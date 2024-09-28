«Блонды» во главе с Данилой Якушевым заглянут к телезрителям 30 сентября

По сюжету для раскрытия особо сложных преступлений в Санкт-Петербурге формируется секретный спецотдел под видом брачного агентства «Блонды». Курирует подразделение опытный следователь Смолов, собравший у себя под крылом трех совершенно разных девушек. Это бывшая сотрудница СК – рациональная Киселева, яркая и дерзкая любительница гороскопов и мужчин Горская и бескомпромиссная Бойко, мастерски владеющая боевыми искусствами. Вместе им предстоит не только ловить правонарушителей, но и учиться работать в команде.
«Эта ироничная детективная история нравится мне тем, что в центре сюжета оказываются три кардинально непохожих героини, объединенные в рамках одного спецотдела, тоже довольно нетипичного. Мой персонаж – майор Смолов – возглавляет это подразделение и вскоре, конечно же, влюбляется в одну из девушек. Он не лишен романтизма, хоть и пытается это скрыть, сдерживая чувства, но у него не получается. К тому же, сам сюжет динамичный, герои постоянно в движении и вынуждены кого-то спасать, что тоже затрудняет развитие отношений. К чему все это приведет – узнаем в финале сезона», — рассказал Данила Якушев.
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