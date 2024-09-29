Татьяна Ратникова, Владимир Курцеба и Василий Бриченко открыли «Сердце степей»

По сюжету аспирантка кафедры археологии Олеся возвращается из очередной экспедиции к своему жениху Стасу. Как археолог, новоиспеченная Лара Крофт мечтает оставить след в истории, найти что-то по-настоящему ценное. Об этом же мечтали и ее родители-археологи, погибшие несколько лет назад. Несмотря на чувства к любимому, она не готова отказаться от своей цели. Но Стас категорически против, чтобы жена месяцами отсутствовала дома. Он убеждает ее, что родители хотели, чтобы их дочь была счастлива и создала семью. Накануне свадьбы героиня узнает, что родители Стаса не смогут приехать на праздник, и предлагает самим навестить их на его родине в станице Ковылевка. Выясняется, что там находится настоящий скифский курган, расположенный на земле местного конезаводчика. Григорий намерен построить на месте кургана новую конюшню, а Олеся всеми силами пытается помешать ему разрушить ценный археологический памятник.
Татьяна Ратникова считает, что «Григорий и Олеся — два свободолюбивых человека, сильные личности, оба горят тем, что делают, любят жизнь. Не предают себя, пусть каждого иногда "путает" судьба, но идут они своей дорогой наперекор всему. Оба упрямы, справедливы, принципиальны, мечтатели». Для Василия Бриченко, «как и для Григория, близок деревенский быт, и мы оба рассчитываем на свои силы. Но Григорий более самодостаточен и самостоятелен».
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