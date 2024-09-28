Надежда Михалкова сняла «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Денисом Косиковым

Зрителей ожидает история о непростых взаимоотношениях матери и сына-подростка, ежедневного выбора и его последствий. Макс – типичный московский подросток из обеспеченной семьи: избалованный, упрямый, инфантильный. Он одинок – и внутренне, и внешне, и мучительно переживает это состояние. Мать Макса — председатель комитета по вопросам семьи и детей в Думе и готовится к очередному переизбранию. Властная, решительная женщина, она распланировала судьбу Макса на годы вперед: престижная учеба, престижная работа, карьера – но сама забыла, когда в последний раз говорила с сыном по душам. Однажды ночью, в ночном клубе, Макс оказывается втянутым в трагедию, которая может вынудить мать снять свою кандидатуру с выборов. И пока она мучительно решает, что ей важнее – карьера или единственный сын, парня преследует тот ночной кошмар и попытки выяснить – виновник он или свидетель. И постепенно – впервые в жизни – Макс осознает, что нет никаких других. Есть только он сам и его ответственность за свою судьбу и свои поступки.
Оператором драмы выступил Алишер Хамидходжаев, а художником-постановщиком — Кирилл Шувалов. За производство фильма, снятого при поддержке Министерства культуры, отвечает продакшн-компания «Резервная копия» во главе с продюсерами Павлом Бурей и Елизаветой Чаленко. Партнером выступил онлайн-кинотеатр Premier. Прокат запланирован на весну 2025 года.
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