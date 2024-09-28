Коты, юбилей «Наруто» и новый взгляд на Синкая: главные новости аниме за неделю

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Спутник телезрителя «Вратарь Галактики»: У нас в Рязани космолет с глазами В ночь с 27 на 28 сентября, 01:10, Россия

Главная тема Магия и правда жизни: ключевые темы и события в творчестве Хаяо Миядзаки За что мы любим самого известного режиссера аниме

Спутник телезрителя «Белый снег»: Сама сюда дошла – на лыжах В ночь с 26 на 27 сентября, 01:20, Дом Кино

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