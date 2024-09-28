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Брижит Бардо отмечает юбилей

28 сентября
2024 год

Новости кино >>
28 сентября 2024
Сегодня, 28 сентября, исполнилось 90 лет секс-символу 50-60-х, звезде французского кино, лауреатке премии «Давид ди Донателло», защитнице животных, продюсеру, фотомодели, певице, писательнице и популярной актрисе Брижит Бардо.

Брижит Бардо отмечает юбилей
фото: промо к фильму «Вива Мария!»

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в парижской семье бизнесмена Луи Бардо. С детства занималась танцами, в 1947-м сдала вступительный экзамен в Национальную Академию танца и, несмотря на жесткий отбор и ограниченное число мест, оказалась в числе восьми зачисленных на обучение. В течение трех лет посещала класс русского хореографа Бориса Князева. В 14 впервые снялась как фотомодель для журнала «Сад моды», в 1950-м ее фотография появилась на обложке Elle. Это фото поразило Роже Вадима — он в то время был помощником режиссера Марка Аллегре. Бардо пригласили на кинопробы, которые прошли удачно и она получила роль, но съемки фильма были отменены. Однако знакомство с Вадимом повлияло на ее дальнейшую жизнь и карьеру: в 1952-м Брижит вышла за него замуж и дебютировала в кино, снявшись в «Нормандской дыре».

С 1952-го по 1956-й снялась в 17 фильмах, играла на театральной сцене в «Приглашении в замок» Жана Ануя. В 1956-м исполнила главную роль в картине Вадима «И Бог создал женщину», которая вывел ее в звезды международной величины. Фильм шокировал европейских зрителей из-за вызывающего поведения главной героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе, а в Америке стал сенсацией и по кассовым сборам превзошел «Десять заповедей». Во время съемок Бардо увлеклась Жан-Луи Трентиньяном, с которым и связала свою жизнь на два года. С Роже они развелись, но он остался на всю жизнь ее верным другом. В 1959-м вышла замуж за актера Жака Шарье. Вскоре у них родился сын, но семья вновь распалась. После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье.

Читать рецензию «Брижит Бардо. Искусство жить»: И Бог создал ББ
В начале 1960-х актриса закрепила свой звездный статус участием в картинах «Бабетта идет на войну» и «Вива Мария!». В «Истине» Анри-Жоржа Клузо, хорошо поняв противоречия в характере своей героини, актриса убедительно доказала зрителю, что подлинная суть трагедии совсем не в «распущенности» героини, а в тех условиях жизни, на которые обрекло ее общество. По мнению критиков, в этом фильме она достигла высот подлинной трагедии. Но кое-кому во Франции это пришлось не по душе, и началась травля. Используя неурядицы в личной жизни артистки, скандальная пресса стремится поставить знак равенства между главной героиней и Бардо. Ее буквально толкают на самоубийство. Телефонные разговоры подслушиваются. За каждым шагом следят папарацци. Газетчики смакуют подробности интимной жизни, явно стремясь возбудить неприязнь у «добропорядочного» обывателя. После выхода ленты в прокат у Брижит было тяжелое моральное состояние, на 99 % вызванное шумихой вокруг ее имени в печати. И она в минуту слабости действительно попыталась покончить с собой. Немного оправившись, Бардо заявила, что навсегда покинет кино. Однако нашлись друзья, которые сумели вернуть ей веру в жизнь и внушить необходимость продолжать работу в кино.

На счету Брижит Бардо всего 47 ролей. Помимо вышеназванных работ, создала запоминающиеся образы в фильмах «Большие маневры», «Елена Троянская», «Любовница Нерона», «Мадемуазель Стриптиз», «Первая брачная ночь», «Парижанка», «В случае несчастья», «Ювелиры лунного света», «Женщина и паяц», «Отдых воина», «Частная жизнь», «Презрение», «Две недели в сентябре», «Три шага в бреду», «Медведь и кукла», «Нефтедобытчицы» и «Дон Жуан 73». Сотрудничала с такими мастерами, как Луи Маль и Жан-Люк Годар. Выступила сопродюсером комедии «Очаровательная идиотка» со своим участием. В 1969-м познакомилась с Сержем Генсбуром и стала его возлюбленной и музой. Они записали цикл хитовых дуэтов: Bonnie and Clyde, Harley Davidson, Comic Strip и Contact. В 1973-м, незадолго до своего сорокалетия, объявила о завершении кинематографической карьеры и в дальнейшем посвятила свою жизнь борьбе за права животных. В 1986-м открыла Фонд защиты животных, в 1996-м опубликовала автобиографию «Инициалы Б. Б.». Последние годы живет в полнейшем уединении в Сен-Тропе, заселив свою усадьбу всевозможными представителями животного мира.
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Бабетта идет на войнуБольшие манёврыВ случае несчастьяВива Мария!Две недели в сентябреДесять заповедейДон Жуан 73Елена ТроянскаяЖенщина и паяцИ Бог создал женщинуИстинаЛюбовница НеронаМадемуазель СтриптизМедведь и куклаНефтедобытчицыНормандская дыраОтдых воинаОчаровательная идиоткаПарижанкаПервая брачная ночьПрезрениеТри шага в бредуЧастная жизньЮвелиры лунного света

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