура
(Котё Эйтпорт
из «Смертельной игры мертвой горы
»).
Тофу Оно — Тосиюки Морикава
(Дзиро
из «Гигантского зверя Арса
»).
Микадо Санзэнин — Мамору Мияно
(Линг Яо
из «Стального алхимика: Братство
»).
Адзуса Сиратори — Аой Юки
(Маомао
из «Монолога фармацевта
»).
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«Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца
Любовь живет не меньше двух сезонов
Netflix опубликовал новый трейлер аниме «Мой счастливый брак
». Производство второго сезона по-прежнему ведется на студии Kinema Citrus
(«Знойный пинг-понг
», «Баракамон
»). Сирота Миё Саймори
и военачальник Киёка Кудо
продолжат строить отношения и преодолевать кризисы семейной жизни в январе следующего года.
К режиссеру первого сезона Юдаю Куботе
(«ID: Вторжение
», «Биско-ржавоед
») присоединится постановщик Масаюки Кодзима
(«Созданный в Бездне
», «Первый шаг
»), а культовый композитор Эван Колл
(«Её заветное желание
», «Провожающая в последний путь Фрирен
») продолжит сочинять музыку для сериала.
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«Мой счастливый брак» — о сердечном союзе в мистической версии эпохи Тайсё
Работник месяца — кот
Анонсированный
весной комедийный сериал «Старик, перевоплотившийся в кота
» очаровывает новым роликом, вовсю готовясь к премьере 7 октября. Офисный служащий преклонного возраста попадает в ДТП, но вместо того, чтобы геройствовать в исекае
, просто перерождается котом. Его подбирает бывший работодатель, обожающий животных, и называет Пун-тяном. С этого момента у босса и кавайного нэко начинается веселая и счастливая жизнь, полная приключений. За производство отвечает молодая студия Eight Colours
.
Пожилого сараримана озвучит Такахиро Камэока
(Масахико Ота из сериала «Кэнган Асура
»), его котовью версию — Кана Ханадзава
(Хотару Хинасэ
из «Любовной болезни Хананои
»), босса — Томокадзу Сэки
(Панда
из «Магической битвы
»), роль живущего по соседству профессора Итоянаги воплотит Кэндзиро Цуда
(Джо Логан
из «Ниндзя Камуи
»), а рыжего Тэпу, который приходит в гости к Пуну через балкон, — Аяка Охаси
(Водка из «Девушек-пони: Славное дерби
»).
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Повседневность и мистика в аниме «Кот-призрак Андзу»
Нарисуем — будем жить
В следующем году исполнится 45 лет с момента, когда в прокат вышел «Дораэмон: Динозавр Нобиты
» — первая полнометражная лента о безухом кибернетическом коте-инопланетянина
. Студия Shin-Ei Animation
(«Выходной Господина Злодея
», «Тотто у окна
») зазывает отметить юбилей просмотром «Истории картинного мира Нобиты
» — 44-го фильма франшизы
. Премьера запланирована в японских кинотеатрах на 7 марта 2025 года.
Отправной точкой новых приключений Дораэмона и японского школьника Нобиты становятся картины-порталы с изображением средневековой Европы. Переместившись внутрь, приключенцы знакомятся с жителями страны Артория — ровесниками Клэр, Майло и маленьким крылатым демоном по имени Чай. Постановкой занимается Юкиё Тэрамото
(«Охотник х Охотник
», «Монстр
»), в 2007-м ставшая первой режиссеркой полного метра о Дораэмоне («Приключение в магическом мире
»), а за сценарий отвечает Сатоси Ито
. Предыдущий фильм «Земная симфония Нобиты
» вышел в Японии 1 марта 2024 года и собрал ¥3,8 миллиарда ($26,12 миллиона).
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«Опасность в моем сердце» — очаровательный школьный ромком той же студии
Бонус
: «Ван-Пис
»-версия от Hasbro
популярной игры Яцзы
(Yachzee — что-то вроде покера на костях).
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