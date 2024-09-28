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Мелодрама «Я все исправлю сама» с Анастасией Сорокиной откроет линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»

28 сентября
2024 год

Новости кино >>
28 сентября 2024
Мелодрама «Я все исправлю сама» 30 сентября в 19:00 откроет новый сезон линейки премьер «Сквозь слезы к счастью» на «Dомашнем». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в мини-сериале исполнили Анастасия Сорокина, Ольга Бобкова и Дмитрий Кулаченко.

По сюжету год назад Ольга стала анонимной суррогатной матерью двойняшек. Знакомство с супругами Вахрамеевыми наводит ее на подозрения, что их дети – ее родные. Она устраивается к ним няней и убеждает себя, что Таня – плохая мать, а Дмитрий – идеальный мужчина. Теперь ее цель – занять место Татьяны.

Мелодрама «Я все исправлю сама» с Анастасией Сорокиной откроет линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

1 октября состоится премьера мелодрамы «Счастлива по умолчанию» с Кристиной Вайнас, Вадимом Соколовым и Ириной Обидиной. Это история успешной карьеристки Алины, чью личную жизнь до сих пор контролирует мать. 2 октября телезрительницы увидят «Арину» с Анной Соколович и Алексеем Анищенко про женщину, вынужденную устроиться горничной к предпринимателю Калинину, чтобы покрыть долг за разбитую чужую машину. 3 октября выйдет мини-сериал «Аисты счастья», в которой главные роли сыграли Юлия Шиферштейн и Артем Осипов. Это рассказ про Марину, вынужденную бороться за свой частный дом из-за того, что на его месте планируют построить торговый центр.

Завершится неделя премьер 4 октября мелодрамой «Уходя, закрывайте двери» с Яниной Третьяковой, Антоном Даниленко и Гавриилом Федотовым про бывшую детдомовку Тосю, потерявшую жениха, квартиру и работу. Она устроилась на работу дворником в ЖК, и за ней стал ухаживать мужчина ее мечты. Но прекрасный принц оказался мошенником, из-за которого наивная героиня попала в СИЗО.
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