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«Блонды» во главе с Данилой Якушевым заглянут к телезрителям 30 сентября

28 сентября
2024 год

Новости кино >>
28 сентября 2024
На ТВ-3 30 сентября в 19:15 состоится премьера сериала «Блонды», в котором главные роли исполнили Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда и Марина Гончарова. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Блонды» во главе с Данилой Якушевым заглянут к телезрителям 30 сентября
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По сюжету для раскрытия особо сложных преступлений в Санкт-Петербурге формируется секретный спецотдел под видом брачного агентства «Блонды». Курирует подразделение опытный следователь Смолов, собравший у себя под крылом трех совершенно разных девушек. Это бывшая сотрудница СК – рациональная Киселева, яркая и дерзкая любительница гороскопов и мужчин Горская и бескомпромиссная Бойко, мастерски владеющая боевыми искусствами. Вместе им предстоит не только ловить правонарушителей, но и учиться работать в команде.

«Эта ироничная детективная история нравится мне тем, что в центре сюжета оказываются три кардинально непохожих героини, объединенные в рамках одного спецотдела, тоже довольно нетипичного. Мой персонаж – майор Смолов – возглавляет это подразделение и вскоре, конечно же, влюбляется в одну из девушек. Он не лишен романтизма, хоть и пытается это скрыть, сдерживая чувства, но у него не получается. К тому же, сам сюжет динамичный, герои постоянно в движении и вынуждены кого-то спасать, что тоже затрудняет развитие отношений. К чему все это приведет – узнаем в финале сезона», — рассказал Данила Якушев.

«Блонды»

Съемки 16-серийного авантюрного детектива производства компании «Триикс Медиа» прошли в Санкт-Петербурге. Режиссерами выступили Михаил Вассербаум, Денис Нейманд и Анастасия Чашина.
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«Блонды» во главе с Данилой Якушевым заглянут к телезрителям 30 сентября фотографии
«Блонды» во главе с Данилой Якушевым заглянут к телезрителям 30 сентября фотографии
«Блонды» во главе с Данилой Якушевым заглянут к телезрителям 30 сентября фотографии
«Блонды» во главе с Данилой Якушевым заглянут к телезрителям 30 сентября фотографии
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