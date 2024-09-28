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Коты, юбилей «Наруто» и новый взгляд на Синкая: главные новости аниме за неделю

28 сентября
2024 год

Новости кино >>
28 сентября 2024
Новый взгляд на раннего Синкая, юбилеи «Дораэмона» и «Наруто», а также свежая манга создателя «Ванпанчмена»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, об абсурдистской комедии «Город» или полнометражной «Дракорничной госпожи Кобаяси»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Коты, юбилей «Наруто» и новый взгляд на Синкая: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Фанатам «Звездного дитя», выпускаемого Doga KoboМедуза не умеет плавать в ночи», «Рыбалка для школьниц после занятий»), придется ждать финала второго сезона до 6 октября.

🔘 Премьера фильма «Я и Робоко», обещанная зимой, перенесена на апрель 2025-го. Как утверждает студия GallopИнициал Ди: Стадия первая», «Бродяга Кэнсин») — чтобы улучшить качество полнометражного аниме.

🔘 Ремейк «Человека-мускула» от Production I.GИллюзия рая», «Триплексоголик») вернется со вторым сезоном уже в январе.

🔘 Новая «Волчица и пряности» тоже готовится к продолжению. Правда, студия PassioneКогда плачут цикады: Карма», «Межвидовые рецензенты») пока ограничилась только анонсом (и постером).

🔘 На YouTube-канале издательства Shueisha вышел видеорекап «Наруто» в честь 25-летия похождений юного ниндзя с золотым сердцем и чакрой девятихвостого демона.


🔘 По легендарной сёнэн-франшизе «Блич» выйдет новая видеоигра — Bleach: Rebirth of Souls. Релиз — в начале 2025 года, а полюбоваться трейлером можно тут.

🔘 Манга «Баг Эго», которую делают ONEВанпанчмен» и «Моб Психо 100») и Киёто СитарыУпразднитель»), получила сериализацию: будет печататься регулярно. Первый выпуск — в номере Ultra Jump от 19 октября.

🔘 Классика меланхоличной романтики Макото Синкая «5 сантиметров в секунду» ждет реинкарнация в игровой фильм. Прокат намечен на следующую осень.

🔘 2 ноября у «Истребителя демонов» стартует выставка, посвященная девяти столпам — самым могучим воинам стороны света. Так ufotable готовит зрителей к полнометражной трилогии о Бесконечном замке.

🔘 20 сентября после долгой борьбы с хроническим заболеванием скончалась 28-летняя певица Sayuri. Её треки звучали в аниме «Ликорис Рекойл», «Нулевой Эдем», «Спой мне Yesterday», «Моя геройская академия», «Золотое божество», «Судьба/Дополнение», «Тайные желания отвергнутых» и «Город, в котором меня нет».

Читать Как «Истребитель демонов» разминается перед финалом

Заверте!


Целая вечность прошла с анонса хоррор-аниме «Спираль» — и вот, наконец, этот день настал: 28 сентября мини-сериал по культовой манге Дзюндзи Ито стартует на канале Adult Swim, а завтра пополнит библиотеку стриминга HBO — Max. Смотрим короткий фрагмент первого эпизода от студии DriveДля тебя, Бессмертный», «Вампирская любовь»). Пощекотать нервы просмотром предыдущих роликов можно тут (с русскими субтитрами) и тут (без).


Сюити Сайто, тонко чувствующий сверхъестественные вибрации, собирается бежать из родного города с возлюбленной Кириэ Госима, чтобы спастись от жуткого спиралевидного проклятия, которое искажает реальность и меняет физическую форму людей. На станции юноша встречает подругу второй половинки Адзами Куротани: заметив у нее под челкой зловещий завиток, он предупреждает девушку о необходимости покинуть местность, пока не стало слишком поздно.

Читать «Город чудищ» — культовый боди-хоррор из 80-х

Купаться запрещено


Новая аниме-адаптация «Ранмы ½», основанная на манге Румико Такахаси, выйдет 5 октября на японском телевидении, а затем на Netflix. В свежем ролике от студии MAPPAДорохэдоро», «Адский рай») звучит кусочек опенинга Iinazukekkyun в исполнении ano (Оран из «Мертвых-мертвых демонов»). Во время интенсивных тренировок по боевым искусствам Ранма Саотомэ падает в заколдованный источник, после чего превращается в прелестную рыжую девушку. Вернуть прежний облик можно, если облиться горячей водой, но только до первого ледяного купания.


К основному составу актеров озвучивания присоединились:

Татэваки Куно — Томокадзу Сугита (Боевой Цып из «Борьбы в прямом эфире»).
Кодати Куно — Аянэ Сакура (Котё Эйтпорт из «Смертельной игры мертвой горы»).
Тофу Оно — Тосиюки Морикава (Дзиро из «Гигантского зверя Арса»).
Микадо Санзэнин — Мамору Мияно (Линг Яо из «Стального алхимика: Братство»).
Адзуса Сиратори — Аой Юки (Маомао из «Монолога фармацевта»).

Читать «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца

Любовь живет не меньше двух сезонов


Netflix опубликовал новый трейлер аниме «Мой счастливый брак». Производство второго сезона по-прежнему ведется на студии Kinema CitrusЗнойный пинг-понг», «Баракамон»). Сирота Миё Саймори и военачальник Киёка Кудо продолжат строить отношения и преодолевать кризисы семейной жизни в январе следующего года.


К режиссеру первого сезона Юдаю КуботеID: Вторжение», «Биско-ржавоед») присоединится постановщик Масаюки КодзимаСозданный в Бездне», «Первый шаг»), а культовый композитор Эван КоллЕё заветное желание», «Провожающая в последний путь Фрирен») продолжит сочинять музыку для сериала.

Читать «Мой счастливый брак» — о сердечном союзе в мистической версии эпохи Тайсё

Работник месяца — кот


Анонсированный весной комедийный сериал «Старик, перевоплотившийся в кота» очаровывает новым роликом, вовсю готовясь к премьере 7 октября. Офисный служащий преклонного возраста попадает в ДТП, но вместо того, чтобы геройствовать в исекае, просто перерождается котом. Его подбирает бывший работодатель, обожающий животных, и называет Пун-тяном. С этого момента у босса и кавайного нэко начинается веселая и счастливая жизнь, полная приключений. За производство отвечает молодая студия Eight Colours.


Пожилого сараримана озвучит Такахиро Камэока (Масахико Ота из сериала «Кэнган Асура»), его котовью версию — Кана Ханадзава (Хотару Хинасэ из «Любовной болезни Хананои»), босса — Томокадзу Сэки (Панда из «Магической битвы»), роль живущего по соседству профессора Итоянаги воплотит Кэндзиро Цуда (Джо Логан из «Ниндзя Камуи»), а рыжего Тэпу, который приходит в гости к Пуну через балкон, — Аяка Охаси (Водка из «Девушек-пони: Славное дерби»).

Читать Повседневность и мистика в аниме «Кот-призрак Андзу»

Нарисуем — будем жить


В следующем году исполнится 45 лет с момента, когда в прокат вышел «Дораэмон: Динозавр Нобиты» — первая полнометражная лента о безухом кибернетическом коте-инопланетянина. Студия Shin-Ei AnimationВыходной Господина Злодея», «Тотто у окна») зазывает отметить юбилей просмотром «Истории картинного мира Нобиты» — 44-го фильма франшизы. Премьера запланирована в японских кинотеатрах на 7 марта 2025 года.


Отправной точкой новых приключений Дораэмона и японского школьника Нобиты становятся картины-порталы с изображением средневековой Европы. Переместившись внутрь, приключенцы знакомятся с жителями страны Артория — ровесниками Клэр, Майло и маленьким крылатым демоном по имени Чай. Постановкой занимается Юкиё ТэрамотоОхотник х Охотник», «Монстр»), в 2007-м ставшая первой режиссеркой полного метра о Дораэмоне («Приключение в магическом мире»), а за сценарий отвечает Сатоси Ито. Предыдущий фильм «Земная симфония Нобиты» вышел в Японии 1 марта 2024 года и собрал ¥3,8 миллиарда ($26,12 миллиона).

Читать «Опасность в моем сердце» — очаровательный школьный ромком той же студии
Бонус: «Ван-Пис»-версия от Hasbro популярной игры Яцзы (Yachzee — что-то вроде покера на костях).

Коты, юбилей «Наруто» и новый взгляд на Синкая: главные новости аниме за неделю

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обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   28.09.2024 - 10:38
Всегда было интересно, откуда у японских режиссёров и сценаристов появляются эти бедовые идеи для анимэ. Хотя парочку я бы наверно посмотрела. К примеру, "Купаться запрещено" - вроде и сюжет... читать далее>>
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Коты, юбилей «Наруто» и новый взгляд на Синкая: главные новости аниме за неделю фотографии
Коты, юбилей «Наруто» и новый взгляд на Синкая: главные новости аниме за неделю фотографии
Коты, юбилей «Наруто» и новый взгляд на Синкая: главные новости аниме за неделю фотографии
Коты, юбилей «Наруто» и новый взгляд на Синкая: главные новости аниме за неделю фотографии
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